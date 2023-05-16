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На прошлой неделе китайские государственные СМИ опубликовали информацию о начале 30-дневных учений Ракетных войск НОАК в составе авианосной группы "Шаньдун" недалеко от военно-морской оперативной базы Соединенных Штатов на острове Гуам.

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Последние "военные игры" Народно-освободительная армия Китая продемонстрировали возросшую способность Пекина наносить мощные ракетные удары по военно-морским базам и надводным целям Соединенных Штатов и их союзников за пределами первой цепи островной обороны.

Китайский истребитель J-15 взлетает с авианосца "Шаньдун" в ходе боевых учений Народно-освободительная армия Китая в окрестностях Тайваня. Photo: "Синьхуа" через Ассошиэйтед Пресс (Associated Press)

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"Участие в учениях ракетных войск НОАК рассматривается как демонстрация мощи китайской армии, свидетельствующая об высокой способности наносить точечные удары по целям, удаленным на тысячи километров", - заявило в среду китайское государственное телевидение CCTV.

"Китайские авианосцы, участвующие в учениях в открытом море, являются наглядной демонстрацией мощи НОАК в глазах иностранных военных", - говорится в сообщении South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на, бывшего инструктора тайваньской военно-морской академии Гаосюн Лу Ли-ши. "Учения Шаньдуна стали отличной возможностью для Пекина предупредить Соединенные Штаты об опасности вмешательства в Тайваньский конфликт"

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По мнению западных экспертов, данные учения направлены на демонстрацию возросшей способности Китая наносить удары по военно-морским базам или надводным целям за пределами первой островной цепи обороны. Группа государств, этой цепи, включающая Японию, Рюкюс, Тайвань, Филиппины, Борнео и Натуна Бесар, считается серьезным препятствием для НОАК на пути в западную часть Тихого океана.

Китайско-тайваньский кризис и участие в учениях авианосной группы "Шаньдун"

В авианосную группу "Шаньдун" входят, собственно, сам авианосец, один эсминец Type 055, два эсминца Type 052D, два фрегата Type 054A и корабль снабжения Type 901. Хотя маневры китайских ВМС вблизи Гуама - дело обычное, пишет британское издание Interesting Engineering, участие ракетных войск говорит о том, что НОАК придерживается политики сдерживания.

Аналитики утверждают, что в ходе учений была испытана способность китайских противокорабельных баллистических ракет серии Dongfeng наносить точные удары из открытого моря. "Ракетным войскам намного сложнее наносить высокоточные удары по целям за пределами первой цепи островов", - заявил SCMP Чжоу Чэньмин, оборонный эксперт из аналитического центра военной науки и техники Yuan Wang в Пекине.

"В репортаже CCTV говорится о том, что истребители J-15D Roaring Shark - оснащенные капсулами радиоэлектронного подавления (РЭП) - способны стать "глазами в небе" для ракетчиков НОАК, позволяя им наносить удары по целям, находящимся за тысячи километров".

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Китайский авианосец "Шаньдун" с истребителями J-15. Оба первых авианосца НОАК "Ляонин" и "Шаньдун" используют советскую систему трамплинного взлета без катапульты и посадки на аэрофинишер.

По мере роста напряженности вокруг Тайваня данный доклад расценивается как компонент стратегического сдерживания Пекина, предупреждающий Соединенные Штаты и их союзников о возросших возможностях НОАК по нанесению ударов.

Модернизированная ракета DF-21 - "убийца авианосцев" НОАК, а также ракета двойного назначения DF-26 с дальность поражения в 4 000 км и могут долететь до Гуама с континентальной части Китая. Дальность полета Дунфэн-21 составляет примерно 1 800 км. Обе ракеты относятся к гиперзвуковым видам оружия.

Ракетные войска Китая и базы ВМС США на Гуаме

Военный аналитик Антони Вонг Тонг, из провинции Макао, утверждает, что документальный фильм CCTV должен был убедить США в том, что китайские ракетные войска способны наносить сложные удары по Гуаму при поддержке своих авианосцев.

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Вонг сослался на недавние планы Пентагона инвестировать 1,5 миллиарда долларов США в новый противоракетный и противовоздушный щит для островной базы в качестве причины, по которой США намерены "модернизировать свои системы противоракетной обороны на Гуаме с помощью более мощной защиты и иных активов".

Недавние военные игры Народно-освободительной армия Китая прошли сразу после учений "Совместный меч", проведенных командованием Восточного театра военных действий, и перед тем, как президент Тайваня Цай Ин-вэнь встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США во время визита в Калифорнию.

В последние годы НОАК все чаще начала испытывать эффективность своих ракет против движущихся целей на море используя небольшие суда, такие как эсминец Тип 052D или транспортный амфибийный док Тип 071. При этом Пекин рассматривает учения как отличную возможность в очередной раз предостеречь Вашингтон от "вмешательства" в дела Тайваньского пролива, говорится в докладе SCMP.

На фото - китайский авианосец "Ляонин". В части вооружения судно оснащено зенитно-ракетными комплексами, а именно тремя семиствольными 30-мм орудиями Type 1130. . Ракетное вооружение представлено трем 18-зарядными пушками HHQ-10 (FL-3000N). На борту корабля базируется авиагруппа из 30 истребителей J-15, а также 24 самолетов Changhe Z-8.

В прошлом месяце мы писали о своеобразном авиа-рекорде, который установил авианосец Народно-освободительная армия Китая "Шаньдун" в ходе учений в районе базы военно-морской базы США на острове Гуам. Согласно данным оборонного ведомства США, только за одну неделю с авианосца "Шаньдун" было произведено более 220 вылетов боевых самолетов, при этом 140 из них - истребителями Shenyang J-15. Результаты учений уже превзошли рекорд января этого года - 320 боевых вылетов за две недели, установленный авианосной группой "Ляонин".