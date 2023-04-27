За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Министерство обороны России (МО) опубликовало видеокадры, на которых видно, как экипажи вертолетов Ми-35 применяют новую тактику, позволяющую снизить риски оказаться под зенитным огнем ПВО противника во время операций.

реклама

Ми-35М - единственная в мире многоцелевая боевая машина, способная, помимо эффективного выполнения боевых задач, перевозить до 8 бойцов с оружием, до полутора тонн боеприпасов и других грузов внутри кабины, а также до 2400 кг грузов на внешней подвеске, эвакуировать раненых и доставлять технический персонал к пунктам автономного базирования. Общественно-патриотический канал «Звезда».

Командир российского вертолета Ми-35 с позывным "Кабан" рассказал о тактике максимального "огибания" рельефа местности для снижения риска попасть под огонь средств воздушной обороны противника.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Российское МО выпустило видеоролик, в котором показано, как вертолеты совершают маневры огибая рельеф местности. Пилот вертолета Ми-35 говорит, что экипаж использует тактику " огибания", чтобы снизить риск оказаться под прицелом вражеских ПВО.

Пилоты корректируют свои действия в зависимости от условий: лесопосадок, линий электропередач и ряда других факторов. Пилот подчеркнул, что техника (Ми-35) очень надежна и не раз помогала им преодолевать настолько сложные ситуации, которые даже в голове не укладываются.

реклама

"Самое сложное - избежать противодействия противника, когда наши приборы показывают, что по нам ведется атака или нас облучают. В таких ситуациях ты максимально используешь свои человеческие возможности. Машина рассчитана на меньшие возможности, но она вывозит, она помогает, и она ни разу не подводила.", - заявил командир Ми-35.

Военный эксперт Викрам Рагхаван, бывший пилот Ми-24 Военно-воздушных сил Индии, в интервью журналу EurAsian Times сказал: "Штурмовые вертолеты всегда использовали технику, называемую Nap-of-the-earth (NOE) или режим облёта и огибания местности на предельно малой высоте". Он уточнил, что такая техника предполагает использование доступного рельефа местности для предотвращения обнаружения радарами или переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК).

Бывший пилот ВВС Индии на основании видеозаписей, полученных с поля боя, сделал вывод, что местность на Украине преимущественно равнинная, поэтому российские вертолеты работают по целям как правило в дневное время. Он заявил, что вероятность обнаружения вертолетов днем составляет примерно 70 процентов, особенно если попадаешь в поле зрения радара, поскольку нет препятствий, которые можно использовать для маскировки.

Викрам Рагхаван предположил, что в условиях такой местности ночные операции, были бы предпочтительнее дневных. В ночное время большинство ПЗРК неэффективны, так как они зависят от прямой видимости, и лишь немногие из них имеют инфракрасное наведение. Экс-офицер считает, что с момента разработки этих ударных вертолетов в 1960-70-х годах российская тактика не претерпела особо существенных изменений.

реклама

Рагхаван назвал российские ударные вертолеты Ми-35 "прославленными бронированными машинами" и отметил, что, несмотря на прогресс в производстве средств ЗРК и ПЗРК, способных вести прицельный огонь на малых высотах, тактика применения этих вертолетов фактически не эволюционировала.

Кстати, на видео, опубликованном Министерством обороны России, видно, как экипаж вертолета Ми-35 выполняет операции против вооруженных сил Украины. В описании к видео говорится, - многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 были задействованы для выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции. Одна из конкретных задач, поставленных перед экипажем, заключалась в нанесении огневого поражения противнику (ВСУ).

Кадры МО демонстрируют вертолет, летящий на очень низкой высоте, едва не задевая верхушки деревьев и линии электропередач, чтобы избежать обнаружения вражескими средствами ПВО. Уйти от обстрела вражеских ПВО помогает бортовой комплекс обороны, который воздействует на ракету в различных радиодиапазонах, изменяя ее траекторию и отводя от машины. Вот вертолет резко выныривает из-за лесополосы, задирает нос и выпускает неуправляемые ракеты точно попадая в цель. Затем быстро разворачивается и возвращается на базу, на аэродром.

Российский многоцелевой ударный вертолет Ми-35М

Ми-35М — это транспортно-боевой боевой, разработанный АО "Национальным центром вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" (Опытно-конструкторское бюро Миля). Его основная задача - уничтожение опорных пунктов, хранилищ боеприпасов, артиллерии, бронетехники противника, сопровождение воинских колонн, прикрытие с воздуха пехоты и артиллерии, перевозка грузов и личного состава.

реклама

Экипаж вертолета состоит из двух человек, судно способно развивать скорость до 300 километров в час. Российские Вооруженные силы широко использовали его в различных конфликтах, включая Афганистан и Сирию.

Ми-35 остается жизненно важным активом в военном арсенале Воздушно-космических сил Российской Федерации. Его способность уклоняться от огня противника и мощное вооружение делают его реальной угрозой, с которой приходится считаться на поле боя. Разработанный в 1980-х годах как усовершенствованный вариант Ми-24, Ми-35 стал основной опорой российских вооруженных сил и ВВС многих других государств мира.

Ми-35M вооружен 23-мм подвижной двуствольной автоматической авиационной пушкой ГШ-23Л (450 выстрелов), противотанковыми управляемыми ракетами "Штурм", Неуправляемыми боеприпасами 4 блока Б8B20-А или 2 блока Б13Л1. Оружие может использоваться в круглосуточном режиме и в различных физико-географических условиях. Ми-35M может быть дооснащен различными видами авиационных средств поражения, в том числе самым современным высокоточным оружием. Общественно-патриотический канал «Звезда».

Ми-35 отличается высокой надежностью и живучестью на поле боя. Его бронированная кабина и двигатели разработаны таким образом, чтобы выдерживать огонь 20- 23-мм боеприпасов, а сверхпрочные цельнокомпозитные лопасти несущего винта устойчивы к повреждениям от шрапнели и более крупных осколков. В транспортном варианте Ми-35 может перевозить до 1,5 тонн оборудования внутри кабины, включая тяжелое вооружение и боеприпасы, а также до 2,4 тонн грузов на внешней подвеске, которые могут быть быстро и эффективно разгружены после приземления.

Помимо военного предназначения, Ми-35 может быть использован в гуманитарных операциях, например, для оказания помощи при стихийных бедствиях и медицинской эвакуации раненых или больных. Благодаря большому грузовому отсеку и способности летать на небольшой высоте он хорошо подходит для доставки грузов и персонала в отдаленные или труднодоступные места.

В отличие от вертолетов, пилотируемых одним пилотом, тандемная конструкция сидений Ми-35 позволяет экипажу из двух человек работать более эффективно. Соосные несущие винты - еще один элемент Ми-35, улучшающий стабильность и маневренность полета.

По мнению российских военных экспертов, Ми-35М — это высокоэффективная многофункциональная винтокрылая машина, которая доказала свою эффективность в специальной военной операции на Украине. Передовые технологии, мощные двигатели и прочная конструкция обеспечивают его надежность и эффективность при проведении любых военных или гуманитарных операций.