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С началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года сразу стала понятна роль крупномасштабной группировки военных спутников Североатлантического альянса для противодействия вооруженным силам России.

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В настоящее время на вооружении ВКС РФ имеется более 250 самолётов МиГ-31 различных модификаций. Из них более 120 МиГ-31 используется в качестве перехватчиков и около трёх десятков ударных МиГ-31К и МиГ-31И, несущих баллистические ракеты, а также несколько десятков машин, предназначенных для противодействия спутниковым системам. На фото МиГ-31Д с большой страшной черной противоспутниковой ракетой.

Они обеспечили ВСУ и воюющим вместе с ними западным наемниками значительные преимущества, включая быстрый обмен информацией, управление, контроль, наведение на цели и разведывательные операции. Несмотря на то, что МИД России неоднократно называл, квазигражданские спутники западных стран, участвующие в операциях законными целями, никаких шагов в этом направлении Кремль не предпринимал, и пока не трогал шпионские летательные аппараты, вне воздушного пространства Украины, которые тоже играют не последнюю роль в этом конфликте.

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Тем не менее, спецоперация еще раз продемонстрировала особую важность систем ПСБ (противоспутниковой борьбы). Это приобретает особую актуальность на фоне растущих в Кремле опасений, что Запад может напрямую вмешаться в конфликт, что может привести к его неуправляемой эскалации. Сегодня в России разрабатываются и продолжают совершенствоваться многочисленные системы противодействия спутникам, причем каждая из них может сыграть решающую роль в лишении противника преимуществ, которыми недавно воспользовалась Украина. Ниже приводится обзор пяти наиболее эффективных программ.

Секретная российская технология "Нудоль" лишила спутники США всякой защиты. Самый дальнобойный боеприпас комплекса А-235 ("Нудоль") - 51T6 - ABM-4 GORGON - способен поражать цели на дальностях до 1500 км на высотах от 50 до 1000 км. Он представляет угрозу для крупных космических аппаратов и спутников, в том числе находящихся на высоких орбитах, недоступных для 3ПК С-500. militarywatchmagazine.

МиГ-31Д ("изделие 07") FoxHound носитель противоспутникового ракетного комплекса

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Через пять лет после принятия на вооружение ВВС СССР в 1981 году тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31 опытное конструкторское бюро имени А.И. Микояна завершило разработку нового варианта этой машины для выполнения принципиально иных задач. Если не принимать во внимание снимок, опубликованный в 2018 году, на котором МиГ-31 изображен с неизвестным противоспутниковым боеприпасом, мало что известно о том, на какой стадии находится проект, а также в каких количествах такие самолёты могут быть развернуты в ближайшее время, и сохранилось ли за ними обозначение - МиГ-31Д.

Всепогодные высотные перехватчики МиГ-31, ценятся за непревзойденную скорость, высокую дальность поражения и исключительную степень ситуационной осведомленности, которую обеспечивают их РЛС "Заслон-М". Эти крылатые машины и по сей день являются самыми быстрыми действующими боевыми самолётами в мире. МиГ-31 могут летать на предельных высотах в стратосфере, неся при этом крупные нестандартные ракеты и, что характерно, вести огонь из всех видов вооружений на максимальной высоте. Кроме того, потенциал МиГ-31 позволяет ему нести крупнокалиберное противоспутниковое оружие. В частности, для этого самолета была разработана ракета 79М6 "Контакт", предназначенная для поражения низколетящих орбитальных объектов.

Сегодня на вооружении ВКС РФ имеется более 250 самолётов МиГ-31 различных модификаций. Из них более 120 МиГ-31 используются в качестве перехватчиков, около трёх десятков ударных вариантов МиГ-31К (носитель Кинжала) и МиГ-31ИШИМ (ракетного комплекса, предназначенного для оперативного вывода на орбиту небольших космических аппаратов), а также несколько десятков самолётов, приспособленных к ведению противоспутниковой борьбы. Известно, что некоторые из этих машин использовались относительно недолго и после распада Советского Союза и резкого сокращения инвестиций в военно-промышленный комплекс были законсервированы.

Ожидается, что преемник этого самолёта - истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41 - разрабатываемый Россией в рамках проекта ПАК ДП, существенно повысит потенциал ракетно-космической обороны страны.

Боевой лазерный комплекс на платформе Ил-76

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Летающая лаборатория / Боевая лазерная установка "А-60" на тяжелом Ил-76МД. militarywatchmagazine.

О новейшем стратегическом оружии РФ, включая боевой лазерный комплекс "Пересвет", впервые рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Комплекс "Пересвет" впервые поступил на опытное боевое дежурство 1 декабря 2018 года. В настоящее время такие системы уже серийно поставляются в вооруженные силы страны и используются для прикрытия ракетных комплексов МБР. Ожидается, что авиационные варианты боевых лазеров позволят значительно повысить эффективность ПСБ, при этом размещаться они будут на борту тяжелого транспортника Ил-76, - самолета, составляющего костяк военно-транспортной авиации России.

Работы по разработке технологий лазерного оружия А-60, на базе Ил-76МД, начались еще в советское время. Первый полет летающей лаборатории А-60 состоялся в 1981 году. Самолет был разработан для использования лазерного оружия мегаваттного класса, способного уничтожать низколетящие космические аппараты. После развала Советского Союза программа была заморожена и получила финансирование лишь в 2012 году. Военный эксперт, генерал-лейтенант ВКС в отставке Александр Ковалев несколько дней назад завил, - "В настоящее время лазерная система боевого применения размещена и тестируется на борту ИЛ-76. После завершения испытаний комплекс может быть установлен на космическую платформу, где будет состыкован с ЯР (ядерный реактор). Такая БСП - станет настоящим кошмаров для спутников НАТО". Разумеется, принцип действия "Пересвета" строго засекречен. Основные задачи комплекса - поражение лазером оптических систем разведки, в том числе разведывательных космических аппаратов, а также прикрытие маневренных действий мобильных ракетных комплексов. "Пересвет" способен засвечивать спутники на расстоянии до 1,5 тыс. км.

3PK C-500 и C-550

Системы ЗРК С-500, поступившие на вооружение осенью 2021 года, обеспечили ВКС РФ 600-километровый радиус поражения самолетов противника, а также стратегических целей, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и низколетящие космические аппараты.

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3PK C-500 Прометей 55P6M "Триумфатор-M". MilitaryWatchMagazine, Министерство обороны - Телеканал "Звезда"

Принятие системы на вооружение было отложено почти на пять лет. Предполагается, что это было связано с более жесткими требованиями к техническим характеристикам комплекса способного противостоять космическим и гиперзвуковым угрозам НАТО. Впрочем, некоторые эксперты на западе считают, что главная причина задержки - экономическая. Мол, Россия планировал продать как можно больше систем C-400, а и ввод в строй новых систем сразу же обесценило бы ЗРК предшествующего поколения.

C-500 не является прямым преемником ни одного из предыдущих поколений систем вооружения РФ и представляет собой принципиально новый эшелон российских средств ПВО, которые могут быть развернуты по всей стране для перехвата MБР и прочих современных угроз. В Пентагоне уверены, что в случае масштабной попытки обезвредить спутниковую сеть Североатлантического альянса, именно комплексы C-500 нанесут самый массированный удар, в силу своей многочисленности. При этом затраты на эксплуатацию систем наземного базирования будут несопоставимо ниже, чем у авиационных комплексов, таких как МиГ-31Д.

Более того, способность сбивать МБР, стратегические бомбардировщики и космические средства доставки оправдывает крупные инвестиции в проект, что было бы намного сложнее, если бы он предназначался исключительно для борьбы со спутниками. В ноябре 2021 генеральный директор корпорации "Ростех", Сергей Чемезов, рассказал о разработке специализированной модификации С-500, комплексе С-550 - первой в мире первой в мире мобильной системы противоракетной и противокосмической обороны способной эффективно уничтожать баллистические ракеты межконтинентальной дальности. Предполагается, что эти комплексы также сыграют важную роль в противоспутниковой борьбе.

Система противоракетной обороны А-235 ("Нудоль")

Противоракетные системы А-235, разработка которых была начата в 1985-1986 гадах, должны были стать для СССР первым мобильным комплексом ПРО, способным перехватывать ракеты межконтинентальной дальности и обеспечивать многоуровневую оборону с помощью трех различных типов ракет. Самая дальнобойная из них - заатмосферная 51Т6 - ABM-4 GORGON 51T6 - могла поражать цели на расстоянии 1,5 тыс. км на высоте от 50 до 1000 км и угрожать крупным космическим аппаратам и спутникам, в том числе на высоких орбитах, недоступных для 3PK C-500. После окончания холодной войны работы над A-235 были приостановлены и возобновились лишь в 2011 году, а в 2014 году состоялись первые испытания.

Испытания "Нудоль" - модернизированного ракетного комплекса российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

А-235 "Нудоль" является усовершенствованной модификацией стратегической системы противоракетной обороны А-135 "Амур". По сравнению со своим предшественником А-235 отличается повышенной мобильностью и соответственно более высокой живучестью. В связи с прекращением действия договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году (инициированным кстати США), новые комплексы могут быть развернуты более масштабно, и использоваться ВС РФ не только для защиты Москвы. В начале 2018 года, стало известно о шестых испытание системы А-235, и первых - со штатной мобильной пусковой установки. В 2020 году было объявлено, что комплекс принят на вооружение в России.

Ил-22ПП и авиакомплекс РЭБ Порубщик 2

"Порубщик -2", будет способен глушить сигналы спутников. При достаточном количестве таких машин и их компетентном использовании высокотехнологичные силы Североатлантического альянса будут полностью лишены своего превосходства в воздухе. Фото представлено публичным акционерным общество "Ил".

Разрабатываемый в настоящее время самолет радиоэлектронной борьбы "Порубщик-2", как сообщается, будет выполнять противоспутниковые задачи и станет преемником Ил-22ПП, поступившего на вооружение ВКС России в 2015 году. Ил-22ПП предназначен для вывода из строя комплексов РЛС, систем наведения противовоздушных и крылатых ракет, тактических сетей обмена данными, при этом, согласно инсайдерской информации, он также способен нарушать работу электроники на спутниках противника. Главным преимуществом РЭБ "Порубщик», перед предыдущими комплексами подавления является то, что благодаря своей избирательности он не влияет на работу своих, российских, радиоэлектронных систем. Два-три Ил-22ПП способны полностью парализовать активность войск, сосредоточенных в крупном районе и даже сорвать наступление противника.

Акцент на эти условно недорогие средства позволяет эффективно противостоять чрезвычайно дорогостоящим действиям противника и демонстрирует пристальное внимание России к системам РЭБ, призванным нивелировать недостатки конвенционального оружия. Учитывая, что первые орбитальные истребители ВКС РФ планируют ввести в строй в 2030-х годах, есть все основания полагать, что на них будут установлены мощные средства РЭБ, способные поражать вражеские космические аппараты некинетическим способом. Кроме того, некоторые технологии радиоэлектронной борьбы, разработанные для "Порубщика-2", могут быть применены на боевых кораблях ВМФ России.