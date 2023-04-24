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Журнал EurAsian Times пишет, что за последние пять дней Воздушно-космические силы России устроили на Украине и в Японии настоящий хаос. Во-первых, российские истребители уничтожили в воздушном бою четыре украинских боевых самолета, а во-вторых, стратегические бомбардировщики Ty-22M3, вооружённые ядерными ракетами, пронеслись над акваторией Японского моря, вынудив Токио поднять в воздух свои истребители F-15.

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Восемь российских стратегических бомбардировщиков Ty-22M3 выполнили учебно-боевой полет над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей в рамках масштабных учений боевой готовности Тихоокеанского флота России.

Все эти события происходят на фоне усиливающейся борьбы за Бахмут (Артемовск), а также в условиях возрастающей напряженности в отношениях между Россией и Западом. При этом нет даже намеков, на то, что между сторонами в ближайшее время наступит хотя бы относительная оттепель.

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Более того, пишет издание, параллели между европейским и тихоокеанским политическим ландшафтом, обусловленные противостоянием России, Китая и Северной Кореи с одной стороны и США, Японией и Тайванем - с другой, добавили новое измерение в общую картину мировой геополитики.

Внезапная проверка Тихоокеанского флота ВМФ России и последующие военно-морские учения, испытания баллистических и крылатых ракет Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), жесткая позиция Североатлантического альянса (НАТО) по отношению к Китаю из-за Тайваня и укрепление связей с последним являются результатом именно этой тенденции.

ВКС России охотятся за украинскими самолетами

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По словам представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, два украинских истребителя МиГ-29 были сбиты вблизи Новоукраинки и Сергеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), еще один Cy-25 был уничтожен вблизи села Долгенькое (Харьковская область). В тот же день "российские средства противовоздушной обороны сбили один самолет Cy-25 BBC Украины в районе Угледара в ДНР", - заявил Конашенков на плановом брифинге для прессы.

С прошлого года Вооружённые силы РФ эффективно используют истребители Cy-35C и Cy-30CM2, применяют перехватчики МиГ-31БСМ с ракетами класса "воздух-воздух" P-37M повышенной дальности, совершенствуют способы ведения воздушного боя и наземных атак. Все это позволило минимизировать потери BKC РФ в воздухе и одновременно серьезно сократить авиапарк Украины, пишет издание EurAsian Times со ссылкой на свои предыдущие аналитические материалы.

Cy-35C - многофункциональный сверхманевренный истребитель российского производства с управляемым вектором тяги поколения 4++. Глубоко-модернизированный вариант Cy-27.

Правда, пока неизвестно, какие именно истребители ВКС сбили украинские МиГ-29 и Су-25 так в этот раз МО РФ не предоставило видеоролики о действиях российских пилотов. Ясно одно, события, происходящие на Украине, являются частью более широкой тенденции: Киев стремительно теряет боевые активы, включая истребители и комплексы ПВО, проигрывая превосходящим по численности и технологиям Вооруженным Силам России.

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Что касается российских боеприпасов, то, согласно недавнему исследованию Королевского объединенного института обороны в Лондоне (RUSI), именно ракеты Р-77-1 AAM были названы наиболее разрушительными. Р-77-1 — это управляемая ракета с активной радиолокационной системой самонаведения. Она способна поражать истребители, штурмовики, бомбардировщики, вертолеты, крылатые ракеты и т.д. на дальностях свыше 110 км.

Украинские пилоты, на которых ссылаются эксперты RUSI, признают, что российские Cy-30CM2 и Cy-35C значительно превосходят истребители ВВС Украины. Разница в технологическом плане между самолетами обеих стран в первую очередь заключается в том, что российские истребители используют ракеты Р-77-1 в сочетании в сочетании с отличной работой” радаров Н011М "Барс" и Н035 "Ирбис-Э".

Захватив цель с помощью бортовой РЛС, пилоты российских истребителей выпускают ракеты P-77-2 по самолётам BBC Украины с расстояния более 110 километров. Активная радиолокационная система наведения ракеты P-77-2 в сочетании с современными радиолокационными станциями H011M и H035 позволяет российским истребителям запускать ракеты в режиме слежения с постоянным сканированием TWS (дословно "сопровождение цели во время сканирования"). В том же исследовании RUSI отмечалось, что МиГ-31БСМ, вооруженные ракетами большой дальности P-37M, представляют собой "особую головную боль" украинской боевой авиации. Напомним, что ракета P-37M - представляет собой современный боеприпас класса "воздух-воздух", способный поражать цели на расстоянии более 400 километров. Максимальная скоростьP-37M составляет 6 Махов. Масса боевой части - 60 кг.

Япония обеспокоена учениями России в районе Курильских островов

Береговой ракетный комплекс "Бастион" - с противокорабельными ракетами П-800 "Оникс"

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Тем временем на Дальнем Востоке. Внезапная инспекция Тихоокеанского флота России, инициированная Министром обороны РФ Сергеем Шойгу, привлекла к себе большое внимание мировых СМИ. В масштабных военных играх были задействованы: самолёты морской авиации, корабли надводного флота, стратегические бомбардировщики и подразделения морпехов.

При этом основной акцент был сделан на полеты стратегических бомбардировщиков Ty-95MC и Ty-22M3 в центральной части Тихого океана. Российские тяжелые машины нанесли "имитационные удары по макетам кораблей условного противника". Эксперты EurAsian Times считают, что таким образом Россия отрабатывала удары по крупным флотилиям военных кораблей, которые могут принадлежать только военно-морским силам Соединенных Штатов или ВМС самообороны Японии (JMMSDF).

Более того, пишет издание, возможно, это один из тех редких случаев, когда ВС РФ задействовали Ty-22M3 над Тихим океаном, да еще и в качестве “второстепенного средства поражения морских целей”. Как правило ВКС России при проведении стратегических полетов или учений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе используют исключительно машины Ty-95 "Медведь".

Так как Япония до сих пор надеется вернуть Южные Курильские острова и считает их своей территорией, Токио подняло в воздух истребители Ф-15, для перехвата и сопровождения российских боевых самолётов, пишет АТ. Правда тут возникает вопрос каким образом, ВВС Японии сопровождают самолёты ВКС РФ на территории России?

Военные корабли ВМС РФ провели тренировки по "отражению массированных ракетных и авиационных ударов, поиску и уничтожению субмарин в заданных районах Японского, Охотского и Берингова морей. Выполнили торпедные и артиллерийские стрельбы и пуски ракет по макетам кораблей и надводным объектам условного противника", - заявили в Министерстве обороны России.

О масштабах военных игр Вооруженных сил России в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно судить по тому, насколько разнообразными и многочисленными были силы и средства, задействованные в учениях. На Западе такие мероприятия как правило планируются не менее чем на месяц с созданием соответствующей материально-технической базы и подготовкой личного состава.

В ходе завершившихся 21 апреля учений были задействованы подразделения противолодочной борьбы (ПЛО), ЗРК "Бал" и "Бастион" которые совместно с морской авиацией "предотвратили развертывание условного противника в южной части Охотского моря и отразили его высадку на Курильских о-вах и на Сахалине". Кроме того, в рамках внеплановых учений на боевое дежурство заступили комплексы противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь-С", Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.