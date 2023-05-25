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New York Times: Китай "скрытно атакует" военно-морские база США на острове Гуам

НОАК проводит "скрытые" атаки на ключевые военные объекты США - Эксперты «Нью-Йорк таймс» утверждают, что вредоносная программа КНР нацелена в первую очередь на военно-морские базы Пентагона на острове Гуам
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Американские разведывательные службы и компания Microsoft обнаружили наличие неопознанного компьютерного кода, который появился в телекоммуникационных системах на военно-морской базе Гуам и во многих других местах на территории США. Об этом сообщает ежедневная американская газета "Нью-Йорк Таймс".

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По словам представителей Microsoft, код, который был установлен хакерской группировкой спонсируемой китайским правительством, вызвал серьезные опасения, так как военно-морские базы на Гуаме являются центральным элементом любого военного ответа Соединенных Штатов на действия НОАК против Тайваня. База ВВС США Андерсен на острове Гуам. (Фотография сделана военнослужащим 1-го класса Кристофером Куэйлом/Военно-воздушные силы США). The New York Times.

Американский технологический гигант Microsoft считает установку кода делом рук хакерской группировки, связанной с Народно-освободительной армией Китая, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне.  Причина озабоченности кроется в том, что Гуам с его стратегическими морскими путями и огромной авиабазой ВВС США имеет огромное значение для возможного военного ответа Америки на вторжение Китая или его блокаду Тайваня.

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В отчете говорится, что установка кода была произведена "очень скрытно", с использованием маршрутизаторов и обычных бытовых устройств, подключенных к Интернету.  Такой подход был использован для того, чтобы умышленно усложнить процесс отслеживания проникновения, создав "дополнительный уровень" сложности для специалистов по информационной безопасности.

Код, о котором идет речь, называется "Веб-шелл" (веб-оболочка или web shell). Благодаря этому скрипту злоумышленники получают несанкционированный удаленный доступ к серверу. Домашние роутеры, в особенности устаревшие модели, для которых не предусмотрено обновление программного обеспечения и не приняты соответствующие меры безопасности, особенно восприимчивы к этой уязвимости.

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Специалисты Microsoft установили, что хакерская группа, ответственная за внедрение вредоносного кода, называется "Volt Typhoon", и заявили, что ее деятельность финансируются правительством Китая.

Целью этих вторжений могут быть не только критически важные объекты инфраструктуры, включая сети связи, электро- и газоснабжение, но и транспортные системы и даже военно-морские операции. Хотя нынешние попытки проникновения, судя по всему, направлены в первую очередь на шпионаж, тревожным фактором является то, что код способен обходить практически все брандмауэры.

Если власти Китая захотят, то смогут использовать этот код в деструктивных целях, выполняя разрушительные атаки и нанося колоссальный ущерб США, пишет NYT. При этом, компания Microsoft не располагает данными о том, что китайская хакерская группировка использовала скрипт для проведения "агрессивных операций". В отличие от российских группировок, китайские хакеры из разведки и кибер-специалисты НОАК обычно предпочитают заниматься шпионажем, а не кибератаками "наступательного характера", пишет издание.

В отчете отмечается, что обнаруженный код является лишь одним из аспектов комплексной кампании по сбору разведывательной информации, которая распространяется на самые разные области, включая киберпространство, космос и даже нижние слои атмосферы, о чем свидетельствует недавний инцидент с воздушным шаром.

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НОАК проводит "скрытые" атаки на ключевые военные объекты США - Эксперты «Нью-Йорк таймс» утверждают, что вредоносная программа нацелена в первую очередь на военно-морские базы Пентагона на  Гуаме. Кибершпионаж/Репрезентативное изображение. The New York Time

Опасения США касательно нападения НОАК на Гуам

Китай постоянно отрицает свою причастность к взлому американских сетей, даже в таких громких случаях, как кража личных дел из Управления кадровой службы США (Office of Personnel Management, OPM) во время пребывания Обамы на посту президента. 

Напомним, что в результате взлома OPM были похищены конфиденциальные данные примерно 22 миллионов граждан США, в том числе шесть миллионов отпечатков пальцев. Эта кибератака продолжалась несколько месяцев и имела самые серьезные последствия. 

В результате этого инцидента тогдашний президент Барак Обама и лидер КНР Си Цзиньпин достигли соглашения, благодаря которому кибер-службы НОАК временно сократили свою деструктивную активность. Между тем последний инцидент показывает, что телекоммуникационные сети являются желанными целями для хакеров из-за их критичности, а сеть на Гуаме имеет для Китая особо важное значение. 

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Это обусловлено тем, что военные коммуникации нередко используют коммерческие сети, что делает их привлекательной целью для сбора разведывательной информации. Проникнув в телекоммуникационную систему Гуама, Китай может получить доступ к секретным военным коммуникациям и разведданным, считают эксперт

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Акцент на Гуаме вызвал серьезное беспокойство со стороны военных экспертов США, оценивающих потенциал Китая по нападению или разрушению Тайваня. Председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед Народно-освободительной армией цель - к 2027 подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем. Впрочем, несколько американских чиновников разъяснили Конгрессу, что эта директива не обязательно означает принятие окончательного решения о вторжении. 

В рамках многочисленных учений, которые США проводили в последние годы для моделирования возможных сценариев нападения, ожидается, что в случае конфликта НОАК первым делом выведет из строя американские коммуникации и затруднит возможность нанесения ответного удара. В ходе этих учений были спрогнозированы атаки НОАК, направленные на спутниковые и наземные системы связи, преимущественно на объекты, где будут мобилизованы американские военные силы и средства.

Важное значение среди этих объектов имеет остров Гуам. База ВВС США Андерсен, расположенная на Гуаме, может стать важнейшей отправной точкой для многочисленных миссий Вооруженных сил США по защите острова.  Кроме того, порт военно-морских сил на Гуаме крайне важен для американских подводных лодок. Учитывая стратегическое значение Гуама, он является главной целью в имитационном моделировании из-за его роли в поддержке и координации военных операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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