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В то время пока ВСУ готовятся к весеннему наступлению, на вооружение Воздушно-десантных войск Российской Федерации поступили легендарные тяжелые огнеметные системы TOC-1A "Солнцепек".

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За один полный термобарический "удар" система накрывает аэрозольным облаком горючего вещества 4 гектара (40 000 м²), которая, воспламеняясь превращает огромные территории в пылающий ад. tvzvezda.

3 апреля пресс-служба оборонного ведомства (МО) Российской Федерации объявила о том, что Воздушно-десантные войска ВС РФ впервые в истории получили тяжелую огнеметную систему TOC-1А "Солнцепек". Система "Солнцепек" с боеприпасами повышенной дальности был введена в строй в начале 2001 года. До недавнего времени РСЗО ТОЗ состояли на вооружении исключительно в войсках радиационной, химической и биологической защиты (PXБ3).

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Российская армия с первых дней специальной военной операции на Донбассе активно использует против украинских националистов огнеметные системы ТОС-1 "Буратино", TOC-1А "Солнцепек" и TOC-2 "Тосочка" (колёсный вариант).

Онлайн-газета "Военная платформа" co ссылкой на представителя MO РФ пишет: "В Саратовской области, в одном из передовых подразделений войск РХБЗ, состоялась передача тяжелых огнеметных систем TOC-1A "Солнцепек" экипажам Воздушно-десантных войск BC РФ, убывающим на Донбасс в зону спецоперации".

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В соцсетях стали появляться первые сообщения об использовании огнеметной системы в войсках воздушного десанта. Так, 2 апреля в Твиттере и Telegram появились видеоролики, демонстрирующие, как бойцы ВС России с помощью этой системы наносят мощные удары по позициям украинских националистов

Экипажи тяжелых реактивных огнеметов "Солнцепек" из Восточного военного округа нанесли мощный удар по позициям ВС Украины под Угледаром. tvzvezda.

За один полный термобарический "удар" система накрывает аэрозольным облаком горючего вещества площадь в 4 гектара (40 000 м²). Спустя доли секунды срабатывает детонатор, который поджигает это облако смерти, превращая огромные территории в пылающий ад.

В момент столкновения термобарического боеприпаса с поверхностью (то есть в момент детонации) температура в эпицентре взрыва возрастает до 3 000 градусов Цельсия. Для сравнения температура плавления жаропрочной высокоуглеродистой инструментальной стали составляет 1540 градусов, а температура кипения 2861.

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И высокая температура — это еще не все. Если кто-то или что-то каким-то чудом уцелеет в этом огненном вихре, их "добьёт" второй поражающий фактор - мощный перепад давления. Горючая смесь, воспламеняясь, выжигает весь кислород в зоне действия снаряда. Давление в данной области сначала резко увеличивается (скачком) и достигает максимального, а затем падает до атмосферного. После чего наступает фаза сжатия. Ударная волна подобно поршню увлекает за собой окружающий воздух. Давление падает ниже атмосферного на 150-170 миллиметров ртутного столба, а воздушные массы начинает двигаться в обратном направление к эпицентру вспышки. Воздействие ударной волны приводит к повреждениям внутренних органов, обильным кровоизлияниям и разрывам тканей.

Экипажи реактивных систем PC3O TOC-1 «Солнцепек» войск ВДВ залили пламенем позиции противника. tvzvezda.

Западные военные аналитики называют тяжелые огнемётные системы ВС РФ самым мощным неядерным оружием России и "Дыханием преисподней". И это справедливо. От ТОС невозможно укрыться ни в окопах, ни в танках, ни в бункерах. Они одинаково эффективно уничтожает живую силу и технику в наблюдательных пунктах, складах боеприпасов и на артиллерийских позициях. "Есть только один действенный способ противостоять этому оружию - найти и обезвредить до того, как оно будет приведено в действие", -заявили в Пентагоне.

ТОС Особенно эффективны в горных труднодоступных районах. Вспомним афганскую войну. Реактивная система залпового огня Буратино была разработана как более совершенная альтернатива знаменитой (ГРАУ — 9К51) РСЗО "Град". Свое первое боевое крещение РСЗО ТОС-1 Буратино принял уже под конец боевых действий в Афгане в 1988 году. Два реактивных огнемета сверхсекретной на тот момент конструкции нанесли мощный удар по моджахедам, подарив им массу "теплых" и "ярких" впечатлений. Кстати тогда, благодаря повышенной проходимости и бронированной танковой базе (платформа Т-72), не было утрачено ни одной машины.

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Реактивные огнеметы "Буратино" успешно применялись во время второй чеченской войны. Так, например, в начале 2000 года огнемётная система "Буратино" приняла самое активное участие в боях за предгорное село Комсомольское (Гудермесский район). Огнемёт очень результативно "зачищал" подвалы частных домов от засевших террористов. Эти машины до сих пор успешно используются сирийскими ВС против иностранных боевиков-террористов в Сирии.

Реактивный огнемет "Буратино": как Советский Союз использовал в Афганистане свое самое страшное оружие



Реактивная огнеметная система TOC-1А "Солнцепек"

Тяжелый огнемёт "Солнцепек" TOC -1А - представляет собой модифицированный вариант системы TOC-1 и по сути является многоствольной реактивной системой залпового огня, которая также была разработана ОКБ "Омсктрансмаш". Новая машина получила индекс БМ-1 и призвана выполнять те же задачи, что и ТОЗ "Буратино". Вместе с тем TOC 1А имеет увеличенную дальность поражения.

Система "Солнцепек" с боеприпасами повышенной дальности был введена в строй в начале 2001 года. Тяжелые реактивные огнеметы предназначены для огневой поддержки пехоты и танков, подавления живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкой бронетехники и автотранспорта.

TOC1А "Солнцепек", также как и "Буратино" создана на базе танка T-72 (В базовой конфигурации она располагалась на платформе шасси автомобиля KpA3). Количество направляющих сокращено с 30 до 24. Экипаж состоит из 3 человек: механика-водителя, наводчика и командира. Также в состав системы входит транспортно-заряжающая машина T3M-T (на шасси KpA3-255Б). Масса БМ-1 в боевом положении 46 тонн. Дальность стрельбы с новыми боеприпасами до 10 км. (У "Тосочки" с боеприпасом ТБС-М3 до 15 км)

Ранее СМИ не однократно сообщали, об успешном использовании огнеметов "Солнцепек" для поражения позиций украинских войск вблизи Кременной в ЛНР и на Лиманском направлении. Вооруженные силы РФ нанесли удар по укрепрайонам ВСУ 220-мм термобарическими боеприпасами, уничтожив при этом их личный состав. В начале прошлого месяца появилась информация о том, что российские морские пехотинцы продвигаются в глубь Украины с огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек".

Описывая потенциал боевой машины, начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров заявил, что системы "Буратино" и "Солнцепек" не имеют аналогов не только в странах НАТО, но и во всем мире. "Наши огнеметные системы вселяют в противника панический страх. Уверен, что грамотное применение такого оружия приблизит нас к победе", - добавил офицер.

ТОС-2 "Тосочка". Несмотря, но то, что в "Буратино", "Солнцепёке" и "Тосочке" используют термобарические снаряды, а не зажигательные, как в огнеметах, их тем не менее называют огнеметными системами. По мнению экспертов, "Тосочка" призвана не заменить "Буратино" или "Солнцепек", а наоборот, дополнить ассортимент реактивных огнеметов. tvzvezda.

В мае прошлого года войска PXБ3 ВС России с успехом применяли TOC1 Буратино в районе Авдеевки. "Это просто бесчеловечная система. Благодаря чрезмерному давлению, ударной волне и неимоверно высоким температурам она практически выжигает все, что попадает под удар", - жаловался тогда западным кураторам из Североатлантического альянса пресс-секретарь Восточной группы войск ВСУ Череватый.

Система довольно мобильна. Максимальная скорость машины составляет 65 километров в час, а запас хода - порядка 550 км. Кроме того, установка обеспечивает защиту от осколочных снарядов и огня стрелкового оружия. С обеих сторон корпуса установлены унифицированные системы запуска дымовых типа 902G "Туча". Пусковая установка может стать малозаметной для противника благодаря системе генерации дыма из двигателя, выпуская плотную завесу до 400 метров. Герметизированная кабина защищает команду от радиационного и химического заражения.

На Западе опасаются, что развертывание ВС РФ таких смертоносных машин позволит значительно усилить позиции российских военных, по всей линии фронта, включая Артёмовское и Угледарское направление.