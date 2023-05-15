Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной

Когда звезда достигает конца своего жизненного цикла, она взрывается, образуя сверхновую. Почему так происходит и каковы последствия таких явлений?
[ ] для раздела Блоги
+
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Подобно живым организмам, звезды имеют свой жизненный цикл, после чего погибают. Однако в отличии от людей и животных для жизненный путь звезды зачастую заканчивается взрывом или как его еще называют вспышкой сверхновой.

реклама

Когда звезда достигает конца своего жизненного цикла, она взрывается, образуя сверхновую. Как это происходит и каковы последствия? Туманность Розетта в созвездии Единорог. Soubrette/iStock. Journal Interesting Engineering.

Ученые считают, что сверхновые являются важнейшими источниками элементов с массой тяжелее железа. В результате взрыва частицы таких элементов выбрасываются в космос. Часть из них попадает на Землю. Ниже мы попытаемся, вам объяснить, что такое сверхновые, рассказать об их типах, как они формируются и как влияют на нашу Вселенную.

Что такое сверхновая звезда?

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Проще говоря, сверхновая — это мощный взрыв, который происходит на последних стадиях эволюции массивной звезды - или когда в звезде меньшего размера -белом карлике- запускается необратимый процесс термоядерного синтеза.

Вспышки сверхновых — это самые масштабные явления, наблюдаемые в космосе. Они носят как разрушительный, так и созидательный характер, поскольку являются основным источником тяжелых элементов во Вселенной. В галактиках размером с Млечный Путь взрывы сверхновых случаются примерно каждые 50 лет.

Типы сверхновых

реклама

Существует два основных типа сверхновых - тип I и тип II, которые классифицируются в зависимости от способа их детонации. Сверхновые типа I подразделяются на три подгруппы - Ia, Ib и Ic - на основе их спектров.

AIM-260: Соединенные Штаты нацелились на РФ и КНР ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"

Сверхновая II типа

Сверхновая II типа — это сверхновая с коллапсирующим ядром. Это явление происходит на последней стадии жизни массивной звезды. Звезды, заканчивающие свою жизнь в виде сверхновой II типа, отличаются огромной массой, обычно в восемь-пятнадцать раз больше массы нашего Солнца. Когда у таких звезд заканчивается топливо - сначала водород, а затем гелий, - у них еще остается достаточно энергии и давления для синтеза углерода.

Постепенно в ядре накапливаются более тяжелые элементы. Когда масса ядра звезды превышает предел Чандрасекхара (максимальная масса, теоретически возможная для стабильного белого карлика, около 1,44 солнечных масс), происходит его имплозия. В конце концов, имплозия отскакивает от ядра и выбрасывает звездный материал в космос — это и есть вспышка сверхновой. В результате остается сверхплотная нейтронная звезда.

Существуют две различные подкатегории сверхновых типа II, определяемые изменениями их светимости в течение времени. Свет сверхновой подтипа II-Liner после резкого максимума быстро и линейно затухает, в то время как сверхновые подтипа II-Plateau продолжают светить довольно ярко в течение длительного периода времени. Оба этих типа имеют в своих спектрах сигнатуру водорода.

Сверхновые типа I

реклама

Сверхновые типа I подразделяются на подтипы Ia, Ib и Ic. Все сверхновые первого типа не имеют в своем световом спектре линии водорода.

Подтип Ia: Считается, что сверхновые данной категории образуются в бинарных звездных системах, включающих умеренно массивную звезду и белый карлик. В таких системах звездный материал перетекает к белому карлику от более крупной звезды-компаньона. Когда белый карлик накопит достаточно материала, чтобы его масса превысила предел Чандрасекхара, происходит взрыв. Сверхновые типа Ia встречаются довольно часто, и все они в момент своего пика имеют одинаковую светимость. Поэтому они нередко используются астрофизиками для оценки космических расстояний.

Подтип Ib: Так же как и сверхновые второго типа, эта подкатегория сверхновых тоже переживает коллапс ядра, однако без участия водорода. Поэтому их относят к типу I. Кроме того, в их спектрах присутствуют линии гелия.

Изучение сверхновых дало нам понимание того, как эволюционируют звезды и через какие этапы жизненного пути они проходят, прежде чем взорвутся. Благодаря исследованиям ученые поняли важность и роль, которую сверхновые играют в формировании новых звезд, планет и других объектов нашей Вселенной. На фото взрывающаяся сфера. Soubrette. Journal Interesting Engineering.

реклама

Подтип Ic: Эта подкатегория сверхновых также образуется, в результате разрушения массивной звезды под действием собственной гравитации. Сверхновые типа Ic, как правило, не имеют в своих спектрах водорода и гелия, так как оба этих элемента были "утеряны" во время жизненного цикла звезды.

Кроме этих видов сверхновых существуют еще несколько подкатегорий типа I и II, включая сверхновые типа Ic - BL, которые относятся к гамма-всплескам и сверхновым с очень высокой светимостью.

Жизненный цикл звезды, заканчивающийся рождением сверхновой

Звезды, подобно живым существам, проходят через определенные фазы жизненного цикла, начиная с рождения и заканчивая смертью. Правда, в отличие от живых организмов, срок жизни звезды может составлять несколько миллиардов лет. Прежде чем произойдет вспышка сверхновой, звезда должна "пережить" несколько стадий. Ниже рассмотрим этапы звездной эволюции.

Звездная туманность

Рождение (формирование) звезды происходит в туманности - облаке пыли и газообразного вещества, включая водород и гелий. По этой причине некоторые туманности получили название "звездных яслей. Сами туманности образуются из газа и пыли, выброшенных взрывом умирающей звезды, например, при вспышке сверхновой.

Россия, Иран и Китай намерены "перезагрузить" систему коллективной безопасности в Персидском заливе

В туманностях частицы газа и пыли сильно рассеяны, но со временем под воздействием сил гравитации они начинают собираться в сгустки. По мере роста сгустков их гравитация также увеличивается, притягивая к себе все новые и новые частицы. В конце концов, фрагмент пыли и газа становится достаточно плотным, чтобы схлопнуться под действием собственной гравитации. Это приводит к нагреванию материала и формированию протозвезды.

Протозвезда

Следующим этапом или циклом жизни звезды является образование протозвезды. На этой стадии происходит дальнейшее сгущение газа и пыли, содержащихся в туманности. В процессе уплотнения происходит постепенное повышение температуры и увеличение давления в ядре, после чего начинается ядерная реакция

Протозвезда уже похожа на обычную звезду, но пока ее ядро еще недостаточно раскалено для начала термоядерного синтеза. Светимость протозвезды связана с нагреванием и сжатием ее ядра. Время гравитационного сжатия относительно невелико. Оно зависит от массы протозвезды. Чем больше масса, тем быстрее протекает процесс гравитационной конденсации. Протозвезды с такой же массой, как у нашего Солнца, сжимаются за 100 млн. лет.

При взрыве сверхновых в космос выбрасываются такие важные элементы, как железо, калий, неон и т.д., которые в конечном итоге становятся материалом для формирования новых звезд. И все начинается заново. Некоторые из высвободившихся элементов со временем могут образовать планеты, например такуе как наша Земля. На изображении вспышка сверхновой звезды. coffeekai/iStock. Journal Interesting Engineering.

Вокруг молодой звезды образуется пылевое облако, которое начинает вращаться и "сплющиваться" в диск - проплид. В некоторых случаях эти диски могут превращаться в планетарные системы. Стадия протозвезды знаменует собой этап, на котором газово-пылевое облако превращается в настоящую звезду. Это важный этап в формировании молодых звезд.   

Когда температура ядра протозвезды превысит 10 миллионов К, процесс синтеза водорода достигнет максимальной эффективности. В этот момент протозвезда переходит в стадию главной последовательности.

Главная последовательность

Звезды проводят большую часть (примерно 90 процентов) своей жизни на главной последовательности. Масса звезд в данный период может достигать самых различных значений, и именно от массы зависит, как долго продлится этап главной последовательности.

Звезды с большой массой обычно имеют более горячее и плотное ядро, и это позволяет ядерному синтезу протекать гораздо быстрее, в результате чего стадия главной последовательности длится меньше. У более "легких" звезд ядро меньше, ядерный синтез протекает дольше, соответственно стадия главной последовательности занимает больше времени.

Стадия главной последовательности обозначается как стадия, на которой ядерный синтез относительно стабилен. На этой стадии термоядерный синтез высвобождает энергию, которая нагревает звезду, создавая давление, противодействующее силе ее гравитации. Таким образом, устанавливается баланс внутреннего и внешнего давления.

Красный гигант

Звезды, размер которых сравним с нашим Солнцем или чуть меньше, могут превращаться в красные гиганты.

Когда у звезд главной последовательности в ядре заканчиваются запасы водорода, они начинают разрушаться, поскольку энергии, вырабатываемой при термоядерном синтезе, уже недостаточно для преодоления гравитации. Тем не менее, ядро продолжает сжиматься и становится плотнее; его температура и давление повышаются настолько, что гелий превращается в углерод. В результате высвобождается еще больше энергии. Когда водородный синтез переходит во внешние слои звезды, они увеличиваются в размерах и становятся ярче.

Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе

В итоге формируется красный гигант, который со временем продолжая разрастаться становится все более нестабильным. В конце концов, внешние слои звезды схлопываются, образуя разрастающееся облако пыли и газа. Экспансия внешней части продолжается постепенно, до тех пор, пока она не рассеется в пространстве. На этом этапе звезда превращается в планетарную туманность. Наше Солнце перейдет в стадию красного гиганта примерно через 5 миллиардов лет.

Планетарные туманности и белые карлики

В данном контексте представим себе внешнюю часть красной гигантской звезды, которая уже распространилась в пространстве, но движется вокруг ядра (белого карлика). Таким образом, наружный слой в виде газа и пыли окутывает тяжелое, плотное ядро, известное как белый карлик. Ядро белого карлика испускает определенное количество радиации, ионизирующей газ и пылевую оболочку. Белые карлики способны излучать видимый свет в диапазоне от сине-белого до красного. Тем не менее БК не вырабатывает собственного тепла (так как лишены источников термоядерной энергии) и постепенно остывают в течение миллиардов лет.

Сверхновая

Эволюция звезд с массой, превышающей массу нашего Солнца примерно в восемь раз, протекает по другому пути. После того как в ядре такой звезды закончится водородное топливо, она начнет сжиматься. Это приведет к очередному коллапсу, который вновь запустит термоядерную реакцию, но уже с участием гелия.

Что произойдет дальше, зависит от размера звезды.

Звезда главной последовательности, с массой чуть больше солнечной, начинает превращать гелий в углерод, также как и звезды с более низкой массой. Но когда в ядре заканчивается гелий, оно сжимается, нагревается и начинает превращать углерод сначала в неон, затем в кислород, кремний и затем железо. При этом каждый новый "вид топлива" высвобождает энергию необходимую для удержания ядра от разрушения. Однако с каждым новым "топливным элементом" реакция протекает быстрее, чем с предыдущим.

Изучение сверхновых дало нам понимание того, как эволюционируют звезды и через какие этапы жизненного пути они проходят, прежде чем взорвутся. Звезды, размер которых сравним с нашим Солнцем или чуть меньше, могут превращаться в красные гиганты. Сверхновая. cokadas/iStocks. Journal Interesting Engineering.

К тому времени, когда кремний превратится в железо, топливо в звезде почти закончится. Далее произойдет разрушение ядра, которое быстро увеличится до первоначального размера и создаст ударную волну, результатом которой станет вспышка сверхновой. Остатки ядра образуют сверхплотную нейтронную звезду. Звезды, масса которых больше солнечной более чем в три раза, коллапсируют в черные дыры.

Влияние сверхновых на Вселенную

Также как и все звезды, сверхновые в конце концов угасают, однако они оказывают заметное влияние на эволюцию нашей Вселенной. Изучение сверхновых помогло астрофизикам и астрономам лучше понять, почему наша Вселенная постоянно расширяется. Впоследствии ученые пришли к выводу, что самое важное влияние сверхновой на Вселенную заключается в том, что при ее взрыве из ядра высвобождаются некоторые жизненно важные элементы.

При взрыве сверхновых в космос выбрасываются такие важные элементы, как железо, калий, неон и т.д., которые в конечном итоге становятся материалом для формирования новых звезд. И все начинается заново. Некоторые из высвободившихся элементов со временем могут образовать планеты, например такуе как наша Земля.

Изучение сверхновых и их значение для астрофизики

Изучение сверхновых дало нам понимание того, как эволюционируют звезды и через какие этапы жизненного пути они проходят, прежде чем взорвутся. Благодаря исследованиям ученые поняли важность и роль, которую сверхновые играют в формировании новых звезд, планет и других объектов Вселенной.

Для астрофизиков и астрономов крайне важны знания о сверхновых, о жизненном цикле звезд, ведущем к взрыву сверхновых, и о последствиях таких вспышек. Всё это в целом помогает глубже изучить химическую эволюцию и экспансию Вселенной. Кроме того, изучение сверхновых не только помогло нам обнаружить информацию о том, как в звезде образуются тяжелые элементы, но и как образуются черные дыры и нейтронные звезды.

Изучение сверхновых помогло не только получить информацию о том, как в звезде образуются тяжелые элементы, но и как происходит процесс формирования черных дыр и нейтронных звезд. Изучение процесса рождения звезд также используется как инструмент для определения расстояний между галактиками.

Заключение

Хотя на первый взгляд вспышка сверхновой может показаться быстротечным событием, ее важность в формировании звезд и других планетарных тел сложно переоценить. К тому же, нельзя недооценивать важность этих процессов в появлении элементов, необходимых для существования жизни.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ссверхновые супернова эволюция звезд
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
14
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
26
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
92

Интересные материалы

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
4 мая 2023 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
37
Пригожин обрисовал все изменения в зоне СВО и предположил как дальше будут действовать ВСУ
7
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
31
Российский удар возмездия накрыл Западную Украину: в атаке участвуют "стратеги" ВКС РФ и силы флота
16
Под Бахмутом продвижение ВСУ на флангах было остановлено, и под контролем осталось не более 2 кв. км
3
Минобороны рассказало что самолёты ВСУ, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow - сбиты ВКС РФ
8
Ученым удалось расшифровать некоторые звуки и крики шимпанзе
2
Шольц выступил против окончания украинского конфликта на российских условиях
32
Украинская авиация скопировала тактику ВКС РФ с ложными целями во время использования Storm Shadow
19
Бета-версия Android 14 доступна для установки на смартфонах Xiaomi, Vivo, Oppo и других
+
Российские военкоры сообщают о сбитии Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области
6
Боррель признал, что «Украина превратится в Беларусь за несколько дней» без помощи Запада
6
Пригожин в подробностях объяснил план наступления ВСУ на карте
7
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
108
Эксперты представили новый список ТОП-100 лучших игр всех времен
9
Зеленский заявил, что у Украины нет сил и времени для нанесения ударов по территории России
5
Зеленский анонсировал первые шаги украинского контрнаступления в скором времени
1
Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте до 550 метров и о затыкании «дырки» на северо-западном фланге
9
Чувствительные данные 2 100 000 клиентов Toyota были доступны всем желающим в течение 10 лет
+
У Украины появится 600 дальнобойных ракет Storm Shadow малой заметности для сил ПВО
19

Популярные статьи

Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
8
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Май)
13
Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
12
Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р
7
Морские дроны США, нюансы их применения и масштабы производства
+
Обзор механической клавиатуры Defender Forge GK-345 с hot-swap и Outemu Brown
16
SD WebUI DML Neuro: Тестирование Radeon RX 6600 и GeForce GTX 1070 в генерации изображений
8
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
2
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
Реклама современности: какие проблемы могут возникнуть при использовании ИИ в сфере маркетинга
+

Сейчас обсуждают

seedkls
17:27
На киберпанк апдейты вышли, что киберпанк с РТ и фср2 на 7900ХТХ в 60фпс идет? У меня 3070 в 1440р 40-50 с длсс квалити и все выкрученное в ультра с РТ
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Александр Иванов
17:23
Эта мантра устарела. Так было когда строиными коробками наступали на кушки, ныне так не делают. Так что не пукай в лужу матиматик куев.
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
Александр Иванов
17:18
С проперженного дивано то виднее куда кто бежит)))
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
Иван Лунин
17:16
Казахи всегда были подонками , Я это хлебнул 1985-1987 году. Хуже сослуживцев не было. В тяжёлые времена этот народец пнет соседа, не поморщившись.
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
Ильдар Гафуров
17:11
Недруги сами прищнают что экономика должна была рухнуть, а армия порвать оппонента. А случилось все наоборот. Вторая армия мира не может победить хз какое место занимают хохлы. А экономика удивляет св...
Еврокомиссия признаёт, что российская экономика оказалась невероятно устойчивой
Стас Гусаров
17:03
Тут нигде не постулируется, что "ПК с большим количеством RAM нужен лишь для игр", но рассматривается именно влияние кол-во RAM на игры. При чём тут твоя обработка видео?
Покупка более 16 ГБ ОЗУ для игр не имеет смысла — лишний объем не приведет к росту FPS
Анатолий Молдаванов
16:57
Те, у кого есть zen 3, а конкретно 5800X3D, могут спокойно сидеть на нем, покупая лишь карты, начиная с 4080, для 4к гейминга, и не париться года 4. Ну а чтоб купить 4080 и выше, нужно пока не покупат...
Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р
Железкин Железякин
16:52
Давно пора избавиться от самсунга и лджи качество нулевое микроволновка сенсорная самсунг 11к стоимостью проработала пол года ИНОГДА разагревая по есть, умерла а по гарантии говорят ну вы мол знаете с...
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
Твой знакомый
16:48
И жили б мы как в Эмиратах Коль были б нефть у нас и газ...
Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
WTF
16:44
Россия здесь навсегда. Хрю!
Из-за удара ВКС РФ по секретному складу в Хмельницком зафиксировано повышение радиационного фона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем