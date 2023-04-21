Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Российский БПЛА "Ланцет-3" взорвал патрульное судно Украины под Запорожьем, инцидент попал на камеру

"Ланцет-3" отличается более мощной боеголовкой, что позволяет ему эффективно поражать гаубицы, танки, бронетранспортеры, радиолокационные станции, системы ПВО и живую силу противника.
[ ] для раздела Блоги
+
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Российский высокоточный ударный беспилотник "Ланцет-3" поразил украинский патрульный катер на реке Днепр в понедельник 17 апреля. Об этом свидетельствует видеоролик, распространившийся в социальных сетях. Инцидент произошел недалеко от Запорожья, при это украинские боевики планировали высадить десант за рекой, что было предотвращено российскими военными.

реклама

Новый интеллектуальный многозадачный боеприпас, способен самостоятельно находить и поражать заданный объект. Комплекс включает в себя высокоточный ударный элемент, разведывательный, навигационный и коммуникационный модули. ZALA Lancet образует собственное навигационное поле и не требует наличия наземной или морской инфраструктуры.

Это уже как минимум второй случай поражения украинского военного корабля ударным беспилотным комплексом "ZALA Ланцет". Первый удар был нанесен в ноябре прошлого года.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как ранее сообщали западные медиа, "барражирующие боеприпасы в целом, и Ланцет-3 в частности, стали передовым и можно сказать революционным оружием военного конфликта, наносящим серьезный ущерб  наземной и морской инфраструктуре Украины".

Издание EurAsian Times пишет, что наряду с ударным дронами "Герань-2", беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оказали существенное стратегическое влияние на ход конфликта. Несмотря на то, что барражирующие боеприпасы в большинстве случаев имеют относительно небольшие размеры, они представляют собой уникальное явление для театров военных действий двадцать первого века.

Первые ЗРК "Пэтриот" прибыли на Украину: Почему западные комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта

реклама

Иранские беспилотники Shahed-136 (известные в России как "Герань-2") нанесли сокрушительный удар по противовоздушной обороне ВСУ, действуя в качестве приманки для украинских радиолокаторов управления огнем, а также поражая гражданские/военные цели, включая координационные центры или энергообъекты стратегического назначения, пишет АТ.

На видео запечатлен патрульный катер проекта 376 "Ярославец", плывущий по реке Днепр рядом с большим судном, похожим на баржу. Видео снято беспилотником, возможно, это "Орлан-10".

В кадре видна, прицельная сетка, направленная на мостик катера, затем изображение приближается, что наводит на мысль о том, что это фрагмент записи с "Ланцета-3". В другой части ролика, снятого с БПЛА, расположенного выше, видно, как "Ланцет" наносит удар по украинскому судну.

Тем не менее, судно некоторое время продолжает двигаться. В заключительной части ролика, он находится у песчаной косы. Скорее всего, команда эвакуировалась. Затем пожар усиливается, происходит второй взрыв - сдетонировали боеприпасы - огонь становится сильнее, катер полностью выгорает.

реклама

ВСУ намерены переправиться через Днепр?

Российская разведка обнаружила в Запорожской области базу боевых катеров и десантных кораблей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые российские военные аналитики считают, что они патрулируют Днепр и готовятся к десантной операции по взятию Энергодара.

Однако опыт прошлогодних событий в Харькове говорит о том, что это может быть отвлекающий маневр. Украинские военные могут имитировать атаку на один район, а затем нанести удар по-другому. Иногда такая тактика приносила временный успех украинской армии, но это случалось крайне редко, сетуют журналисты EurAsian Times. Впрочем, судя по официальным материалам и видео, выпущенным Министерством обороны России (МО РФ), а также по сообщениям российских и украинских Telegram-каналов, дислокация сил ВСУ от северо-востока до самого юга Украины носит весьма децентрализованный характер.

При этом внимание Украины по-прежнему остается приковано к стратегически важному для Киева городу Артемовску (Бахмут), из которого, по некоторым данным, была отведена большая часть войск перед натиском Вооружённых сил РФ и ЧВК "Вагнер".

реклама

"В тоже время незначительные атаки на других участках по всему фронту будут продолжаться, поскольку ВСУ не могут оставить его незащищенным и позволить российским войскам занять те небольшие территории, которые остались на востоке и юге. Но пока что Бахмут представляет главный интерес для Украины", - говорится в комментарии одной из популярных российских групп в Telegram.

Военная авиация BKC Российской Федерации наносит мощные удары по укрепрайонам ВСУ в районе Авдеевки и Бахмута тяжелыми боеприпасами УПАБ-1500Б-Э 

Беспилотники и катера

Кстати, катера проекта 376 "Ярославец" широко используются вооружёнными силами Украины. "Подобные суда ранее находились в эксплуатации украинского речного флота", - сообщает в Твиттере ресурс Ukraine Weapons Tracker.

Барражирующий боеприпас "Ланцет-3" также подвергся модернизации в ходе военных действий на Украине. По информации агентства РИА Новости, модернизированная версия оснащена новой оптико-электронной системой и усовершенствованным программным обеспечением, позволяющим повысить эффективность управления полетом.

"Кроме того, "Ланцет-3" получил более мощную боевую часть, которая позволяет эффективно наносить удары по гаубицам, танкам, бронетранспортерам, радиолокационным станциям, системам противовоздушной обороны и живой силе противника", - отмечается в репортаже. В настоящее время беспилотный аппарат поставляется с тремя типами боеголовок - кумулятивной, осколочно-фугасной и термостатической. 

В ноябрьском эпизоде "Ланцет-3" поразил и почти полностью уничтожил речной бронекатер "Гюрзу-М" (проект 58155) во время его следования к черноморскому порту Очаков.

30 марта пресс-служба Министерства обороны России (МО) сообщила, что российские системы противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", передает российское информационное агентство РИА Новости.

Х-образная схема крепления аэродинамических поверхностей, позволяет боеприпасу эффективно маневрировать, что дает возможность поражать подвижные цели, подобно тому, как это делают высокоточные ракеты.

"За сутки в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой народной республики перехвачена одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия украина всу спецоперация спецоперация на украине ланцет-3
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
14
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
3
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
81
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
12
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель Су-27 почти сбил британский Rivet Joint – ракета прошла рядом с самолётом НАТО
29
Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
7
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
13
Западная пресса: Россия активно использует секретное оружие, лишающее ВСУ связи через Starlink
9
Российским ученым удалось создать отечественный аналог станции 5G
5
Российский морпех записал на свой счёт уже третий сбитый Су-25 ВСУ и показал видео запуска "Иглы"
9
Отказавшаяся от ядерной энергии Германия закупает электричество у Франции, вырабатывающей её на АЭС
6
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
15
Минэнерго США предупредило "Росатом" о нарушении действующего законодательства США
15
Интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M оказалась быстрее дискретной GeForce GTX 1050 Ti
5
Скандинавские разведки уверены, что Москва готовит атаку на объекты подводной инфраструктуры
6
В ЧВК Вагнер опровергли слухи о присутствии своих сотрудников в Судане
+
Экологические системы обладают собственной вычислительной мощностью
+
Под Бахмутом артиллерия "Вагнера" накрыла колонну ВСУ спешащую на подмогу в город
3
Западная пресса надеется, что контрнаступление ВСУ вызовет «панику» в российском командовании
11
TSMC рассчитывает получить в США до $15 млрд субсидий, но не согласна с некоторыми требованиями властей
1
Роскомнадзор начал активную борьбу против «серых» симок
+
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи ставятся перед танком времён Второй мировой
15
Союзники Украины планируют ввести полный запрет на экспорт товаров в РФ
2
Правительство США продало 16 000 BTC, обвалив курс биткоина до $29 000
1

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
5
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
200
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
96
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
8
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
13
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
59
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
10
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
5
Пять российских систем способных уничтожить все спутники НАТО: От МиГ-31Д до боевых лазеров
4

Сейчас обсуждают

Bisaimon
00:29
все дело в металле
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
Saf-Saf Saf
00:27
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
Bisaimon
00:27
Это же какой бизнес можно построить в будущем.
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
grom9000
00:26
около 50 чел
Солдат ВСУ: "Из всего взвода за сутки в Бахмуте уцелело лишь три человека - это был настоящий ад"
grom9000
00:24
Дебилы зеленожопые начали прозревать наконец. Вот и стало это гумно 4070 никому не нужным. Викон сказал этому низкокачественному барахлу, собранному из мусора, цена 25-30 тыс руб.
NVIDIA уже прекращает производство RTX 4070 - спустя неделю после выхода
Saf-Saf Saf
00:24
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
wooopggabg
00:23
Капитан, капитан, улыбнитесь! Только смелым покоряются моря!
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
industria
00:22
Немецкие комплексы не повлияют на исход только потому, что Украина победит как с ними там и без них. А вот на количество горящих жоп это влияет даже без применения.
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
beltar
00:21
Если вы не понимаете их атмосферы, то вас никто не заставляет в них играть.
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
grom9000
00:21
Да-да, делай вид дурочки теперь, это твоя обычная бабско-брехливая тактика )))) Это всё Нвидиа тебя довела. Хуанг головного мозга теперь ))))
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем