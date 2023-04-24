Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ

На прошлой неделе российские ВВС уничтожили четыре истребителя ВСУ, а также в рамках учений имитировали ракетные удары по оспариваемым Японией островам
[ ] для раздела Блоги
+
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Журнал EurAsian Times пишет, что за последние пять дней Воздушно-космические силы России устроили на Украине и в Японии настоящий хаос. Во-первых, российские истребители уничтожили в воздушном бою четыре украинских боевых самолета, а во-вторых, стратегические бомбардировщики Ty-22M3, вооружённые ядерными ракетами, пронеслись над акваторией Японского моря, вынудив Токио поднять в воздух свои истребители F-15.

реклама

Восемь российских стратегических бомбардировщиков Ty-22M3 выполнили учебно-боевой полет над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей в рамках масштабных учений боевой готовности Тихоокеанского флота России.

Все эти события происходят на фоне усиливающейся борьбы за Бахмут (Артемовск), а также в условиях возрастающей напряженности в отношениях между Россией и Западом. При этом нет даже намеков, на то, что между сторонами в ближайшее время наступит хотя бы относительная оттепель.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Более того, пишет издание, параллели между европейским и тихоокеанским политическим ландшафтом, обусловленные противостоянием России, Китая и Северной Кореи с одной стороны и США, Японией и Тайванем - с другой, добавили новое измерение в общую картину мировой геополитики.

Внезапная проверка Тихоокеанского флота ВМФ России и последующие военно-морские учения, испытания баллистических и крылатых ракет Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР),  жесткая позиция Североатлантического альянса (НАТО) по отношению к Китаю из-за Тайваня и укрепление связей с последним являются результатом именно этой тенденции.

ВС России заявили о готовности использовать на Украине сверхтяжелые авиабомбы весом от 3 до 5 тонн

ВКС России охотятся за украинскими самолетами

реклама

По словам представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, два украинских истребителя МиГ-29 были сбиты вблизи Новоукраинки и Сергеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), еще один Cy-25 был уничтожен вблизи села Долгенькое (Харьковская область). В тот же день "российские средства противовоздушной обороны сбили один самолет Cy-25 BBC Украины в районе Угледара в ДНР", - заявил Конашенков на плановом брифинге для прессы.

С прошлого года Вооружённые силы РФ эффективно используют истребители Cy-35C и Cy-30CM2, применяют перехватчики МиГ-31БСМ с ракетами класса "воздух-воздух" P-37M повышенной дальности, совершенствуют способы ведения воздушного боя и наземных атак. Все это позволило минимизировать потери BKC РФ в воздухе и одновременно серьезно сократить авиапарк Украины, пишет издание EurAsian Times со ссылкой на свои предыдущие аналитические материалы.

Cy-35C - многофункциональный сверхманевренный истребитель российского производства с управляемым вектором тяги поколения 4++. Глубоко-модернизированный вариант Cy-27.

Правда, пока неизвестно, какие именно истребители ВКС сбили украинские МиГ-29 и Су-25 так в этот раз МО РФ не предоставило видеоролики о действиях российских пилотов. Ясно одно, события, происходящие на Украине, являются частью более широкой тенденции: Киев стремительно теряет боевые активы, включая истребители и комплексы ПВО, проигрывая превосходящим по численности и технологиям Вооруженным Силам России.

реклама

Что касается российских боеприпасов, то, согласно недавнему исследованию Королевского объединенного института обороны в Лондоне (RUSI), именно ракеты Р-77-1 AAM были названы наиболее разрушительными. Р-77-1 — это управляемая ракета с активной радиолокационной системой самонаведения. Она способна поражать истребители, штурмовики, бомбардировщики, вертолеты, крылатые ракеты и т.д. на дальностях свыше 110 км.

"Глупеют на глазах". Вооруженные силы Росси нашли управу на переданные Украине "умные" боеприпасы JDAM-ER.

Украинские пилоты, на которых ссылаются эксперты RUSI, признают, что российские Cy-30CM2 и Cy-35C значительно превосходят истребители ВВС Украины. Разница в технологическом плане между самолетами обеих стран в первую очередь заключается в том, что российские истребители используют ракеты Р-77-1 в сочетании в сочетании с отличной работой” радаров Н011М "Барс" и Н035 "Ирбис-Э".

Захватив цель с помощью бортовой РЛС, пилоты российских истребителей выпускают ракеты P-77-2 по самолётам BBC Украины с расстояния более 110 километров. Активная радиолокационная система наведения ракеты P-77-2 в сочетании с современными радиолокационными станциями H011M и H035 позволяет российским истребителям запускать ракеты в режиме слежения с постоянным сканированием TWS (дословно "сопровождение цели во время сканирования"). В том же исследовании RUSI отмечалось, что МиГ-31БСМ, вооруженные ракетами большой дальности P-37M, представляют собой "особую головную боль" украинской боевой авиации. Напомним, что ракета P-37M - представляет собой современный боеприпас класса "воздух-воздух", способный поражать цели на расстоянии более 400 километров. Максимальная скоростьP-37M составляет 6 Махов. Масса боевой части - 60 кг.

Япония обеспокоена учениями России в районе Курильских островов

Береговой ракетный комплекс "Бастион" - с противокорабельными ракетами П-800 "Оникс"

реклама

Тем временем на Дальнем Востоке. Внезапная инспекция Тихоокеанского флота России, инициированная Министром обороны РФ Сергеем Шойгу, привлекла к себе большое внимание мировых СМИ. В масштабных военных играх были задействованы: самолёты морской авиации, корабли надводного флота, стратегические бомбардировщики и подразделения морпехов.

При этом основной акцент был сделан на полеты стратегических бомбардировщиков Ty-95MC и Ty-22M3 в центральной части Тихого океана. Российские тяжелые машины нанесли "имитационные удары по макетам кораблей условного противника". Эксперты EurAsian Times считают, что таким образом Россия отрабатывала удары по крупным флотилиям военных кораблей, которые могут принадлежать только военно-морским силам Соединенных Штатов или ВМС самообороны Японии (JMMSDF).

Более того, пишет издание, возможно, это один из тех редких случаев, когда ВС РФ задействовали Ty-22M3 над Тихим океаном, да еще и в качестве “второстепенного средства поражения морских целей”. Как правило ВКС России при проведении стратегических полетов или учений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе используют исключительно машины Ty-95 "Медведь".

Так как Япония до сих пор надеется вернуть Южные Курильские острова и считает их своей территорией, Токио подняло в воздух истребители Ф-15, для перехвата и сопровождения российских боевых самолётов, пишет АТ. Правда тут возникает вопрос каким образом, ВВС Японии сопровождают самолёты ВКС РФ на территории России?

Военные корабли ВМС РФ провели тренировки по "отражению массированных ракетных и авиационных ударов, поиску и уничтожению субмарин в заданных районах Японского, Охотского и Берингова морей. Выполнили торпедные и артиллерийские стрельбы и пуски ракет по макетам кораблей и надводным объектам условного противника", - заявили в Министерстве обороны России.

О масштабах военных игр Вооруженных сил России в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно судить по тому, насколько разнообразными и многочисленными были силы и средства, задействованные в учениях. На Западе такие мероприятия как правило планируются не менее чем на месяц с созданием соответствующей материально-технической базы и подготовкой личного состава.

В ходе завершившихся 21 апреля учений были задействованы подразделения противолодочной борьбы (ПЛО), ЗРК "Бал" и "Бастион" которые совместно с морской авиацией "предотвратили развертывание условного противника в южной части Охотского моря и отразили его высадку на Курильских о-вах и на Сахалине".  Кроме того, в рамках внеплановых учений на боевое дежурство заступили комплексы противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь-С", Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия украина япония вкс ту-22м3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
83
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
13
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
20 апреля 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский расчёт "Корнета" поразил цель с предельного расстояния в 8000 метров и показал видео
7
В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
3
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
13
На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
28
Google отстает в разработке ИИ, поэтому объединяет подразделения Brain Division и DeepMind
+
Большинство словацких и польских МиГ-29 отправились не на фронт в ВСУ, а на процедуру канибализации
1
Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
2
РФ научилась сжигать, а Китай брать под контроль спутники США – Пентагон готовится к кибервойне
9
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
10
Российский миллиардер Дерипаска предрекает завершение доминирования американского доллара
3
Новак сообщил о стремительном переходе к национальным валютам при расчётах за российские энергоресурсы
+
В результате эксплуатации эрзац-РСЗО, артиллеристы ВСУ чуть не погибли от собственной ракеты
7
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
4
Почему решение о поставках Украине Abrams играет Москве на руку
7
Украина получила систему ПВО HAWK, но есть один нюанс - данный комплекс передали без радаров вообще
8
Всё больше владельцев Ryzen 7000X3D жалуется на выход их из строя — CPU выгорает вместе с матплатой
33
Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
5
The New York Times: Китай наращивает ядерный потенциал с помощью России
1
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
8
МИД Украины: Для завершения боевых действий в этом году нужно в десять раз больше оружия
9

Популярные статьи

Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
13
Elitegroup Computer Systems (ECS) - производитель материнских плат и видеокарт, о котором все забыли
23
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
24
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
53
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
6
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
75
О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
7
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
21
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 1
+
Мои впечатления от игры Dead Rising 2. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Смирнов
14:07
Все верно, товарищ! Кто минусует, тот промыт ТВ. Эти факты легко доказываются даже официальными данными российского Росстата)))
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
Eppius
14:07
Интересно бандеровцы сильно испугаются?
Пригожин отдал приказ не брать пленных – что вынудило основателя ЧВК «Вагнер» пойти на такой шаг
Артём Николаев
14:06
Фанаты Scorched Earth ещё живы!
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
Eppius
14:04
Для дома только стационар с большим дисплеем. Ноут нишевый продукт.
Продажи ноутбуков в России сократились на 20%
Manager
14:02
Автор написал неправду в своей статье. Автора занёс в чёрный список.
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
Артём Николаев
14:02
Герани в конфликте с США бесполезны. Они только для позиционной войны по образцу первой мировой.
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
Saf- Saf
14:00
Зато чубатые навечно расслабятся, подразлетевшись)))
В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
Артём Николаев
13:59
Я снова побрюзжу: хотя бы на этот раз эта штука умеет в видео 4k@120?
Exynos 2400 опередил Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench Vulkan
Saf- Saf
13:58
А его ярый последователь - клоун обнюханный - Зеленский - думает как подороже продать свою дупу пендосам и превращает хлопцев в ухлопцев)))
В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
Сергей Ащев
13:58
Я пользуюсь 6750 хт элит, вполне доволен . Красная армия ВСЕХ сильней!
AMD начала снижать цены на видеокарты – флагманы уже в 2 раза дешевле аналогов от NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем