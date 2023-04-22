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ВВС США пожаловались на агрессивное поведение и экстремальные маневры российских Су-35 в Сирии

Российские ВКС в Сирии ведут себя крайне агрессивно и постоянно "кошмарят" американских военных. (Из слитых в сеть секретных документов Пентагона)
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Не прошло и месяца после того, как Центральное командование вооруженных сил США, сетуя на агрессивное поведение российских истребителей в небе над Сирией, опубликовало видеоролики двух различных инцидентов между американскими самолетами и "полностью вооруженными" Cy-35C Flanker-E ВКС РФ.

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Многие западные военные аналитики, которые всегда крайне придирчиво относятся к нашей военной технике, считают, что многоцелевой истребитель Су-35С российского производства превосходит хваленый самолет США 5-го поколения по целому ряду основных боевых показателей.

Судя по всему, оба ролика были сняты с помощью камеры целеуказания или подобных сенсорных систем, при этом на одном из них представлено четкое инфракрасное изображение Cy-35C, о котором речь пойдет ниже.  Это событие произошло на фоне масштабной утечки секретной документации из американского оборонного ведомства, которая продолжает оставаться в центре внимания всего мирового сообщества.

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Первое видео, выложенное в сеть 20 апреля, было снято двумя днями раньше, с неизвестного летательного аппарата. На портале Службы распространения визуальной информации обороны (DVIDS) вооруженных сил США видеоролик был назван так: "Рассекреченные кадры истребителей Су-35 российских ВКС, нарушившего воздушное пространство коалиционных сил в Сирии".

"Во вторник 18 апреля 2023 года истребители военно-воздушных сил Соединенных Штатов поднялись в воздух с авиабазы для перехвата военного самолета ВКС России. Во время перехвата экипаж российского Су-35 совершал опасные маневры в 500 метрах от самолетов ВВС США, нарушая действующие протоколы деконфликтинга*", - сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США.

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Это видео похоже на кадры, снятые с помощью AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP). Такие системы нередко устанавливаются на американских боевых самолётах тактического назначения и бомбардировщиках различных типов, включая F-15E, которые являются "частыми гостями" в сирийском небе.

По данным Пентагона, опасное сближение между американским и российским военными самолетами произошло в феврале, причем в один момент истребители прошли друг от друга на расстоянии пяти футов (1,5 метра!).

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Еще одно видео, которое имеет относительно низкое разрешение по сравнению с первым, было сделано 2 апреля. В отличие от первого ролик "был снят истребителем F-16 Viper ВВС США.

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Текст под видео гласит: "2 апреля 2023 года российский самолет Cy-35C Flanker-Е+ совершил небезопасный и непрофессиональный перехват американского самолета F-16 Fighting Falcon. Самолет действовал в зоне воздушного пространства Сирии, которое по российско-американским протоколам контролируется силами международной коалиции".

"Российский Су-35 вел себя крайне агрессивно, когда вошел в воздушное пространство, контролируемое США. Этот инцидент повторяет картину опасных действий российских пилотов при контакте с самолетами США и сил коалиции. Такое поведение российских экипажей демонстрирует недостаток компетентности и может привести к ошибочным действиям и непреднамеренной эскалации".

Напряженность в Сирии остается высокой

Эти видео появились через месяц после того, как командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал армии Майкл Эрик Курилла в Комитете Сената США по вооружённым силам отметил, что ВКС России отступают от взаимно согласованных протоколов и агрессивно ведут себя в небе. По словам генерала, российские боевые самолеты с полным боекомплектом постоянно кружат над американскими военными базами.

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Пентагон заявил, что количество опасных полетов резко увеличилось с марта этого года, после нескольких месяцев относительного спокойствия. Например, в период с 1 марта по 19 апреля, по данным Центрального командования ВВС США (AFCENT), "полностью вооруженные российские истребители" совершили не менее 26 полетов непосредственно над объектами сил коалиции в Сирии.

"Российские пилоты периодически нарушают взаимно согласованные расстояния между самолетами и наземными объектами, совершают полеты над военными колоннами или районами, о пересечении которых США и Россия договорились предупреждать друг друга".

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"Американские и российские военные обязаны соблюдать правила использования воздушного пространства в небе над Сирией, включая 55 километровую зону деконфликтинга в районе военной базы Аль-Танф. Зона деконфликтинга в Сирии должна поддерживается обеими сторонами во избежание прямого столкновения между военными России и США", - заявили в Пентагоне.

Пресс-служба девятой воздушной армии США разместило в Twitter обе видеозаписи вместе с информацией о том, что ее командующий, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, находится в данный момент с визитом в Сирии. Военные США не без оснований проявляют беспокойство по поводу любых потенциально опасных воздушных или наземных столкновений с Вооруженными силами Российской Федерации в Сирии, как и в других странах по всему миру.

"За всю свою карьеру я не видел столь пренебрежительного отношения к американским протоколам и правилам деконфликтинга", - заявил Гринкевич. "Мы постоянно наблюдаем, как российские истребители приближаются к нашим самолетам на расстояние менее 150 метров".

В ноябре прошлого года российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" (по классификации НАТО "SA-22 Greyhound") в восточной Сирии атаковал американский БПЛА MQ-9 "Жнец". По словам официального представителя Пентагона, беспилотнику удалось избежать поражения ракетой. Тем не менее, ранее из ЗРПК "Панцирь" неоднократно удавалось сбивать американские MQ-9 Reaper в небе Сирии, Ирана и Ливии.

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Отношения между Россией и Соединенными Штатами, которые и так были весьма напряженными, резко ухудшились после начала специальной военной операции на Украине. Президент Российской Федерации Владимир Путин и многие другие официальные лица РФ постоянно предупреждают США и их союзников об опасности предоставления военной помощи Украине.

Случаи сближения военных самолетов России и США (и других стран Североатлантического альянса) давно перестали быть редкостью. Так, в марте этого года Cy-27 BKC РФ эффективно "опустил" в воды Черного моря американский беспилотник MQ-9 Reaper. Глава Минобороны России Сергей Шойгу наградил экипажи Су-27, предотвратившие нарушение американским дроном MQ-9 границ специальной военной операции орденами Мужества.

В другом инциденте, о котором стало известно благодаря утечке секретных документов Пентагона, Су-27 Воздушно-космических сил Российской Федерации едва не сбил британский самолет-шпион RC-135W, совершавший наблюдательный полет. Источник утверждает, что российский самолет опасно приблизился к "британцу" на расстояние менее 5 метров.

*Деконфликтинг - предотвращение случайных столкновений между вооруженными силами разных стран..

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