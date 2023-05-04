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Пентагон заявил, что Китай, "по всем признакам", разрабатывает мощное противоспутниковое лазерное оружие на своем секретном объекте Корла в западном Синьцзяне. В оборонном ведомстве США считают, что новое оружие НОАК позволит защитить военные объекты Китая от " любопытных взоров" разведывательных спутников Запада.

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На спутниковом снимке изображен полигон Корла. В Пентагоне считают, что именно здесь Народно-освободительная армия Китая испытывает лазерное оружие для борьбы с разведспутниками США. Photo: BlackSky

Компания Army Technology сообщила, что на спутниковых снимках китайского объекта Korla East Test, полученных компанией геопространственной разведки BlackSky, запечатлены две лазерные установки, расположенных в ангарах с раздвижными крышами. Они раскрываются в районе полудня, в то время, когда активность западных спутников-шпионов наиболее высока.

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Помимо наземных противоспутниковых лазеров, на полигоне Корла находятся мощные генераторы электромагнитных импульсов и огромные аэростаты. В сообщении говорится, что противоспутниковые “пушки”, по своим размерам не уступают корабельным орудиям. Рядом с ними находятся куполообразные сооружения, в которых, вероятно, хранится газ, необходимый для работы лазеров.

Китай построил полигон Korla в 2003 году. С 2005 года все деятельность на объекте строго засекречена. Полигон находится под управлением 63655 войсковой части Народно-освободительной армии - Сил стратегической поддержки (НОАК-СВП), которая курирует вопросы, связанные с разработкой лазерных и оптических технологий, созданием крупных стратосферных дирижаблей и мощного микроволнового оружия.

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В статье для журнала Arms Control Wonk (декабрь 2022 года) военный аналитик Эли Хейс рассказывает о китайской военной базе Боху в Синьцзяне, который, как показывают спутниковые снимки, был построен в 2002 году и начал функционировать в 2004 году. По мнению эксперта, китайская программа по созданию противоспутникового лазерного оружия существует уже как минимум два десятилетия.

Хейз пишет, что на объекте Bohu, так же, как и на полигоне Korla, проводятся исследования в области лазеров и оптики, создаются гигантские стратосферные дирижабли и используются сверхмощные микроволновые генераторы, а управление осуществляет небезызвестное подразделение НОАК за номером 63655. В другой заметке Хейс указывает, что на снимках Bohu можно разглядеть не только стационарные дальнобойные лазерные системы, но и автономные мобильные комплексы, нацеленные на ослепление космических аппаратов противника.

По словам западных специалистов, подобные разработки позволяют говорить о том, что Китай достиг определенного успеха в создании противоспутникового оружия направленной энергии. Однако они предупреждают, что такие оценки следует воспринимать с долей скептицизма. Во-первых, из-за недостатка информации, а во-вторых, по причине отсутствия доказательной базы эффективности боевых лазеров в противоспутниковых операциях.

"Калина" - один из трех лазерных ослепляющих комплексов, разработанных в России для ведения ПСБ (противоспутниковой борьбы). Комплекс «Калина» способен передавать лазерные лучи с длиной волны 1,0645 мкм, плотностью мощности 0,1 гигаватт на квадратный сантиметр, импульсом длительностью 10 наносекунд и частотой повторения импульсов 3 кГц. На фото несколько модификаций мобильного лазерного комплекса "Пересвет"

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Китай не одинок в строительстве наземных объектов для ведения противоспутниковой войны. В июле прошлого года западные СМИ писали о российском лазерном комплексе "Калина", который в настоящее время развернут на Кавказе и предназначен для ослепления оптических датчиков разведывательных спутников других стран путем воздействия на них лазерным излучением.

Используя телескоп диаметром в несколько метров, "Калина" способна прицельно "обстреливать" пролетающие космические аппараты на высоте в сотни километров, защищая тем самым от спутников-шпионов территорию площадью более 100 000 квадратных километров.

Тем не менее, на Западе сомневаются в работоспособности комплекса "Калина", поскольку действующие с 2014 года санкции должны были помешать импорту необходимой чувствительной электроники. Более того, ситуация могла еще более обостриться из-за беспрецедентных экономических мер, введенных западными странами против России после того, как Москва начала специальную военную операцию по защите Донбасса в феврале прошлого года.

В статье, опубликованной в 2020 году в журнале Journal of Physics: Conference Series, военный аналитик НОАК Чжэньхуа Лю пишет, что наземные лазеры могут точно нацеливаться на определенные приборы низкоорбитальных космических аппаратов, выводя их из строя с помощью теплового излучения. Такие лазеры могут либо временно ослепить, либо попросту сжечь оптические сенсоры спутников, вывести из строя солнечные батареи или вызвать перегрев чувствительной спутниковой электроники.

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Чжэньхуа Лю утверждает, что космические державы, - Китай, Россия и США, - уже давно испытывают противоспутниковое лазерное оружие и в настоящее время располагают необходимыми оперативными возможностями. Автор отмечает, что наземные лазеры превосходят по мощности любое аналогичное оружие авиационного или спутникового базирования.

Однако есть и проблема. Определить, как именно был поврежден спутник - в результате случайной ошибки или преднамеренной атаки, практически невозможно. И это существенно усложняет принятие ответных мер на возможное воздействие наземных лазеров на космические аппараты.

Так, например, Юсаф Батт в рецензируемом журнале "Science and Global Security" за 2008 год пишет, что хотя спутниковая лазерная дальнометрия (SLR) и является наиболее распространенным методом определения координат космических аппаратов с очень высокой точностью, существует вероятность того, что лазеры SLR могут повредить чувствительные оптические датчики. А это может быть ошибочно интерпретировано как попытка нападения.

Исследовав спутниковые фотографии секретного испытательного полигона в Синьцзяне, военная разведка Соединенных Штатов пришла к выводу, что у Китая есть новое лазерное оружие, способное выводить из строя американские спутники, отслеживающие ядерное оружие и военные базы Народно-освободительной армия Китая. Гонка крупнейших держав по разработке лазерного оружия продолжается. Иллюстрация: Twitter

Американский аналитик Крис Заппоне в статье для The Sydney Morning Herald (за август 2021 года) отмечает, что противоспутниковые лазеры наземного базирования также могут быть использованы для скрытного размещения секретных военных объектов, например, шахтных пусковых установок. Подобные морские и воздушные базы, защищенные лазерными системами, могут быть использованы в качестве плацдармов для вторжения на Тайвань, считает автор.

Заппоне обращает внимание и на другие неоспоримые преимущества лазеров ПСБ наземного базирования. К ним можно отнести способность уничтожать космические аппараты в огромных количествах и делать это по возможности скрытно. Он также упоминает о проблемах, связанных с оценкой ослепляющего воздействия наземных лазеров на спутник, находящийся на орбите в сотнях километров над Землей и движущийся со скоростью тысячи километров в секунду, поскольку временное отключение космического аппарата может быть вызвано как случайностью (например, магнитной бурей), так и труднообнаружимой атакой.

Однако эксперт предупреждает, что вмешательство в работу космических аппаратов, особенно тех, которые предназначены для противоракетной обороны, может быть истолковано как прелюдия к ядерной атаке, что приведет к непреднамеренной эскалации и потенциальной катастрофе.

Заппоне подчеркивает, что сегодня спутники являются, не только "нервными центрами" современных военных операций, но и решают многие гражданские задачи. К ним можно отнести навигацию, прогнозирование погоды, карты Google и космическую синхронизацию финансовых транзакций. Поэтому ущерб от атак наземных лазеров на космические аппараты может привести к последствиям, далеко выходящим за рамки военного применения.