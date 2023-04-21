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Российский высокоточный ударный беспилотник "Ланцет-3" поразил украинский патрульный катер на реке Днепр в понедельник 17 апреля. Об этом свидетельствует видеоролик, распространившийся в социальных сетях. Инцидент произошел недалеко от Запорожья, при это украинские боевики планировали высадить десант за рекой, что было предотвращено российскими военными.

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Новый интеллектуальный многозадачный боеприпас, способен самостоятельно находить и поражать заданный объект. Комплекс включает в себя высокоточный ударный элемент, разведывательный, навигационный и коммуникационный модули. ZALA Lancet образует собственное навигационное поле и не требует наличия наземной или морской инфраструктуры.

Это уже как минимум второй случай поражения украинского военного корабля ударным беспилотным комплексом "ZALA Ланцет". Первый удар был нанесен в ноябре прошлого года.

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Как ранее сообщали западные медиа, "барражирующие боеприпасы в целом, и Ланцет-3 в частности, стали передовым и можно сказать революционным оружием военного конфликта, наносящим серьезный ущерб наземной и морской инфраструктуре Украины".

Издание EurAsian Times пишет, что наряду с ударным дронами "Герань-2", беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оказали существенное стратегическое влияние на ход конфликта. Несмотря на то, что барражирующие боеприпасы в большинстве случаев имеют относительно небольшие размеры, они представляют собой уникальное явление для театров военных действий двадцать первого века.

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Иранские беспилотники Shahed-136 (известные в России как "Герань-2") нанесли сокрушительный удар по противовоздушной обороне ВСУ, действуя в качестве приманки для украинских радиолокаторов управления огнем, а также поражая гражданские/военные цели, включая координационные центры или энергообъекты стратегического назначения, пишет АТ.

На видео запечатлен патрульный катер проекта 376 "Ярославец", плывущий по реке Днепр рядом с большим судном, похожим на баржу. Видео снято беспилотником, возможно, это "Орлан-10".

В кадре видна, прицельная сетка, направленная на мостик катера, затем изображение приближается, что наводит на мысль о том, что это фрагмент записи с "Ланцета-3". В другой части ролика, снятого с БПЛА, расположенного выше, видно, как "Ланцет" наносит удар по украинскому судну.

Тем не менее, судно некоторое время продолжает двигаться. В заключительной части ролика, он находится у песчаной косы. Скорее всего, команда эвакуировалась. Затем пожар усиливается, происходит второй взрыв - сдетонировали боеприпасы - огонь становится сильнее, катер полностью выгорает.

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ВСУ намерены переправиться через Днепр?

Российская разведка обнаружила в Запорожской области базу боевых катеров и десантных кораблей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые российские военные аналитики считают, что они патрулируют Днепр и готовятся к десантной операции по взятию Энергодара.

Однако опыт прошлогодних событий в Харькове говорит о том, что это может быть отвлекающий маневр. Украинские военные могут имитировать атаку на один район, а затем нанести удар по-другому. Иногда такая тактика приносила временный успех украинской армии, но это случалось крайне редко, сетуют журналисты EurAsian Times. Впрочем, судя по официальным материалам и видео, выпущенным Министерством обороны России (МО РФ), а также по сообщениям российских и украинских Telegram-каналов, дислокация сил ВСУ от северо-востока до самого юга Украины носит весьма децентрализованный характер.

При этом внимание Украины по-прежнему остается приковано к стратегически важному для Киева городу Артемовску (Бахмут), из которого, по некоторым данным, была отведена большая часть войск перед натиском Вооружённых сил РФ и ЧВК "Вагнер".

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"В тоже время незначительные атаки на других участках по всему фронту будут продолжаться, поскольку ВСУ не могут оставить его незащищенным и позволить российским войскам занять те небольшие территории, которые остались на востоке и юге. Но пока что Бахмут представляет главный интерес для Украины", - говорится в комментарии одной из популярных российских групп в Telegram.

Беспилотники и катера

Кстати, катера проекта 376 "Ярославец" широко используются вооружёнными силами Украины. "Подобные суда ранее находились в эксплуатации украинского речного флота", - сообщает в Твиттере ресурс Ukraine Weapons Tracker.

Барражирующий боеприпас "Ланцет-3" также подвергся модернизации в ходе военных действий на Украине. По информации агентства РИА Новости, модернизированная версия оснащена новой оптико-электронной системой и усовершенствованным программным обеспечением, позволяющим повысить эффективность управления полетом.

"Кроме того, "Ланцет-3" получил более мощную боевую часть, которая позволяет эффективно наносить удары по гаубицам, танкам, бронетранспортерам, радиолокационным станциям, системам противовоздушной обороны и живой силе противника", - отмечается в репортаже. В настоящее время беспилотный аппарат поставляется с тремя типами боеголовок - кумулятивной, осколочно-фугасной и термостатической.

В ноябрьском эпизоде "Ланцет-3" поразил и почти полностью уничтожил речной бронекатер "Гюрзу-М" (проект 58155) во время его следования к черноморскому порту Очаков.

30 марта пресс-служба Министерства обороны России (МО) сообщила, что российские системы противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", передает российское информационное агентство РИА Новости.

Х-образная схема крепления аэродинамических поверхностей, позволяет боеприпасу эффективно маневрировать, что дает возможность поражать подвижные цели, подобно тому, как это делают высокоточные ракеты.



"За сутки в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой народной республики перехвачена одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.