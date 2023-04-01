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На Западе считают, что учения стран Североатлантического альянса в воздушном пространстве Европы способны оказать серьезную поддержку военно-воздушным силам Украины. Речь идет о совместной тренировке по обмену данными между американскими стелс-истребителями пятого поколения F-35 Lightning II и советскими МиГ-29. Таким образом, утверждает издание Bulgarian Military, самолеты F-35 НАТО могут оказать существенное влияние на исход украинского конфликта.

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Дуэль поколений. На фотографии истребители F-35 и МиГ-29 в воздушном пространстве Болгарии во время учений сил Североатлантического альянса. Данные тренировки проводились в рамках совместных действий голландских и болгарских вооруженных сил. Миссия по охране воздушного пространства с истребителями F-35A Lightning II ВВС Нидерландов в небе Болгарии была завершена через два месяца, в ходе процесса ротации войск НАТО. Современные истребители пятого поколения F-35A прибыли на авиабазу Граф Игнатьево в апреле прошлого года вместе 120 специалистами технической поддержки и провели несколько тренировочных полетов с ветеранами болгарских ВВС МиГ-29 Fulcrum. Bulgarian Military.

Несколько дней назад в Польше прошли учения под эгидой Североатлантического альянса. В ходе учебного предприятия, МиГ-29 польских ВВС и F-35 Королевских ВВС Нидерландов выполняли совместные парные полеты. Интересно, пишет издание, что у этих учений были и другая задача - миссия воздушного патрулирования - стандартная процедура ВВС НАТО, целью которой является поддержание безопасности воздушного пространства Североатлантического союза. В учениях также принимали участие истребители F-16 и Rafale.

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В НАТО заявили, что в ходе учений удалось наладить довольно эффективное взаимодействие в плане обмена информацией пары самолетов - F-35 и МиГ-29, взлетевших с авиабазы Мальборк. В результате обмена данными два самолета ВВС альянса перехватили условные цели противника. Кроме перехвата, "боевая двойка" координировала действия по обеспечению безопасности полетов двух грузовых самолетов ВВС Польши, также принимавших участие в воздушных тренировках.

Обмен данными

Многие западные аналитики рассматривают совместное использование советского истребителя 4-го поколения и западного малозаметного самолета 5-го поколения как весьма необычную практику. Похоже, что НАТО "хватается за любую соломинку", которая, с точки зрения альянса, может оказать хоть какую-то помощь украинским военно-воздушным силам.

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Ветеран индийских ВВС и военный эксперт Виджайндер К. Тхакур высказал любопытную точку зрения. По его мнению, последние учения продемонстрировали возможность F-35 передавать данные на МиГ-29, фактичекски осуществляя его наведение. Скорее всего, пишет Bulgarian Military, он имел в виду обнаружение вражеских целей, которые не могут "увидеть" устаревшие РЛС МиГ-29, а F-35 такая задача вполне "по зубам". Подобно тому, как беспилотники корректируют огонь артиллерии, F-35 будет направлять дальнобойные ракеты выпускаемые МиГ-29, при это цель на мониторах истребителей советского производства отображаться не будет. Вот такие бурные фантазии.

F-35 будет "действовать позади" МиГ-29, а МиГ будет выполнять роль оружейной платформы. Другими словами F-35, находящийся в воздушном пространстве Польши, будет передавать данные целеуказания украинским МиГам, которые попытаются атаковать самолёты ВСК РФ в небе Украины. Следовательно, рассуждают западные эксперты F-35 не нарушит воздушное пространство Украины, и даже если его обнаружит радар советского истребителя, он останется в безопасной зоне НАТО. Таким образом, F-35 превратится в видимый для РЛС российских самолетов сенсор, но действующий на запретной для ВКС РФ территории. (Фейспалм. Судя по всему, ребята принимают очень "серьезные" препараты).

В начале марта истребители польских, французских и голландских военно-воздушные сил провели совместные операции на восточноевропейском фланге Североатлантического альянса, направленные на повышение оперативной совместимости между различными боевыми самолетами. Польша использовала истребители F-16 Falcon североамериканского образца и МиГ-29 Fulcrum производства СССР. Франция присутствовала с Dassault Rafale, а Нидерланды - с F-35. В ходе учений были задействованы истребители 4-го, 4-го плюс и 5-го поколений соответственно.

Тем временем журналисты Bulgarian Military продолжают "жечь", утверждая, что хотя эти два истребителя в технологическом плане очень далеки друг от друга, они все же "сильно сблизились", работая в совместной операции. Понятно, что натовцам очень бы хотелось скрестить ужа с ежом и получить три метра эффективной колючей проволоки. Пока таких испытаний не проводилось, однако военный конфликт на Украине привлек многих военных спецов Запада к поиску решений, порой самых безумных как эта, способных (или скорее неспособных) хоть как-то помочь Киеву.

Голландские F-35 в небе Польши

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Следует заметить, что, несмотря на совместные учения, эти два истребителя принципиально отличаются друг от друга. Прежде всего, отличается их функциональность. МиГ-29 создавался в 70-х годах прошлого века как самолет завоевания превосходства в воздухе в зоне боевых действий и на небольших удалениях от фронтов, в то время как F-35 - как многоцелевой малозаметный истребитель для действий в условиях работающих систем противовоздушной обороны противника. Это настолько разные машины, что, по мнению некоторых экспертов, даже самому опытному пилоту МиГ-29 будет трудно освоить управление F-35, не пройдя достаточно длительной и серьезной программы переподготовки.

В настоящее время на территории Польши находятся восемь истребителей F-35 Королевских ВВС Нидерландов (RNLAF). Они входят в состав оперативного подразделения НАТО в прибалтийском регионе и предназначены для сдерживания самолетов ВКС России в случае вероятной эскалации конфликта на Украине. Эти самолеты, пишет Bulgarian Military, не застаиваются подолгу на земле , а почти еженедельно проводят учебные тренировки или же выполняют разведывательные миссии на границе с Украиной.

Воздушные операции нидерландских F-35 контролируется польским Air Operations Center в Варшаве и объединенным центром Combined Air Operations Center НАТО в Уэдеме. Согласно поступающей из различных источников информации, некоторые из голландских F-35 выполняли операции по сопровождению российских самолетов, пролетающих вблизи зоны действия Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря.

Учения истребителей разных поколений в небе Восточной Европы

В начале марта истребители польских, французских и голландских военно-воздушные сил провели совместные операции на восточноевропейском фланге Североатлантического альянса, направленные на повышение оперативной совместимости между различными боевыми самолетами. Польша использовала истребители F-16 Falcon североамериканского образца и МиГ-29 Fulcrum производства СССР. Франция присутствовала с Dassault Rafale, а Нидерланды - с F-35. В ходе учений были задействованы истребители 4-го, 4-го плюс и 5-го поколений соответственно.

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"Маневры, которые провели истребители стран Североатлантического альянса, демонстрируют способность организации планировать, координировать и проводить комбинированные воздушные маневры", - заявил Омер Нафиз Гюльмезоглу, заместитель начальника штаба Главного воздушного командования союзников.

МиГи и малозаметные Lightning II взлетели с базы Мальборк в Польше где встретились с Falcons и Rafales для отработки групповых полетов, в том числе с польским транспортным самолетом C-295. Подобные полеты ВВС НАТО расцениваются Москвой как как провокационные. С момента начала военных действий на Украине напряженность между Россией западным альянсом постоянно растёт.