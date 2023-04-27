Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Российский пилот Ми-35 рассказал, как экипажам винтокрылых машин удается “обманывать” украинскую ПВО

Пилоты вертолетов Ми-35М ВКС РФ используют тактику максимального "огибания" рельефа с целью минимизировать риск оказаться под огнем ПВО противника. Минобороны России опубликовало соответствующее видео.
[ ] для раздела Блоги
+
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Министерство обороны России (МО) опубликовало видеокадры, на которых видно, как экипажи вертолетов Ми-35 применяют новую тактику, позволяющую снизить риски оказаться под зенитным огнем ПВО противника во время операций.

реклама

Ми-35М - единственная в мире многоцелевая боевая машина, способная, помимо эффективного выполнения боевых задач, перевозить до 8 бойцов с оружием, до полутора тонн боеприпасов и других грузов внутри кабины, а также до 2400 кг грузов на внешней подвеске, эвакуировать раненых и доставлять технический персонал к пунктам автономного базирования. Общественно-патриотический канал «Звезда».

Командир российского вертолета Ми-35 с позывным "Кабан" рассказал о тактике максимального "огибания" рельефа местности для снижения риска попасть под огонь средств воздушной обороны противника.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Российское МО выпустило видеоролик, в котором показано, как вертолеты совершают маневры огибая рельеф местности. Пилот вертолета Ми-35 говорит, что экипаж использует тактику " огибания", чтобы снизить риск оказаться под прицелом вражеских ПВО.

Пилоты корректируют свои действия в зависимости от условий: лесопосадок, линий электропередач и ряда других факторов. Пилот подчеркнул, что техника (Ми-35) очень надежна и не раз помогала им преодолевать настолько сложные ситуации, которые даже в голове не укладываются.

реклама

"Самое сложное - избежать противодействия противника, когда наши приборы показывают, что по нам ведется атака или нас облучают. В таких ситуациях ты максимально используешь свои человеческие возможности. Машина рассчитана на меньшие возможности, но она вывозит, она помогает, и она ни разу не подводила.", - заявил командир Ми-35.

ВСУ пытаются остановить российские "Ланцеты", монтируя над техникой металлические сетки, но, видимо, не судьба

Военный эксперт Викрам Рагхаван, бывший пилот Ми-24 Военно-воздушных сил Индии, в интервью журналу EurAsian Times сказал: "Штурмовые вертолеты всегда использовали технику, называемую Nap-of-the-earth (NOE) или режим облёта и огибания местности на предельно малой высоте". Он уточнил, что такая техника предполагает использование доступного рельефа местности для предотвращения обнаружения радарами или переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК).

Бывший пилот ВВС Индии на основании видеозаписей, полученных с поля боя, сделал вывод, что местность на Украине преимущественно равнинная, поэтому российские вертолеты работают по целям как правило в дневное время. Он заявил, что вероятность обнаружения вертолетов днем составляет примерно 70 процентов, особенно если попадаешь в поле зрения радара, поскольку нет препятствий, которые можно использовать для маскировки.

Викрам Рагхаван предположил, что в условиях такой местности ночные операции, были бы предпочтительнее дневных. В ночное время большинство ПЗРК неэффективны, так как они зависят от прямой видимости, и лишь немногие из них имеют инфракрасное наведение. Экс-офицер считает, что с момента разработки этих ударных вертолетов в 1960-70-х годах российская тактика не претерпела особо существенных изменений.

реклама

Рагхаван назвал российские ударные вертолеты Ми-35 "прославленными бронированными машинами" и отметил, что, несмотря на прогресс в производстве средств ЗРК и ПЗРК, способных вести прицельный огонь на малых высотах, тактика применения этих вертолетов фактически не эволюционировала.

Кстати, на видео, опубликованном Министерством обороны России, видно, как экипаж вертолета Ми-35 выполняет операции против вооруженных сил Украины. В описании к видео говорится, - многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 были задействованы для выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции. Одна из конкретных задач, поставленных перед экипажем, заключалась в нанесении огневого поражения противнику (ВСУ).

Кадры МО демонстрируют вертолет, летящий на очень низкой высоте, едва не задевая верхушки деревьев и линии электропередач, чтобы избежать обнаружения вражескими средствами ПВО. Уйти от обстрела вражеских ПВО помогает бортовой комплекс обороны, который воздействует на ракету в различных радиодиапазонах, изменяя ее траекторию и отводя от машины. Вот вертолет резко выныривает из-за лесополосы, задирает нос и выпускает неуправляемые ракеты точно попадая в цель. Затем быстро разворачивается и возвращается на базу, на аэродром.

Ударный дрон "Ланцет-3" уничтожил украинский боевой катер под Запорожьем, видеозапись инцидента попала в сеть

Российский многоцелевой ударный вертолет Ми-35М

Ми-35М — это транспортно-боевой боевой, разработанный АО "Национальным центром вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" (Опытно-конструкторское бюро Миля). Его основная задача - уничтожение опорных пунктов, хранилищ боеприпасов, артиллерии, бронетехники противника, сопровождение воинских колонн, прикрытие с воздуха пехоты и артиллерии, перевозка грузов и личного состава.

реклама

Экипаж вертолета состоит из двух человек, судно способно развивать скорость до 300 километров в час. Российские Вооруженные силы широко использовали его в различных конфликтах, включая Афганистан и Сирию.

Ми-35 остается жизненно важным активом в военном арсенале Воздушно-космических сил Российской Федерации. Его способность уклоняться от огня противника и мощное вооружение делают его реальной угрозой, с которой приходится считаться на поле боя. Разработанный в 1980-х годах как усовершенствованный вариант Ми-24, Ми-35 стал основной опорой российских вооруженных сил и ВВС многих других государств мира.

Ми-35M вооружен 23-мм подвижной двуствольной автоматической авиационной пушкой ГШ-23Л (450 выстрелов),  противотанковыми управляемыми ракетами "Штурм", Неуправляемыми боеприпасами 4 блока Б8B20-А или 2 блока Б13Л1. Оружие может использоваться в круглосуточном режиме и в различных физико-географических условиях. Ми-35M может быть дооснащен различными видами авиационных средств поражения, в том числе самым современным высокоточным оружием. Общественно-патриотический канал «Звезда».

Ми-35 отличается высокой надежностью и живучестью на поле боя. Его бронированная кабина и двигатели разработаны таким образом, чтобы выдерживать огонь 20- 23-мм боеприпасов, а сверхпрочные цельнокомпозитные лопасти несущего винта устойчивы к повреждениям от шрапнели и более крупных осколков. В транспортном варианте Ми-35 может перевозить до 1,5 тонн оборудования внутри кабины, включая тяжелое вооружение и боеприпасы, а также до 2,4 тонн грузов на внешней подвеске, которые могут быть быстро и эффективно разгружены после приземления.

Помимо военного предназначения, Ми-35 может быть использован в гуманитарных операциях, например, для оказания помощи при стихийных бедствиях и медицинской эвакуации раненых или больных. Благодаря большому грузовому отсеку и способности летать на небольшой высоте он хорошо подходит для доставки грузов и персонала в отдаленные или труднодоступные места.

В отличие от вертолетов, пилотируемых одним пилотом, тандемная конструкция сидений Ми-35 позволяет экипажу из двух человек работать более эффективно. Соосные несущие винты - еще один элемент Ми-35, улучшающий стабильность и маневренность полета.

По мнению российских военных экспертов, Ми-35М — это высокоэффективная многофункциональная винтокрылая машина, которая доказала свою эффективность в специальной военной операции на Украине. Передовые технологии, мощные двигатели и прочная конструкция обеспечивают его надежность и эффективность при проведении любых военных или гуманитарных операций.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия спецоперация на украине вкс рф вкс россии спецопераци ми-35м
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
18
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
87
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
13

Интересные материалы

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
20 апреля 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пилот F-35 высказал своё неудовольствие из-за активированного "режима невидимки" российских сил ПВО
28
Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
30
Стало известно сколько получают бойцы ЧВК "Вагнер" - оклад от 240 тыс. рублей + премии
13
В сети появилась фотография Су-35 в "режиме зверя" с полным комплектом подвесного вооружения
7
В 14-м поколении процессоров Intel Core возможно объединение семейств Meteor Lake-S и Arrow Lake-S
+
Колонна немецких Leopard 2A4 в зоне проведения российской спецоперации попала на видео
8
GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1660 Super – стоит ли переплачивать 5000р за трассировку лучей
1
Минобороны Великобритании: Снаряды с обеднённым ураном уже отправили Украине
21
Обновлённый Т-72 выдержал попадание двух украинских беспилотников-камикадзе и остался в строю
9
Процессоры Intel Meteor Lake для настольных ПК будут представлены только моделями Core i3 и Core i5
1
САУ 2С35 "Коалиция-СВ" может поступить в действующие войска лишь в конце 2023 года или позже
7
Глава Google рассказал о последствиях активного развития искусственного интеллекта
+
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
88
На "Мотолыгу" установили направляющие для реактивных снарядов, превратив её в версию мини-Града
4
Смартфон Pixel 8 Pro может получить большой сенсор камеры
+
Bloomberg: Украина положила взгляд на артиллерийский арсенал Южной Кореи
2
Эксперты выяснили, как российский Т-90А оказался у казино в США – танк уже на военной базе НАТО
12
Функционирование ChatGPT стоит $700 тысяч в сутки
4
Украинская армия показала на видео британский ЗРК Stormer HVM, передвигающийся на передовой
3
Какие задачи в СВО выполняет «Армата», и стоит ли ожидать танковую дуэль с Leopard 2 и М1 Abrams
5

Популярные статьи

На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации
10
ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
9
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
37
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году
9
8 лучших материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X весной 2023 года
17
Иран взломал сразу два самолета-шпиона вблизи своих воздушных границ и заставил всплыть подлодку США
3
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
18
Краткое тестирование в игре Tiny Tina’s Wonderlands
4
Albatron - быстрый взлет и падение компании, основанной выходцами из Gigabyte
9

Сейчас обсуждают

ОверПокер
01:45
Да сейчас полно всяких ОС расплодилось. Самое сложное это написать драйвера для зоопарка железа.
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
ОверПокер
01:42
Единственный вопрос – где брать драйвера ))
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
хахахер
01:40
пиндосы скорей всего сделают зелю павшим смертью храбрых,зачем он им нужен на ранчо
Сапёр ЧВК "Вагнер" рассказал и показал с какими минами приходится сталкиваться в Бахмуте
ОверПокер
01:36
https://en.wikipedia.org/wiki/Microkernel " In terms of the source code size, microkernels are often smaller than monolithic kernels. The MINIX 3 microkernel, for example, has only approximately 12,0...
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
32Влад32
01:35
Зеленский уже давным давно ничего не решает. Один шаг в сторону и америкосы его быстро сольют. Им очень нужна эта война! С помощью неё они надеются поправить свои дела, иначе может быть очень плохо. А...
Сапёр ЧВК "Вагнер" рассказал и показал с какими минами приходится сталкиваться в Бахмуте
ОверПокер
01:33
https://en.wikipedia.org/wiki/Redox_(operating_system) " Redox is a Unix-like microkernel operating system written in the programming language Rust, which has a focus on safety, stability, and perfor...
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
Domin1c
01:23
Какие нафиг ультра если берешь не 4080/4090? Осетра местами придется немного урезать только и всего.
Сколько видеопамяти на видеокарте нужно нормальному геймеру – непростой выбор между NVIDIA и AMD
sergtrav
01:03
2100 оборотов - это для кого она тихая, для глухих?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
ОверПокер
01:01
кстати, это и есть преимущество подобных железок. не нужно писать 100500 драйверов. на SMD вообще даже драйверов не было, там был чисто машинный код от компилятора и больше ничего вообще.
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
ОверПокер
00:54
Linux-ы – это другой мир со своей философией. Названия папок из трех буков чего только стоят. "mnt", "etc", ... Уже одно только это должно насторожить адэкватного человека ! Чимбалай, тебе не надоело ...
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем