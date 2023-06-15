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На фоне специальной военной операции России на Украине Эстония, небольшое восточноевропейское государство, заявило о своих амбициозных планах по рекордным инвестициям в оборонный сектор. Ранее американский журнал Military Watch сообщал, что западные военные эксперты не могут уяснить, как ВС РФ удалось подавить передовые комплексы HIMARS. Как отмечается в статье, американские ракеты, запускаемые ВСУ, стали все чаще сбиваться, а точность систем их наведения - падать. Тем не менее, Талин заключил контракт на поставку шести систем HIMARS с американским оборонным подрядчиком Lockheed Martin. Реактивная система залпового огня HIMARS на колесном шасси. Министерство обороны/ капрал Аарон С. Паттерсон. Архивная фотография.

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Эстонское правительство заявило, что изменение ситуации в сфере безопасности и эскалации событий на Украине в полномасштабную военный конфликт заставили страну приступить к обновленному плану модернизации своих вооруженных сил. На основании данных, представленных министерством обороны в Таллине, эстонские власти намерены выделить около 14,5 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет. Этот бюджет основан на новой оценке угроз в регионе Балтийского моря, окружающего Эстонию.

В рамках инвестиционных планов Эстонии в области обороны, страна намерена увеличить свои ассигнования в военно-промышленный комплекс до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) в период с 2024 по 2027 год, по сравнению с примерно 2,85% в текущем году. Кроме того, в бюджет заложены дополнительные 1,1 млрд долларов США на закупку боеприпасов. Распределение военных расходов на 2023-2026 годы показывает, что 54% бюджета будет отведено на закупки.

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На недавней пресс-конференции командующий Силами обороны Эстонии (СОЭ) генерал Мартин Херем подчеркнул важное значение резерва боеприпасов, отметив, что для СОЭ боеприпасы являются более приоритетной задачей, чем средства противовоздушной обороны или тяжелая бронетехника. Он добавил, что боеприпасы являются главным приоритетом, за этим следует приобретение различных современных систем вооружения, включая танковый батальон - мечту любого командующего силами обороны.

Эстония выступает за увеличение внутренних военных расходов и оказание дополнительной помощи Украине. Страна также призывает членов Североатлантического альянса увеличить затраты на вооружения до 2,5 процента от ВВП, с тем чтобы усилить коллективную поддержу Украины. По подсчетам западных аналитиков, помощь Таллинна Киеву уже перевалила за 1 процент ВВП, что делает его самым щедрым государством на душу населения несмотря на то, что общий объем помощи уступает таким крупным странам, как США.

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Оказываемая помощь включает в себя исполнение "Таллиннского обещания", которое предусматривает поставку Украине основных боевых танков, тяжелой артиллерии, средств противовоздушной обороны, боеприпасов и боевых машин пехоты. Эстония, Чешская Республика, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия и Великобритания подписали это обязательство в январе.

Силы обороны Эстонии

Агрессивные закупки оружия Эстонией

Генерал Мартин Херем, командующий вооруженными силами Эстонии, предоставил список желаемых видов вооружений, которые уже внесены или будут включены в план развития национальной обороны страны на период 2022-2031 годов. Эстония обратилась к услугам израильских производителей оружия с просьбой осуществить несколько поставок. Среди них - барражирующие боеприпасы дальнего радиуса действия Harpy производства Israel Aerospace Industries (IAI). Их поступление в Эстонию ожидается в следующем году.

Министр обороны Эстонской Республики Ханно Певкур считает получение такого вооружения крайне важным, подчеркивая его способность поражать противника на большом расстоянии, особенно в свете разрушительного применения Россией на Украине артиллерии непрямого огня. Восточноевропейское государство также намерено укрепить свои противотанковые возможности, закупив ракеты Spike у израильского оборонного производителя Rafael.

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В планах Эстонии приобрести ракеты как малой, так и большой дальности, причем первые предназначены для оснащения бригад, а вторые - для территориальной обороны. За дистрибуцию этих ракет в Европе отвечает оборонная компания Eurospike GmbH, которой совместно владеют Diehl Defence, Rheinmetall Electronics и Rafael's ERCAS BV. В связи с продолжающимся конфликтом на Украине обе стороны стали больше полагаться на противотанковое оружие. Это привело к значительному спросу на данный тип систем вооружения на международных рынках.

Для защиты береговой линии ВМС Эстонии планируют развернуть противокорабельные ракеты "Blue Spear" класса "земля-море". Эти боеприпасы, реализуемые под брендом Proteus Advanced Systems -коллаборация Israel Aerospace Industries (IAI) и сингапурской компании ST Engineering Land Systems - будут поставлены к концу 2023 года и введены в эксплуатацию в первой половине следующего года.

Помимо Израиле, Эстония также планирует закупить некоторые оружейные системы в Южной Корее, которая в последнее время превратилась в "новый хаб" производства вооружений на мировом рынке. В планы Таллина входит оснащение двух бригад 36 155-мм самоходными гаубицами K-9 Thunder, 18 из которых уже находятся в Эстонии. Контракт на поставку двенадцати дополнительных систем стоимостью 38,9 млн долларов США был заключен с южнокорейским производителем Hanwha Defense в январе 2023 года. Приобретение самоходных гаубиц позволит укрепить артиллерийскую мощь страны.

Концепция развития эстонских вооруженных сил также подразумевает получение легких гранатометов от испанской компании Instalaza и поступление новых бронетранспортеров для 2-й пехотной бригады. После начала конфликта на Украине были форсированы переговоры по закупке 220-колесных бронемашин на сумму около 215,4 млн долларов США, однако конкретный производитель пока не объявлен.

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К 2025 году Эстония намерена укрепить свой военный потенциал, развернув несколько ракетных установок HIMARS. Напомним, что недавно Россия "взломала" эти СЗО на Украине с помощью средств радиоэлектронной борьбы, что нанесло серьезный удар по возможностям ВСУ.

Переносные зенитные ракетные комплексы Piorun

Эстония намерена расширить возможности противовоздушной обороны

В области противовоздушной обороны Эстония уделяет первоочередное внимание совершенствованию систем наблюдения и связи. В рамках этих усилий Талин планирует заменить свои радиолокационные станции ПВО к 2027 году, что позволит обеспечить более надежный и эффективный мониторинг воздушного пространства страны.

Эстонское правительство подписало контракт с польской компанией Mesko для дальнейшей модернизации систем своих средств ПВО. Договор предусматривает приобретение 300 ракет-перехватчиков и около сотни пусковых механизмов для переносного зенитно-ракетного комплекса Piorun.

Система Piorun была специально разработана для поражения низколетящих летательных аппаратов, включая вертолеты и беспилотники. Поставки систем Piorun должны начаться в этом году, а последние образцы будут получены к 2025 году.

Кроме того, Таллинн весьма оптимистично оценивает свои планы по развертыванию к 2025 году немецких систем ПВО средней дальности IRIS-T. Ожидается, что эти передовые комплексы противовоздушной обороны усилят возможности страны в противодействии воздушным угрозам и обеспечат безопасность в ее воздушном пространстве.

Такие стратегические приобретения и усилия по модернизации подчеркивают стремление Эстонии укрепить свою оборонную мощь и оставаться готовой к решению меняющихся проблем безопасности, пишет западное издание Defense News.