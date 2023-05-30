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Россия на фоне СВО пытается сохранить свое место на оружейном рынке Юго-Восточной Азии - АТ

В SIPRI назвали Соединенные Штаты и Российскую Федерацию лидерами по экспорту вооружений
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В условиях непрекращающегося военного конфликта на Украине и карательных санкций Запада Россия продолжает активно наращивать продажи оружия в Юго-Восточную Азию, рассчитывая на то, что этот экономически динамичный и стратегически сложный регион позволит ей поддержать пострадавшую оружейную промышленность. Об этом пишет журналист Asia Times Габриэль Онрада.    
В SIPRI назвали Соединенные Штаты и Российскую Федерацию лидерами по экспорту вооружений  В этом месяце журнал Asian Military Review сообщил, что Россия изучает новые варианты "военно-технического сотрудничества" (проще говоря, продажи оружия) с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью изданию специальному экспортному изданию Russian Aviation & Military Guide (RAMG) заявил, что у РФ сложились хорошие дипломатические отношения практически со всеми государствами АСЕАН, которые, как известно, ведут активный диалог по вопросам "военно-технического сотрудничества".  В том же интервью Шугаев отметил, что Россия является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН с 1996 года, а также подчеркнул, что нормативно-правовая база для такого сотрудничества уже давно создана.

Шугаев раскритиковал дипломатическое давление и санкции Запада, направленные на подрыв экспорта российского оружия в регион, заявив при этом, о появившихся недавно альтернативных платежных механизмах в национальной и иных валютах. Он также добавил, что Москва всегда готова к новым схемам совместного производства с членами союза АСЕАН.

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АТ пишет, что после того, как Москва начала военную операцию на Украине, экспорт российского оружия несколько сократился, в том числе и на растущих рынках Юго-Восточной Азии. Дэвид Бреннан и Евгений Куклычев в статье Newsweek за март 2023 года ссылаются на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованные ранее в этом году, которые показывают, что за последние пять лет общий объем экспорта военной продукции из РФ сократился примерно на 31% по сравнению с периодом с 2013 по 2017 годы соответственно.

По словам авторов, западные санкции против России в связи с присоединением Крыма в 2014 году несколько подорвали российскую оборонную промышленность, ослабив ее позиции как второго по величине экспортера оружия в мире.

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Бреннан и Куклычев отмечают, что в период с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год глобальный экспорт оружия Россией сократился с 22% до 16% от мирового рынка, оставив ее далеко позади США, на долю которых приходится 40% мирового экспорта, и лишь немного опередив Францию, с долей в 11% за последние пять лет.

Военные из Вьетнама рассматривают российский танк Т-90МС во время Международного военно-технического форума "Армия-2020" в Алабино, Подмосковье, Россия, воскресенье, 23 августа 2020 года. Фотография: Screengrab / ТАСС TV / AP / Павел Головкин

Анонимный источник, на который ссылаются авторы публикации, заявил, что экспортные контракты России были отодвинуты на "последний план", по мере того как ВПК РФ удваивает свои усилия адаптируясь под изменившуюся за время спецоперации мировую экономику.

Тот же неназванный источник заявил, что в результате введения новых санкций Россия столкнется со значительными трудностями при выполнении экспортных контрактов, поскольку поставки комплектующих иностранного производства становятся все более проблематичными, а отечественная оружейная промышленность с трудом справляется с производством заменяющих компонентов.

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До начала СВО на Украине Россия являлась ведущим поставщиком оружия в Юго-Восточную Азию. В статье, опубликованной в мае 2022 года в журнале The Diplomat, Себастьян Странджио сообщает, что с 2001 по 2021 год Россия поставила в регион оружие и боеприпасы на сумму 10,9 млрд долларов США, опередив других крупнейших экспортеров оружия, включая США (8,4 млрд долларов), Францию (4,3 млрд долларов), Германию (2,94 млрд долларов) и Китай (2,9 млрд долларов).

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Странджио указывает, что главным сравнительным преимуществом РФ перед другими экспортерами в ЮВА является цена и готовность продавать оружие государствам, ущемляющим свои права человека, таким как Мьянма и Камбоджа, находящимся под различными санкциями и эмбарго Запада.

Страны Юго-Восточной Азии на фоне обострения стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем продолжают активно скупать российское вооружение. Военный аналитик Дэвид Хатт в статье для DW за май прошлого года отмечает, что страны Юго-Восточной Азии хеджируют между США и Китаем в отношении закупок оружия, поскольку крупные сделки с одной из сторон могут вызвать недовольство другой.

Хатт считает, что экспорт российского оружия в определенных пределах является вполне допустимым для обеих супердержав. Он отмечает, что Соединенные Штаты за покупку российского оружия, не спешат вводить санкции в отношении стран Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам и Индонезия, так как главным дипломатическим приоритетом Вашингтона является стремление объединить региональные государства на борьбу с Китаем.

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Майк Айвз в своей статье для газеты New York Times за ноябрь 2022 года пишет, что с 2017 по 2021 год Южная Корея обогнала Россию в качестве главного поставщика оружия в Юго-Восточной Азии. На долю Сеула за этот период приходится 18% от общего объема закупок оружия. Согласно отчету, ни одно другое государство не обеспечило более 14% экспорта оружия в регионе ЮВА.

Начиная с 1992 года, боевая авиация включая самолеты и вертолеты является одной из основных позиций экспорта России. В общей сложности с 2018 по 2022 год было продано около 330 крылатых машин, что составило 40% от общего объема экспортных продаж за этот период. Однако на конец 2022 года оставшиеся поставки включали лишь 84 самолета и вертолета.

Кроме того, пишет Айвз, США все чаще рассматриваются как наиболее привлекательный поставщик оружия несмотря на то, что Вашингтон все чаще связывает экспорт оружия с дипломатической и военной поддержкой Китая. По его словам, европейские оружейные компании готовы продавать свое оружие государствам Юго-Восточной Азии для развития их оборонной промышленности, причем в некоторых случаях речь идет о весьма серьезном трансфере технологий.

При этом, невзирая на трудности, с которыми сталкивается сегодня Россия в попытке сохранить свои позиции на рынках вооружений Юго-Восточной Азии, Вьетнам по-прежнему остается надежным партнером Москвы  

Ле Хонг Хиеп в статье Fulcrum за апрель 2022 года отмечает, что Вьетнам является 5-м крупнейшим импортером российского оружия. В 1995-2014 годах на долю России приходилось 90% импорта оружия Вьетнамом, а в 2015-2021 годах - 68%. Хиеп считает, что ограниченный оборонный бюджет Вьетнама не позволяет ему приобрести более дорогое оружие западного производства.

Он также считает, что будет весьма проблематично обеспечить совместимость между российским и западными видами вооружений. Автор указывает, что многие высокопоставленные вьетнамские военные, получившие подготовку в Советском Союзе или России, привыкли вести дела со своими российскими коллегами и могут столкнуться с определенными трудностями при взаимодействии с более "прозрачной и требовательной бизнес-культурой" Запада.

Так, Ричард Битцингер и Кеннет Баутин в статье, опубликованной на Восточноазиатском форуме в августе 2022 года, считают, что взаимодополняемость экономик РФ и США, а также подход России к продаже оружия "без всяких условий" наводит на мысли о том, что Москва, скорее всего, сохранит статус долгосрочного поставщика оружия в страны Юго-Восточной Азии, несмотря на попытки альянса диверсифицировать свои источники.  

 Битцингер и Баутин обращают внимание на то, что рынки вооружений Юго-Восточной Азии, такие как Мьянма, Камбоджа и Вьетнам, судя по всему, продолжат обеспечивать столь необходимое финансирование для российской оборонной промышленности, тем самым нивелируя проблему, возникшую еще до начала специальной военной операции на Украине.

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Теги

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