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ВМС США пытаются возродить свое "преимущество в способности уничтожать корабли противника", используя более скрытные, умные и быстрые ракеты. Такой подход по мнению экспертов позволит постепенно отказаться от устаревших ракет Harpoon в качестве основного противокорабельного оружия.

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Американские противокорабельная ракета большой дальности (LRASM) на истребителе. Photo: US Military

В этом месяце журнал Air & Space Forces Magazine сообщил, что компания Lockheed Martin развернула вторую производственную линию для производства сразу двух типов противокорабельных боеприпасов нового поколения для ВМС США - Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) и ее воздушного варианта Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Об этом пишет журналист AsiaTimes Габриэль Онрада.

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Эти ракеты должны устранить "вопиющие пробелы в возможностях американского противокорабельного оружия", в особенности боеприпасов воздушного базирования, позволяющих вести боевые действия в автономном режиме.

Как сообщают специалисты журнала Air & Space Forces Magazine, увеличение производства направлено на пополнение запасов ракет, которые, как показало моделирование, будут быстро исчерпаны в случае чрезвычайной ситуации на Тайване. Оборонный гигант Lockheed Martin ежегодно производит 500 ракет LRASM и JASSM-ER, но планирует довести это количество до 1 000 в год.

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В прошлом месяце ВМС США заключили контракты на сумму 116 миллионов долларов с компаниями Raytheon и Lockheed Martin на разработку гиперзвуковой противокорабельной ракеты воздушного базирования, получившей название Hypersonic Air-Launched Offensive Anti-Surface Warfare (HALO). Авторы доклада отметили, что испытательный полет планируется провести в 2026 году, а в 2029 году это оружие будет установлено на палубные F-35C и, возможно, на истребители шестого поколения F/A-XX, которые также планируется использовать на авианосцах.

В этом месяце мы уже сообщали о решении ВВС США отказаться от проекта создания оружия Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) в пользу гиперзвуковой ударной крылатой ракеты (HACM) с реактивным двигателем. По сравнению с ARRW программа HACM имеет серьезные преимущества, которые могут быть использованы в проекте HALO. (В частности, благодаря более компактным размерам такие боеприпасы без труда можно устанавливать на истребителях).

Американская противокорабельная ракета большой дальности (LRASM). Photo: US Military

Системы Harpoon были основными противокорабельными ракетами ВМС США на протяжении нескольких десятилетий, но сегодня это оружие сильно устарело и не способно выполнять ряд современных задач. Так, например, Гарет Эванс в 2017 году в статье для журнала Naval Technology пишет, что ракеты Harpoon "медленные, не отличаются точностью наведения, недостаточно эффективны в маневрировании и не способны противостоять современным системам противоракетной обороны".

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Однако по мнению военного обозревателя Тайлера Рогоуэя, часть этих недостатков можно нивелировать установив пакет модернизации Harpoon Block II+, включающий новый GPS-приемник, систему управления полетом, двухсторонний канал передачи данных, а также инфракрасный искатель, обеспечивающий способность к использованию в любую погоду. Подобные модификации, по словам эксперта, являются нормой для современных противокорабельных ракет, таких как LRASM, и могут вывести устаревшие Harpoon на уровень, сопоставимый с более современным оружием подобного класса.

С ним не согласны аналитики британской газеты Naval News, которые в своей статье за ноябрь 2022 года пишут: "Темпы развития гиперзвуковых систем наглядно демонстрируют, что в боевых условиях дозвуковое наступательное оружие, такое как Harpoon, существенно уступает технологиям, работающим на очень высоких скоростях и обладающим повышенной маневренностью."

В Пентагоне считают, что ракеты "Гарпун", несмотря на все возможные и невозможные модификации, не будут обладать достаточной дальностью и проникающей способностью, необходимой для эффективного противодействия Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В своей статье для портала CIMSEC, опубликованной в феврале 2023 года, Дмитрий Филипов утверждает, что самой большой проблемой ракеты Harpoon является малая дальность стрельбы (128 км для стандартных вариантов) и отсутствие достаточного количества пусковых установок на совместимых платформах, за исключением быть может самолетов, базирующихся на авианосцах.

Филипов считает, что в силу ограниченного радиуса поражения ракет Harpoon авианосцы ВМС США будут вынуждены приблизиться к зоне основных боевых действий, тем самым подвергая эти дорогостоящие американские активы неоправданному риску. Пентагон с прискорбием признаёт, что ВМС США на десятилетия опоздали с заменой систем Harpoon. Сегодня, по мнению аналитика, единственной тактикой военно-морского флота Соединенных Штатов, способной топить вражеские военные корабли на дальних расстояниях, являются "опасные атаки" истребителей, запускаемых с борта авианосцев.

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Крах гиперзвуковой программы ARRW Пентагона. Гиперзвуковые мучения ВВС США демонстрируют откровенное бессилие экс-гегемона. Photo: Air Force United States. Journal Asia Times.

Кроме того, пишет Asiatimes, низкая дозвуковая скорость боеприпаса Harpoon, а также недостаточная малозаметность конструкции могут отрицательно отразиться на его способности эффективно противостоять растущему потенциалу армии Китая в зоне воспрещения доступа и манёвра (anti-access and area denial A2/AD).

В статье для американского военного журнала USNI News от февраля 2019 года Мэри Экштейн подчеркивает, что использование в системах Harpoon активного радиолокационного целеуказателя "привлекает внимание противокорабельной обороны противника, а отсутствие малозаметности планера лишь увеличивает шансы быть обнаруженным".

Китай уже развернул на острове Вуди (Парасельский архипелаг) новейший дивизион зенитных ракет HQ-9B, дальность действия которых составляет не менее 200 километров. Кроме того, западные эксперты с тревогой отмечают, что в настоящее время НОАК проводит испытания противокорабельной гиперзвуковой ракеты YJ-21 с дальностью стрельбы 1500 километров. Как только Пекин развернет YJ-21, американские военные корабли будут "вынуждены отойти на безопасное расстояние, чтобы избежать удара этих ракет".

Что же касается проекта HALO, то в своей статье для журнала Air & Space Forces Magazine в январе 2022 года Абрахам Махши отмечает, что в плане поражения вражеских кораблей преимущество всегда будет за гиперзвуковым оружием, поскольку никакие современные средства противокорабельной обороны не способны надежно перехватить такие ракеты. И даже если перехват произойдет на финальной фазе полета, огромная кинетическая энергия такого боеприпаса гарантированно нанесет серьезные повреждения и без взрыва боевой части.

В Пентагоне считают, что, помимо создания новых гиперзвуковых противокорабельных систем, разработка ракет с увеличенной дальностью поражения, более мощными боеголовками и более высокой автономностью поможет восстановить преимущество ВМС США в способности уничтожать корабли противника.

Как отмечает Сидни Фридберг в июльском номере Breaking Defense за 2017 год, дальность действия разрабатываемой по заказу ВМС США ракеты LRASM составляет 320 километров, а вес ее боевой части - 450 килограммов, в отличие от Harpoon, которая весит 221 килограмм и создана для автономного использования в условиях отсутствия вражеских радаров и средств противокорабельной обороны противника. В оборонном ведомстве США заявили, что благодаря бортовому компьютеру с системой искусственного интеллекта, ракета LRASM сможет изменять курс без участия человека или спутникового наведения, тем самым сохраняя "относительную электронную тишину " во время сближения с целью.

LRASM - это высокоточный противокорабельный боеприпас, созданный на базе ракеты "воздух-поверхность" увеличенной дальности (JASSM-ER). Она предназначена для решения задач ВМС и ВВС США в в сложных боевых условиях.