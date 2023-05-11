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Китайский секретный многоразовый космоплан, уникальное средство, способное сыграть ключевую роль в проведении будущих военных операций в космическом пространстве, прошел свое самое серьезное испытание. Об этом сообщают государственные СМИ Китая и различные источники на Западе.

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США: Китайский секретный космический самолет вернулся на Землю после 276 дней пребывания на орбите Концептуальный проект китайского космического самолета. Journal Asiatimes. Иллюстрация: Space.com / Twitter / Screengrab

8 мая западное издание The Warzone сообщило, что китайский мини-космоплан приземлился на "неустановленную" взлетно-посадочную полосу, в пустыне Гоби, после 276 дней пребывания на орбите. (Запуск состоялся 4 августа 2022 года).

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В статье сообщается о нескольких вероятных местах приземления космоплана, например, рядом с ядерным полигоном Лоп Нур, который ранее уже использовался для возвращения космических аппаратов, или на испытательной и учебной базе Динсинь, где регулярно проводятся масштабные учения Народно-освободительной армии и военно-воздушных сил (НОАК-ВВС).

В отчете Warzone указано, что официальный Пекин не предоставил каких-либо подробностей касательно конструкции космического самолета или полезной нагрузки, которую он перевозил. Также не было предоставлено ни одной фотографии летательного аппарата.

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Издание Warzone отмечает, что несмотря на значительное достижение китайской космической программы, последний полет был существенно короче, чем рекордные 908 дней (или почти два с половиной года), проведенные на орбите многоразовым космопланом X-37B Космических сил США. (Он взлетел в мае 2020 и вернулся на землю в ноябре прошлого года). "И тем не менее, это еще одна важная веха для Китая в космической сфере, которая в последнее время становится все более милитаризованной".

В другой статье, вышедшей днем позже издание The Warzone пишет, - "Эксперты LeoLabs - частной компании, предоставляющей космические услуги - утверждают, что, во время 276-дневного полета китайский мини-космоплан неоднократно выполнял стыковки и захват различных объектов меньшего размера.

С момента запуска в августе 2022 года китайский космический самолет провел ряд крупных маневров, менял высоту орбиты, имитировал полет "строем" и самостоятельно осуществил как минимум три стыковки и два захвата малоразмерных объектов. Если верить данным LeoLab, пишет The Warzone, новый космоплан НОАК обладает большими возможностями для маневрирования в космическом пространстве.

Тим Макмиллан в статье для журнала The Debrief, опубликованной в августе 2022 года, подчеркивает, что, хотя китайский мини-космический самолет окутан завесой секретности, он поразительно напоминает американский орбитальный испытательный корабль X-37B. Макмиллан считает, что китайская программа космических самолетов вместо того, чтобы создавать новые инновационные проекты, использует американские разработки, такие как Space Shuttle, X-37B или ракеты SpaceX. Он также указывает, что чрезвычайная секретность китайской и американской программ создания космических самолетов усложняет оценку их основных задач и возможностей.

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Орбитальный испытательный аппарат X-37B после успешного полета. Journal Asiatimes. Photo: Staff Sgt. Adam Shanks / DefenseScoop / Twitter

Военный эксперт Кайл Мизоками в своей статье для "Популярной механики" от июля 2021 года считает, что НОАК предъявляет к своим самолетам те же требования, что и ВВС США. Следовательно, с очень высокой долей вероятности Пекин будет использовать свои космолеты для вывода на орбиту военных спутников, ведения разведки и выполнения других задач.

Мизоками напоминает, что американский X-37B создан для того, чтобы проводить на орбите месяцы и даже годы, выполняя секретные задания для американских военных. Он говорит, что аппарат использует физику атмосферы для самообороны и уклонения от врагов. Главным его преимуществом является отсек полезной нагрузки, который позволяет запускать и возвращать полезные грузы, а затем приземляться на любую пригодную взлетно-посадочную полосу, оказавшуюся поблизости.

Однако в документе 2019 года, подготовленном "Союзом обеспокоенных ученых" (Union of Concerned Scientists), указано, что американский X-37B является неудачной платформой как для потенциальных миссий, так и в качестве космического оружия.

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В документе содержится описание целого ряда конструктивных недостатков X-37B, которые делают его слишком громоздким и неповоротливым для использования в качестве шпионской платформы. При этом он не настолько экономичен для доставки космического оборудования. Кроме того, X-37B не способен выводить на орбиту сразу несколько спутников, а также не обладает технологиями сближения и стыковки с другими космическими аппаратами.

Исследование утверждает, что X-37B также нецелесообразен для использования в качестве космического оружия, поскольку ему не хватает маневренности на близком расстоянии и возможности взаимодействия с другими спутниками. В документе подчеркивается, что космическое оружие, предназначенное для атак по наземным целям, является более затратным, уязвимым и ненадежным по сравнению с наземными комплексами.

Возможно, пишет Asia Times китайский космический самолет уже получил конструктивные решения, способные устранить недостатки американского X-37B. Китай поступил как всегда мудро, воспользовавшись в очередной раз "преимуществом опоздавшего". Вместо того, чтобы разрабатывать новые проекты с нуля и проходить дорогостоящие и трудоемкие испытания методом проб и ошибок, НОАК просто совершенствует и развивает существующие разработки Запада.

В отчете Института аэрокосмических исследований Китая за ноябрь 2021 года Дэниел Шатс и Питер Вуд обращают внимание на то, что программа НОАК по разработке космических самолетов на фоне последних международных событий может иметь как военные, так и гражданские перспективы. Эксперты считают, что китайская программа космических самолетов демонстрирует желание Китая конкурировать с США и другими странами в сфере развивающегося космического туризма, стремление снизить стоимость запуска космических аппаратов и способность использовать космические самолеты как для технического обслуживания спутников, так и в качестве противоспутникового оружия.

С момента запуска космического самолета 4 августа 2022 года спецслужбы США зафиксировали несколько крупных маневров по изменению высоты орбиты. Кроме того, наблюдались несколько раз развертывание, полет в составе группы и стыковка с другими космическими аппаратами (На фото с объектом J NORAD ID 54218) Journal Asiatimes.

Помимо строительства космопланов, НОАК также ведет разработки по созданию космических аппаратов следующего поколения. Американский военный эксперт Марк Стокс в мартовском докладе для портала Project 2049 пишет, что к 2030 году Китай планирует создать двухступенчатую ракету-носитель многоразового использования с возможностью выхода на орбиту. В документе говорится, что трансатмосферный аппарат, судя по всему, находится на ранних стадиях НИОКР посредством проведения наземных испытаний перспективных двигательных установок, таких как скрамджеты или турбины с комбинированным циклом.

Такое развитие событий вызвало тревогу на Капитолийском Холме. Мэнди Мэйфилд в статье для издания National Defense Magazine от февраля 2021 года сообщает, что представители оборонного ведомства Соединенных Штатов крайне озабочены уязвимостью американских космических средств перед китайским противоспутниковым оружием, отмечая, что Китай уже передал новые космические и противокосмические средства Силам стратегического обеспечения НОАК (PLA-SSF) - структуре, основной задачей которой является ведение электронных и военно-кибернетических операций.

В докладе подчеркивается, что космический потенциал Китая является одним из элементов более широкой стратегии страны по завоеванию мирового господства. Приводятся оценки разведки, указывающие на то, Китай стремится сравняться или превзойти Соединенные Штаты в космосе к 2045 году. Космическая деятельность НОАК призвана "усилить попытки Пекина подорвать военное, технологическое, экономическое и дипломатическое преимущество Соединённых Штатов".

Политика КНР, направленная на поощрение частных инвестиций в космическую отрасль, стимулировала многие компании выйти на коммерческий рынок. Согласно оценке спецслужб США, коммерческий космический сектор Китая, включающий множество госкомпаний, "стремительно растет и к 2030 году может превратиться в крупнейшего глобального конкурента". Госпредприятия и их филиалы останутся основными игроками в коммерческом космическом секторе Китая.

Если говорить о военной сфере, то Народно-освободительная армия Китая активно внедряет такие космические услуги, как спутниковую разведку, целеуказание, навигацию, синхронизацию и спутниковую связь, а также системы управления и контроля. В Вашингтоне уверены, что главная цель НОАК - "подорвать информационное преимущество вооруженных сил США". В рамках подготовки к будущим военным операциям КНР разрабатывает как кинетические так и некинетические системы наземного и космического оружия способного выводить из строя космические аппараты США, говорится в отчете Пентагона.

Намрата Госвами в статье для издания Strategic Studies Quarterly за 2018 год отмечает, что Пекин нацелен занять стратегически важные места в космосе, (в том числе на Луне), чтобы получить энергетические и стратегические ресурсы, повысить свой национальный престиж и международный статус, укрепить авторитет Коммунистической партии Китая, а также провести ряд исследования, которые позволят Китаю занять лидирующие позиции в области освоения космического пространства.