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В связи с продолжающимися боевыми действиями на Донбассе и многочисленными потерями среди украинских войск, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак заявил, что шансы Киева на победу катастрофически быстро снижаются.

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На фото: Евгений Пригожин, основатель частной военной компании, ЧВК "Вагнер". Источник: российское государственное федеральное информационное агентство ТАСС

"Любые военные конфликты всегда были, есть и будут прежде всего вопросом политики. Кроме того, на исход конфликта влияет огромное количество факторов экономического характера: финансовая ситуация, вопросы инфраструктуры, социальная сфера, технологии, продовольственная безопасность, а также еще целый спектр проблем, которые необходимо разложить по полочкам, для того чтобы понять суть конфликта... Я рассматривая украинский конфликт, в первую очередь сквозь призму политики и внеэкономических факторов. И нужно сказать, что для Киева, как и для всего Запада в целом, ситуация складывается весьма скверная", - подчеркнул генерал.

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"В первую очередь потому, что Россия не собирается сворачивать свою спецоперацию в Донбассе, несмотря на все потуги Запада воспрепятствовать этому. Тот финансовый инструментарий, которым Москва располагала до начала СВО, динамика расходов, абсолютная неэффективность санкций и мировой экономический кризис в целом говорят о том, что у Кремля хватит денег на этот конфликт", - заявил он. И это невзирая на то, что Запад заморозил резервы Российской Федерации на сумму более 630 млрд. долларов - меры, названные впоследствии Москвой незаконными.

У Киева напротив, "огромные финансовые проблемы", предупреждает Анджейчак: "Нам хорошо известно, сколько тратит Украина ежемесячно. Мы в курсе, какие средства выделяют США на этот конфликт, какая помощь оказывается всем коллективным Западом. Мы знаем также, какие суммы выделяет Польша, поскольку являемся вторым по величине донором и, пожалуй, основным источником вдохновения для других стран. К сожалению, динамика сокращения финансовых инвестиций складывается для Украины крайне неблагоприятно ".

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Анджейчак добавил, что вряд сегодня миллионы граждан, покинувших страну, готовы вернуться домой и заняться ее восстановлением, а также пожаловался на то, что большинство лидеров стран Запада не осознают, насколько далеко от победы находится Киев. У Запада катастрофически не хватает боеприпасов. Страны Североатлантического альянса не только не способны поставлять оружие Украине, но и восполнять свои собственные запасы, которые стремительно истощаются.

"Они (лидеры западных стран) не понимают этого так же ясно, как мы здесь в Варшаве. Поэтому об этом нужно говорить твердо, без тени позерства при каждом удобном случае, чем собственно я и занимаюсь", - отметил генерал.

Российские тяжелые реактивные системы залпового огня TOC-1A "СОЛНЦЕПЁКИ" выжигают укрепленные позиции Вооруженных сил Украины. Journal Militarywatchmagazine.

В то же время, пишет MWM, наблюдаются существенные противоречия между материалами западных СМИ, освещающих события на Украине, и сообщениями с передовой, в том числе от западных боевиков, действующих в самых горячих точках. В качестве примера можно привести недавние заявления о "мясорубке в Бахмуте" - термин, который журналисты использовали в репортажах с места событий при описании огромных потерь, понесенных вооруженными силами Украины и западными наемниками.

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Одним из таких источников оказался экс-корреспондент "Немецкой волны" из Киева Константин Гончаров. Побывав на передовой в конце февраля, он заявил: "Под Бахмутом, сейчас конечно, просто ад. Многие кто туда попадает... считают... что это лотерея, то ли выживешь то ли нет". Он заявил, что "колоссальная интенсивность боевых действий и артобстрелов впечатлила, даже бойцов, прошедших через «гибридную войну», ведущуюся на Донбассе с 2014 года.

Ранее американский наемник Трой Оффенбекер также упоминал об "огромном количестве жертв под Артемовском. Экс-морпех Соединенных Штатов оценил среднюю продолжительность жизни солдат ВСУ в 4 часа. Однако, западные СМИ использовали термин "мясорубка" практически всегда только для того, чтобы заявить о высоких потерях со стороны ВС России, что кардинальным образом отличается от репортажей с места событий.

Несмотря на то, что официальный Киев признает огромные потери ВСУ, на Банковой заявили, что данная информация является строго секретной вплоть до окончания конфликта. Вместе с тем, пишет MWM, проблема быстрого сокращения украинских вооружений и, в особенности, наземных средств ПВО, необходимых для сдерживания российской боевой авиации, приобрела еще более острый характер.

В среду 3 мая основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление ВС Украины практически началось, активная стадия может начаться в ближайшие дни.

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В конце прошлого месяца, издание "Нью-Йорк Таймс", со ссылкой на опубликованные в Интернете секретные файлы американской разведки, сообщило, что Киев планирует начать контрнаступление на южном направлении в первой половине мая.