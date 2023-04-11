Догнать и перегнать Китай: США наращивают производство противокорабельных ракет нового поколения
ВМС США пытаются возродить свое "преимущество в способности уничтожать корабли противника", используя более скрытные, умные и быстрые ракеты. Такой подход по мнению экспертов позволит постепенно отказаться от устаревших ракет Harpoon в качестве основного противокорабельного оружия.
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В этом месяце журнал Air & Space Forces Magazine сообщил, что компания Lockheed Martin развернула вторую производственную линию для производства сразу двух типов противокорабельных боеприпасов нового поколения для ВМС США - Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) и ее воздушного варианта Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Об этом пишет журналист AsiaTimes Габриэль Онрада.
Эти ракеты должны устранить "вопиющие пробелы в возможностях американского противокорабельного оружия", в особенности боеприпасов воздушного базирования, позволяющих вести боевые действия в автономном режиме.
Как сообщают специалисты журнала Air & Space Forces Magazine, увеличение производства направлено на пополнение запасов ракет, которые, как показало моделирование, будут быстро исчерпаны в случае чрезвычайной ситуации на Тайване. Оборонный гигант Lockheed Martin ежегодно производит 500 ракет LRASM и JASSM-ER, но планирует довести это количество до 1 000 в год.
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В прошлом месяце ВМС США заключили контракты на сумму 116 миллионов долларов с компаниями Raytheon и Lockheed Martin на разработку гиперзвуковой противокорабельной ракеты воздушного базирования, получившей название Hypersonic Air-Launched Offensive Anti-Surface Warfare (HALO). Авторы доклада отметили, что испытательный полет планируется провести в 2026 году, а в 2029 году это оружие будет установлено на палубные F-35C и, возможно, на истребители шестого поколения F/A-XX, которые также планируется использовать на авианосцах.
В этом месяце мы уже сообщали о решении ВВС США отказаться от проекта создания оружия Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) в пользу гиперзвуковой ударной крылатой ракеты (HACM) с реактивным двигателем. По сравнению с ARRW программа HACM имеет серьезные преимущества, которые могут быть использованы в проекте HALO. (В частности, благодаря более компактным размерам такие боеприпасы без труда можно устанавливать на истребителях).
Системы Harpoon были основными противокорабельными ракетами ВМС США на протяжении нескольких десятилетий, но сегодня это оружие сильно устарело и не способно выполнять ряд современных задач. Так, например, Гарет Эванс в 2017 году в статье для журнала Naval Technology пишет, что ракеты Harpoon "медленные, не отличаются точностью наведения, недостаточно эффективны в маневрировании и не способны противостоять современным системам противоракетной обороны".
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Однако по мнению военного обозревателя Тайлера Рогоуэя, часть этих недостатков можно нивелировать установив пакет модернизации Harpoon Block II+, включающий новый GPS-приемник, систему управления полетом, двухсторонний канал передачи данных, а также инфракрасный искатель, обеспечивающий способность к использованию в любую погоду. Подобные модификации, по словам эксперта, являются нормой для современных противокорабельных ракет, таких как LRASM, и могут вывести устаревшие Harpoon на уровень, сопоставимый с более современным оружием подобного класса.
С ним не согласны аналитики британской газеты Naval News, которые в своей статье за ноябрь 2022 года пишут: "Темпы развития гиперзвуковых систем наглядно демонстрируют, что в боевых условиях дозвуковое наступательное оружие, такое как Harpoon, существенно уступает технологиям, работающим на очень высоких скоростях и обладающим повышенной маневренностью."
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В Пентагоне считают, что ракеты "Гарпун", несмотря на все возможные и невозможные модификации, не будут обладать достаточной дальностью и проникающей способностью, необходимой для эффективного противодействия Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В своей статье для портала CIMSEC, опубликованной в феврале 2023 года, Дмитрий Филипов утверждает, что самой большой проблемой ракеты Harpoon является малая дальность стрельбы (128 км для стандартных вариантов) и отсутствие достаточного количества пусковых установок на совместимых платформах, за исключением быть может самолетов, базирующихся на авианосцах.
Филипов считает, что в силу ограниченного радиуса поражения ракет Harpoon авианосцы ВМС США будут вынуждены приблизиться к зоне основных боевых действий, тем самым подвергая эти дорогостоящие американские активы неоправданному риску. Пентагон с прискорбием признаёт, что ВМС США на десятилетия опоздали с заменой систем Harpoon. Сегодня, по мнению аналитика, единственной тактикой военно-морского флота Соединенных Штатов, способной топить вражеские военные корабли на дальних расстояниях, являются "опасные атаки" истребителей, запускаемых с борта авианосцев.
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Кроме того, пишет Asiatimes, низкая дозвуковая скорость боеприпаса Harpoon, а также недостаточная малозаметность конструкции могут отрицательно отразиться на его способности эффективно противостоять растущему потенциалу армии Китая в зоне воспрещения доступа и манёвра (anti-access and area denial A2/AD).
В статье для американского военного журнала USNI News от февраля 2019 года Мэри Экштейн подчеркивает, что использование в системах Harpoon активного радиолокационного целеуказателя "привлекает внимание противокорабельной обороны противника, а отсутствие малозаметности планера лишь увеличивает шансы быть обнаруженным".
Китай уже развернул на острове Вуди (Парасельский архипелаг) новейший дивизион зенитных ракет HQ-9B, дальность действия которых составляет не менее 200 километров. Кроме того, западные эксперты с тревогой отмечают, что в настоящее время НОАК проводит испытания противокорабельной гиперзвуковой ракеты YJ-21 с дальностью стрельбы 1500 километров. Как только Пекин развернет YJ-21, американские военные корабли будут "вынуждены отойти на безопасное расстояние, чтобы избежать удара этих ракет".
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Что же касается проекта HALO, то в своей статье для журнала Air & Space Forces Magazine в январе 2022 года Абрахам Махши отмечает, что в плане поражения вражеских кораблей преимущество всегда будет за гиперзвуковым оружием, поскольку никакие современные средства противокорабельной обороны не способны надежно перехватить такие ракеты. И даже если перехват произойдет на финальной фазе полета, огромная кинетическая энергия такого боеприпаса гарантированно нанесет серьезные повреждения и без взрыва боевой части.
В Пентагоне считают, что, помимо создания новых гиперзвуковых противокорабельных систем, разработка ракет с увеличенной дальностью поражения, более мощными боеголовками и более высокой автономностью поможет восстановить преимущество ВМС США в способности уничтожать корабли противника.
Как отмечает Сидни Фридберг в июльском номере Breaking Defense за 2017 год, дальность действия разрабатываемой по заказу ВМС США ракеты LRASM составляет 320 километров, а вес ее боевой части - 450 килограммов, в отличие от Harpoon, которая весит 221 килограмм и создана для автономного использования в условиях отсутствия вражеских радаров и средств противокорабельной обороны противника. В оборонном ведомстве США заявили, что благодаря бортовому компьютеру с системой искусственного интеллекта, ракета LRASM сможет изменять курс без участия человека или спутникового наведения, тем самым сохраняя "относительную электронную тишину " во время сближения с целью.
LRASM - это высокоточный противокорабельный боеприпас, созданный на базе ракеты "воздух-поверхность" увеличенной дальности (JASSM-ER). Она предназначена для решения задач ВМС и ВВС США в в сложных боевых условиях.
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