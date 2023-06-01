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Китайский дрон-камикадзе, запускаемый из-под воды, способен "взломать" оборону Тайваня

Новое оружие уникально и обещает радикально изменить то, как может выглядеть современная десантная атака
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Народно-освободительная армия Китая представила новый беспилотник-камикадзе способный запускаться из-под воды. Новая разработка может быть использована в будущих операциях против Тайваня и/или высадки амфибийного десанта. В видеоролике демонстрируется как беспилотник похожий на барражирующий боеприпас Switchblade, созданный университетом национальной обороны НОАК, расправляя крылья вылетает из-под воды.

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Если Пекин вторгнется на Тайвань, китайские военные будут атаковать несколько прибрежных районов, поскольку лишь немногие пляжи на самом Тайване подходят для высадки десанта.

Сегодня напряженность в Тайваньском проливе находится на рекордно высоком уровне. При этом Китай активно и масштабно проводит подготовку и учения вокруг острова на случай возможного военного вторжения с целью захвата своей провинции. Все это происходит на фоне усиливающегося сближения США, Японии и Североатлантического альянса (НАТО) в регионе Юго-Восточной Азии.

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Учитывая, что военные советники США, безусловно, руководят операциями, обеспечивают техническую разведку, а также просто вооружают Тайвань - даже если и не принимают непосредственного участия в конфликте - амфибийная операция является наиболее сложным элементом для Народно-освободительной армии (НОАК).

Небольшие тактические комплексы поддержки пехоты типа барражирующих боеприпасов (Loitering munition) в сочетании с другими капитальными платформами, такими как десантные вертолетные доки Type 075, танки-амфибии класса Type 05 и ударные вертолеты CIAC Z-10 станут отличным инструментом для прорыва тяжелых береговых укреплений, которые возведут обороняющиеся Вооруженные силы Тайваня.

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Как правило, в таких сражениях обороняющаяся сторона имеет преимущество, поэтому тайваньские военные максимально сконцентрировались на отражении высадки десанта на берег. Об этом свидетельствуют недавние учения "Хань Куан" и недавние поставки военной техники из Соединенных Штатов.

Беспилотник, запущенный из-под воды для удара по суше

На видео видно, как беспилотный летательный аппарат под названием "Yousun" выстреливается из пусковой установки, (вероятно, с помощью газового модуля), а затем расправляет крылья.

В некоторых сообщениях на страницах китайских социальных сетей его назвали дроном-камикадзе "Сапсан". Предположительно он был разработан Северо-Западным политехническим университетом НОАК в провинции Шэньси. Однако проверить эту информацию не удалось.

Из видеозаписи сделанной носовой камерой беспилотника можно увидеть, как дрон приближается к наземной цели. Известный китайский журналист Чжао Дашуай также опубликовал видео, на котором видно, как БПЛА покидает поверхность водоема.

Смотрите на 15 секунде, как беспилотник может быть запущен из-под воды. Это может иметь самые серьезные последствия для боевых действий Китая в Восточной Азии...

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Он описал параметры беспилотника - дрон имеет длину от 2,5 до 3 метров и оснащен уникальной системой складывания. Крыло на верхней части планера разделено на три части, средняя из которых вращается наружу, а две другие - наружу с каждой стороны. По словам китайского обозревателя, такая конструкция придает аппарату " потрясающую аэродинамическую устойчивость и увеличивает длительность полета".

Но как такая технология поможет высадке китайских морских пехотинцев на берег?

Народно-освободительная армия Китая представила беспилотник-камикадзе, запускаемый из-под воды... В тайваньском сценарии сотни таких беспилотных дронов могут быть загружены в системы вертикального запуска подводных лодок. Затем беспилотный рой можно выпустить у восточного побережья Тайваня, со стороны Тихого океана.

Солдаты Народно-освободительной армии Китая и морские подразделения ВМС НОАК будут десантироваться на побережье при полной огневой и подавляющей поддержке танков-амфибий и морской артиллерии. Встречая на своем пути фортификационные сооружения, установленные армией Китайской Республики (КР, официальное название Тайваня), солдаты НОАК вынуждены тратит огромные людские и материальные ресурсы, чтобы их преодолеть. Естественно, в какой-то момент эти укрепления будут прорваны, но несмотря на превосходство китайцев в технике и живой силе, скорее всего, это будет серьезное побоище.

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Таким образом, запуск дронов-камикадзе становится еще одним инструментом ведения высокоточного огня по защитникам острова. БПЛА либо отвлекут, либо уничтожат их позиции, что поможет атакующей стороне быстрее продвинуться вперед.

Чжао описывает использование дронов-камикадзе как средство, ограничивающее маневры тайваньских войск при одновременном содействии китайскому наступлению. "Сотни беспилотников отвлекая на себя внимание помогут обеспечить подавляющий огонь при высадке морпехов. Идея заключается в том, что, когда сотни БПЛА-камикадзе летают над зоной боевых действий, вражеские войска не смогут выйти из укрытия или совершить какие-либо маневры, обеспечивая атакующей стороне свободу передвижения", - отметил журналист в Twitter.

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Более того, поскольку такие дроны будут запускаться из-под воды, вероятно, с беспилотных подводных аппаратов (UUV), Тайвань не сможет сосредоточить огонь противотанковыми управляемыми ракетами Javelin (ATGM) на десантных кораблях или беспилотных надводных аппаратах (USV), которые будут их перевозить.

Впереди долгий путь 

Прежде всего, БПЛА находится на стадии испытаний, и, похоже, до его официального ввода в эксплуатацию еще далеко. Пройдёт еще много времени, прежде чем НОАК сможет поставить их на вооружение. Разработчикам придется столкнуться со многими техническими проблемами, которые необходимо будет решить, и их будет еще больше после завершения эксплуатационных испытаний.

Неизвестно, на какой стадии испытаний находился прототип, когда была сделана видеозапись подводного пуска. Система холодного запуска тоже потребует многочасовой проверки. Кроме того, необходимо определить, как долго и на какой глубине аппарат сможет находиться под водой.

И вообще в данный момент неизвестно какие платформы UUV Китай будет использовать для запуска беспилотников по береговым целям на Тайване. Информация об этом дроне, а именно - выносливость, тип боевой части, практический потолок, скорость и оптическая система, также пока недоступна.

Но тем не менее, это оружие уникально и обещает радикально изменить то, как может выглядеть современная десантная атака - если до нее конечно дойдет дело.

Новая технология. Северо-Западный политехнический университет Китая (провинция Шэньси) разработал беспилотник-камикадзе "Сапсан" со складывающимся крылом. "Выстрел" осуществляется из трубчатой пусковой установки.
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