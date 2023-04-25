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Посольство Китая во Франции пытаясь нивелировать последствия дипломатического скандала удалило из официального аккаунта в соцсети WeChat стенограмму интервью посла Лю Шайе, после того как дипломат публично поставил под сомнение суверенитет некоторых стран - бывших республик Советского Союза.

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Посол Китая во Франции Лю Шайе «понизил» статус бывших республик Советского Союза и назвал Крым «изначально российским»

В пятницу 21 апреля во время телепередачи на канале La Chaine Info (LCI) Лу дал интервью швейцарскому журналисту Дариусу Рошбину. Комментируя суверенитет Крыма, он ответил, что этот вопрос "зависит от того, как эту проблему интерпретировать", так как этот регион изначально был частью России, но затем в 1954 году был передан Украине Хрущевым.

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На реплику Рочебина о том, что Крым принадлежит Украине в соответствии с международным правом, Лу ответил, что бывшие советские республики не имеют "эффективного статуса в международном праве, так как нет соответствующего международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств".

В понедельник посольство Китая в Париже выступило с комментарием, заявив, что Лу Шаие высказал свою личную точку зрения, что не является политическим заявлением

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Слова Лу Шаие вызвали резкую критику со стороны трех стран Балтии, (Литва, Латвия и Эстония), а также недовольство со стороны Франции и Европейского Союза. Некоторые особо рьяные европейские законотворцы кинулись собирать подписи под обращением к правительству Франции с требованием выслать Лу Шаие из страны.

Китайские официальные лица попытались разрядить напряженную обстановку. "После распада Советского Союза Китай был одним из первых, кто установил дипломатические отношения с бывшими советскими республиками", - заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на регулярном брифинге для СМИ в понедельник. "С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципов взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества".

"Позиция Китая остается неизменной и четкой", - подчеркнуа Мао Нин. "Китай уважает статус суверенитета бывших республик СССР". Она добавила, что некоторые средства массовой информации умышленно искажают позицию Китая по вопросу Украины и злонамеренно пытаются посеять раздор между Китаем и соседними странами.

Дипломат отметила, что Украина является суверенным государством, поскольку она является членом Организации Объединенных Наций. Позиция Китая по Крыму не претерпела никаких изменений.

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Прохожий идет мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото

Высокая оценка Москвы

Дмитрий Белик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высоко оценил заявление Лу Шае о том, что Крым изначально был частью России. "Заявление китайского посла стало холодным душем для западных "горячих голов", охваченных лихорадочным антироссийским бредом", - заявил российский политик в эфире агентства Sputnik в воскресенье. "Лидеры крупнейших стран мира четко знают, что возвращение Крымского полуострова в состав Российской Федерации является закономерным процессом, основанным на демократической воле народа, и отвечает историческому развитию страны". Депутат отметил, что Россия и Китай — это государства, которые борются за "настоящую демократию".

Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму в полном соответствии с нормами международного права был проведен референдум о статусе автономии. Более 90% жителей полуострова, пришедших на избирательные участки, проголосовали за вхождение республики в состав Российской Федерации.

Ху Сицзинь, бывший главный редактор газеты Global Times, в понедельник выступил с критикой французской телепрограммы за то, что она не смогла защитить право Лу на самовыражение. "Интервью Лу довольно длинное. Я прочитал его общие высказывания и не обнаружил каких-либо нестыковок", - пишет Ху в посте на Weibo. "Хотя он дипломат, его официальный статус снижается, если он высказывается о вопросах, которые выходят за рамки его полномочий".

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"Его комментарии по украинским проблемам были сделаны в особом контексте во время интервью и не должны рассматриваться под микроскопом", - говорит Ху Сицзинь. "Поскольку французский телеканал попросил об этом интервью, он должен защитить права Лу Шаие на свободу слова. А вместо этого они отвернулись и выступили с политическим обвинением. Это позор для Франции".

Китайские эксперта заявили, что Лу не делал никаких авторитарных заключений касательно проблем Украины и оставался вежливым и любезным в процессе беседы, однако западные медиа несправедливо заклеймили его как "волка-воина". Ху Сицзинь, считает, что Лу Шаие следует попытаться уладить конфликтную ситуацию, а китайскому народу необходимо поддерживать Лу. Он надеется, что спор удастся разрешить с минимальными последствиями.

Мирный план Китая

Позиция Китая в отношении конфликта на Украине оказалась в центре внимания средств массовой информации после того, как 24 февраля Пекин опубликовал заявление из 12 пунктов, призвав к мирным переговорам между Россией и Украиной.

Особо рьяные чиновники Евросоюза бросились собирать подписи под петицией к правительству Франции с требованием выслать Лу Шайе из страны.

В Пекине, считают, что суверенитет всех стран должен быть защищен в соответствии с международными законами, включая Устав ООН. Правда не уточнил, должна ли при этом Россия вывести свои войска из Донбасса.

В период с 5 по 7 апреля президент Франции Эммануэль Макрон совершил рабочий визит в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В интервью представителям СМИ Макрон, в частности, сказал, что Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и избежать втягивания в конфронтацию между Пекином и Вашингтоном по вопросу Тайваня. Лидер Франции выразил надежду, что Пекин поможет убедить Москву закончить конфликт на Украине. Его позиция вызвала неоднозначную реакцию со стороны США и их союзников.

После того, как в пятницу Лу Шаие дал интервью LCI, посольство Китая в Париже разместило стенограмму беседы, но удалило из нее комментарии дипломата о суверенитете бывших республик Советского Союза. В августе прошлого года Лу Шаие подвергся критике со стороны стран Запада после того, как заявил, что Пекин после присоединения Тайваня начнет проводить политику перевоспитания.

Негативные комментарии

Многие китайские обозреватели комментаторы и пользователи сети раскритиковали Лу Шаия за его последнее выступление. Их комментарии можно найти в Интернете, несмотря на жесткую китайскую цензуру. Так, например в понедельник была опубликована статья колумниста из провинции Хэнань под названием "Спровоцировать 15 стран одним предложением? Ястребиная речь Лу - хорошо это или плохо?".

"Острый меч Лу Шаия был направлен не на бесстыжие Соединенные Штаты и страны Запада, а на наших добрых старых друзей", - пишет автор. "Мы поддерживаем дружеские отношения с 15 бывшими членами Советского Союза, за исключением трех прибалтийских государств. В их числе Россия, которая сформировала с нами партнерские отношения "спина к спине". Сегодня РФ является важной движущей силой в борьбе против гегемонии Запада".

Он отметил, что Пекин абсолютно не волнует нытье прибалтов, но беспокоят интересы остальных 12 государств, в число которых входят пять среднеазиатских государств, включая Казахстан. Публицист, заявил, что эти страны помогут Китаю диверсифицировать источники энергоресурсов в рамках концепции "Пояс и путь".

"Возможно, всего одним предложением Лу разрушил все наши дипломатические усилия в Средней Азии" и обострил "международную обстановку в стране", - говорит он. "С какой бы точки зрения ни смотреть, речь Лу выглядит непрофессиональной и резкой. Она оставила как минимум неприятное впечатление".

"Наши дипломаты должны отличаться превосходными способностями к ведению дискуссии", - пишет в своей статье Конг Фань, сычуаньский репортер газеты Nouvelles d'Europe. "Столкнувшись с "ловушками" западных СМИ, дипломаты должны строго соблюдать тематику дебатов вместо того, чтобы вести себя фривольно или идти на поводу у этих самых медиа". Конг считает, что дипломаты во время интервью должны правильно излагать позицию страны.