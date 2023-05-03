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Посол Соединенных Штатов в Китае призвал Пекин дать разъяснения касательно недавно принятого закона о противодействии шпионажу. По мнению Вашингтона, столь жесткие меры могут нарушить права американских бизнесменов, ученых и журналистов, работающих в КНР.

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В Китае опасаются появления новых "шпионов Запада". Image: Facebook

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 26 апреля принял поправку, направленную на ужесточение китайского законодательства по борьбе со шпионажем и государственной изменой. Поправки вступят в силу 1 июля.

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В соответствии с изменениями, будет расширен перечень лиц, попадающих под действие закона: от граждан, которые "вступают в шпионскую организацию или принимают от нее задания", до тех, кто "пользуется ее услугами". Также будет расширен перечень "государственных секретов и разведывательной информации "до "других документов, данных и материалов, связанных с вопросами национальной безопасности и интересами Китая".

"Измененный закон потенциально может сделать нелегальной в Китае ту повседневную деятельность, которой должны заниматься коммерческие компании", - заявил во вторник посол США в Китае Николас Бернс во время вебинара, организованного вашингтонским аналитическим центром The Stimson Center. "Нам необходимо знать об этом как можно больше, поэтому сегодня мы задаем вопросы прямо здесь, в Пекине".

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Бернс заявил, что любой американской компании прежде, чем заключать крупную инвестиционную сделку, необходимо провести комплексную всестороннюю проверку. Более того, чтобы строить соответствующие прогнозы, компании США должны иметь полный доступ ко всем экономическим показателям КНР.

"Новый закон ставит под угрозу академические исследования. Профессора и журналисты могут попасть под действие этого документа. То, что нам известно на данный момент, совершенно не вызывает оптимизма", - сказал он.

Напомним, что в марте этого года в Пекине были арестованы пять сотрудников офиса американской компании Mintz Group, занимающейся комплексной юридической проверкой. Все задержанные являются гражданами КНР. В настоящий момент деятельность Mintz Group приостановлена. Компания занималась проверкой благонадежности, расследовала случаи коррупции и отслеживала движение активов.

На прошлую неделю бостонская компания Bain & Company, специализирующаяся на оказании услуг по управленческому консалтингу, сообщила, что в рамках спецоперации, полиция Шанхая забрала часть техники и провела допросы сотрудников. По данным издания Asia Times, это произошло три недели назад и не было обыском в прямом смысле этого слова, тем не менее, представители власти потребовали отдать им несколько компьютеров, смартфоны и другую технику.

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"Мы очень встревожены происходящим. Мы заявили о своих опасениях", - подчеркнул Бернс. "Мы полагаем, что американский бизнес в Китае должен быть избавлен от давления со стороны правительства. В конце концов, закон превыше всего! Предприятия не должны становиться мишенью только из-за "политических разногласий и конкурентной борьбы между США и Китаем".

Он выразил уверенность, что американские бизнесмены, журналисты и ученые будут чувствовать себя в безопасности, выполняя свои обязанности в Китае.

"Китай приветствует компании всех стран для экономического и торгового сотрудничества в Китае", - заявила в прошлую пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. "Мы стремимся к созданию ориентированной на рынок, основанной на законе бизнес-среды мирового класса. Китай - правовая страна. Все компании в Китае должны работать в соответствии с законом". Днём позже на пресс-конференции Мао Нин заявила, что не может комментировать дело Bain из-за отсутствия необходимой информации.

Посол Соединенных Штатов Америки в Китае Николас Бернс. Фото: Государственный департамент США

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По мнению Вашингтона американские инвесторы чувствуют себя в КНР нежеланными гостями

В воскресенье газета Wall Street Journal опубликовала статью о том, что китайские власти в последние месяцы полностью или частично ограничили доступ иностранным организациям к различным базам данных, включая информацию о регистрации компаний, патенты, документы о закупках, научные издания и официальные статистические ежегодники.

28 апреля Торговая палата США в своем заявлении сообщила, что принятие поправок к закону о борьбе со шпионажем КНР "вызывает серьезную озабоченность у представителей бизнеса и, вероятно, у их местных деловых партнеров в самом Китае".

В заявлении сказано, что иностранные инвестиции не будут чувствовать себя желанными в условиях, когда риск не может быть правильно оценен, а правовые неопределенности постоянно растут.

"Мы внимательно следим за ужесточением контроля со стороны официальных органов за деятельностью американских компаний, оказывающих профессиональные услуги и проводящих комплексные аудиторские исследования в Китае", - говорится в документе. "Услуги, предоставляемые этими фирмами, имеют фундаментальное значение для установления доверия инвесторов на любом рынке, включая рынок Китая".

За пять торговых дней прошлой недели глобальные инвесторы вывели из китайских акций через гонконгскую биржу Stock Connect 3,17 млрд. долларов США, сообщила 28 апреля газета Wall Street Journal со ссылкой на анализ Exante Data.

Китай ищет новые источники дохода

После того как в августе прошлого года бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не подчинилась требованиям Пекина и посетила Тайвань, китайское правительство на несколько месяцев прервало все каналы связи с Соединенными Штатами. После встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на Бали в ноябре прошлого года обе стороны возобновили диалог по вопросам Тайваня, Украины, изменения климата и торговли.

Однако напряженность в отношениях между США и Китаем резко возросла после того, как в конце января Пентагон сбил китайский "шпионский шар" в небе над Южной Каролиной. Кроме того, Пекин был несколько озабочен падением объемов заказов и замедлением инвестиционных потоков с Запада.

По сравнению с прошлым годом в первом квартале экспорт Китая в страны Евросоюза сократился на 7,1%, а экспорт в Соединенные Штаты - на 17%. Об этом свидетельствуют цифры в долларовом выражении, опубликованные 13 апреля Главным таможенным управлением КНР. При этом снижение было в большей степени компенсировано ростом экспорта в страны АСЕАН, Африки и Россию. Если оценивать рост прямых иностранных инвестиций Китая в долларах США, то в первом квартале он составил всего 0,5% в годовом исчислении, что существенно ниже 32% за аналогичный период прошлого года.

Американские военные моряки вытаскивают рухнувший китайский воздушный шар в воды Атлантического океана у берегов Южной Каролины. Photo: ВМС США

Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая заявило, что Китай будет уделять первостепенное значение привлечению иностранного капитала, стимулируя таким образом экономический рост и внутренний рынок страны.

"В настоящее время китайская экономика продолжает активно развиваться. Однако эндогенная движущая сила и внутренний спрос остаются недостаточными", - говорится в заявлении политбюро по итогам заседания под председательством генсека Си Цзиньпина, состоявшегося в минувшую пятницу. " Экономическая трансформация и модернизация Китая сталкивается с очередными препятствиями, в то время как продвижение высококачественного развития все еще требует решения многочисленных трудностей и проблем."

"Привлечение иностранных инвестиций должно быть поставлено во главу угла, при этом внешняя торговля и капиталовложения должны быть стабильны", - говорится в документе. "Необходимо содействовать созданию квалифицированных пилотных зон свободной торговли и терминалов, отвечающим высоким требованиям международных экономических стандартов, чтобы они могли свободно проводить политику "реформы и открытости".

Недавно власти Шанхая заявили, что будут способствовать оптимизации финансовых сервисов и поощрять участие иностранных инвесторов в финансовые рынки Китая. Такие меры позволят поддержать деятельность китайских технологических, торговых и судоходных компаний в мобилизации денежных средств.

В прошлом месяце СМИ сообщали, что Байден в ближайшее время намерен подписать законодательный акт, который запретит американским компаниям и венчурным фондам инвестировать в китайские проекты по производству микрочипов, искусственного интеллекта, квантовых вычислений, биотехнологий и чистой энергии.