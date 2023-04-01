О том как F-35 в Польше будут корректировать пуски дальнобойных ракет с МиГ-29 в небе Украины
На Западе считают, что учения стран Североатлантического альянса в воздушном пространстве Европы способны оказать серьезную поддержку военно-воздушным силам Украины. Речь идет о совместной тренировке по обмену данными между американскими стелс-истребителями пятого поколения F-35 Lightning II и советскими МиГ-29. Таким образом, утверждает издание Bulgarian Military, самолеты F-35 НАТО могут оказать существенное влияние на исход украинского конфликта.
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Несколько дней назад в Польше прошли учения под эгидой Североатлантического альянса. В ходе учебного предприятия, МиГ-29 польских ВВС и F-35 Королевских ВВС Нидерландов выполняли совместные парные полеты. Интересно, пишет издание, что у этих учений были и другая задача - миссия воздушного патрулирования - стандартная процедура ВВС НАТО, целью которой является поддержание безопасности воздушного пространства Североатлантического союза. В учениях также принимали участие истребители F-16 и Rafale.
В НАТО заявили, что в ходе учений удалось наладить довольно эффективное взаимодействие в плане обмена информацией пары самолетов - F-35 и МиГ-29, взлетевших с авиабазы Мальборк. В результате обмена данными два самолета ВВС альянса перехватили условные цели противника. Кроме перехвата, "боевая двойка" координировала действия по обеспечению безопасности полетов двух грузовых самолетов ВВС Польши, также принимавших участие в воздушных тренировках.
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Обмен данными
Многие западные аналитики рассматривают совместное использование советского истребителя 4-го поколения и западного малозаметного самолета 5-го поколения как весьма необычную практику. Похоже, что НАТО "хватается за любую соломинку", которая, с точки зрения альянса, может оказать хоть какую-то помощь украинским военно-воздушным силам.
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Ветеран индийских ВВС и военный эксперт Виджайндер К. Тхакур высказал любопытную точку зрения. По его мнению, последние учения продемонстрировали возможность F-35 передавать данные на МиГ-29, фактичекски осуществляя его наведение. Скорее всего, пишет Bulgarian Military, он имел в виду обнаружение вражеских целей, которые не могут "увидеть" устаревшие РЛС МиГ-29, а F-35 такая задача вполне "по зубам". Подобно тому, как беспилотники корректируют огонь артиллерии, F-35 будет направлять дальнобойные ракеты выпускаемые МиГ-29, при это цель на мониторах истребителей советского производства отображаться не будет. Вот такие бурные фантазии.
F-35 будет "действовать позади" МиГ-29, а МиГ будет выполнять роль оружейной платформы. Другими словами F-35, находящийся в воздушном пространстве Польши, будет передавать данные целеуказания украинским МиГам, которые попытаются атаковать самолёты ВСК РФ в небе Украины. Следовательно, рассуждают западные эксперты F-35 не нарушит воздушное пространство Украины, и даже если его обнаружит радар советского истребителя, он останется в безопасной зоне НАТО. Таким образом, F-35 превратится в видимый для РЛС российских самолетов сенсор, но действующий на запретной для ВКС РФ территории. (Фейспалм. Судя по всему, ребята принимают очень "серьезные" препараты).
Тем временем журналисты Bulgarian Military продолжают "жечь", утверждая, что хотя эти два истребителя в технологическом плане очень далеки друг от друга, они все же "сильно сблизились", работая в совместной операции. Понятно, что натовцам очень бы хотелось скрестить ужа с ежом и получить три метра эффективной колючей проволоки. Пока таких испытаний не проводилось, однако военный конфликт на Украине привлек многих военных спецов Запада к поиску решений, порой самых безумных как эта, способных (или скорее неспособных) хоть как-то помочь Киеву.
Голландские F-35 в небе Польши
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Следует заметить, что, несмотря на совместные учения, эти два истребителя принципиально отличаются друг от друга. Прежде всего, отличается их функциональность. МиГ-29 создавался в 70-х годах прошлого века как самолет завоевания превосходства в воздухе в зоне боевых действий и на небольших удалениях от фронтов, в то время как F-35 - как многоцелевой малозаметный истребитель для действий в условиях работающих систем противовоздушной обороны противника. Это настолько разные машины, что, по мнению некоторых экспертов, даже самому опытному пилоту МиГ-29 будет трудно освоить управление F-35, не пройдя достаточно длительной и серьезной программы переподготовки.
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В настоящее время на территории Польши находятся восемь истребителей F-35 Королевских ВВС Нидерландов (RNLAF). Они входят в состав оперативного подразделения НАТО в прибалтийском регионе и предназначены для сдерживания самолетов ВКС России в случае вероятной эскалации конфликта на Украине. Эти самолеты, пишет Bulgarian Military, не застаиваются подолгу на земле , а почти еженедельно проводят учебные тренировки или же выполняют разведывательные миссии на границе с Украиной.
Воздушные операции нидерландских F-35 контролируется польским Air Operations Center в Варшаве и объединенным центром Combined Air Operations Center НАТО в Уэдеме. Согласно поступающей из различных источников информации, некоторые из голландских F-35 выполняли операции по сопровождению российских самолетов, пролетающих вблизи зоны действия Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря.
Учения истребителей разных поколений в небе Восточной Европы
В начале марта истребители польских, французских и голландских военно-воздушные сил провели совместные операции на восточноевропейском фланге Североатлантического альянса, направленные на повышение оперативной совместимости между различными боевыми самолетами. Польша использовала истребители F-16 Falcon североамериканского образца и МиГ-29 Fulcrum производства СССР. Франция присутствовала с Dassault Rafale, а Нидерланды - с F-35. В ходе учений были задействованы истребители 4-го, 4-го плюс и 5-го поколений соответственно.
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"Маневры, которые провели истребители стран Североатлантического альянса, демонстрируют способность организации планировать, координировать и проводить комбинированные воздушные маневры", - заявил Омер Нафиз Гюльмезоглу, заместитель начальника штаба Главного воздушного командования союзников.
МиГи и малозаметные Lightning II взлетели с базы Мальборк в Польше где встретились с Falcons и Rafales для отработки групповых полетов, в том числе с польским транспортным самолетом C-295. Подобные полеты ВВС НАТО расцениваются Москвой как как провокационные. С момента начала военных действий на Украине напряженность между Россией западным альянсом постоянно растёт.
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