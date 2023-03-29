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Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США

Мексиканские наркобароны даже бравирует тем, что это оружие было доставлено из Украины. Более того, зафиксированы случаи угроз физической расправы в адрес мексиканских журналистов, осмелившихся рассказать о "демонстрации киевского оружия"
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Американское оружие, поставляемое в Украину, вновь возвращается в Северную Америку, но теперь оно попадает в руки мексиканских наркокартелей. Всё, что украинские националисты распродают в DarkNet, растекается по всему миру, пишет прозападное издание BulgarianMilitary. Подобно огромному супермаркету, DarkNet снабжает криминальные группировки практически любым оружием, независимо от его происхождения. В прошлом году Интерпол неоднократно предупреждал, о высокой вероятности подобных сделок, а также о том, что оружие, переданное Киеву, в конечном итоге окажется в " криминальных и террористических структурах".

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Скриншот из видео мексиканского журналиста, рассказывающего о проблемах, которые могут возникнуть у Вашингтона в будущем, если он не остановит бесконтрольную продажу оружия. Journal BulgarianMilitary.

И вот теперь появились первые доказательства контрабандных поставок оружия из Украины в Мексику. Источники сообщают, что мексиканские наркокартели не только уже активно используют это оружие, но даже бравирует тем, что это оружие было доставлено из Украины. Более того, зафиксированы случаи угроз физической расправы в адрес мексиканских журналистов, осмелившихся рассказать о "демонстрации украинского оружия".

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На видео, записанном человеком, выдающим себя за мексиканского журналиста [OG Shadow], рассказывается о расследовании, которое он ведет в отношении снабжения оружием мексиканских наркокартелей. Недавно он получил сообщение с угрозой расправы. Оно было сформулировано следующим образом: "Мы найдем тебя. Ты и все, кто тебе дорог, пострадают за твои слова. За твою голову уже назначена награда".

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Собственно говоря, пишет BulgarianMilitary, появление контрабандного украинского оружия в Северной Америке было ожидаемо. В конце прошлого года некоторые западные медиа писали о финском полицейском, который со своей командой осуществлял мониторинг морских портов. Кристер Альгрен, комиссар Центральной Криминальной Полиции, рассказал о проводимых операциях по борьбе с контрабандой украинского оружия. С территории Украины поступают огромные объемы боевого оружия, включая автоматы, гранаты, пехотные и противотанковые мины и даже ударные дроны. По словам Альгрена, финская разведка постоянно ведет наблюдение за портами и аэропортами. Помимо Финляндии, Швеция и Нидерланды также вынуждены проводить секретные операции по изъятию контрабандного оружия из Украины.

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"Укропы" продают "Джавелины" в даркнете. Командование Вооруженных сил Украины занимается перепродажей и контрабандой техники и вооружений, поставляемых странами Североатлантического альянса на Ближний Восток и в Северную Африку. Любой, у кого есть браузер TOR, может купить этот ATGM в онлайн-магазине", - говорится в сообщении ABS News в Telegram. Journal BulgarianMilitary Magazin.

 Javelin за $25,000

Журнал BulgarianMilitary не первое издание, которое сообщает, об организованной нелегальной торговле оружием из Украины в сети DarkNet. Например, там можно отыскать не менее десятка сообщений о продаже американских противотанковых комплексов Javelin по цене от $25.0000 до $30.000.

Поэтому вполне закономерно, пишет издание после того, как оружие вернется на континент оно может попасть в руки известных террористических организаций, таких как "Аль-Каида" или "Исламское государство". Хотя на данный момент таких подтверждений нет, ситуация может измениться в самое ближайшее время.

Кстати, оружие, переданное Украине, попадает не только криминальным группировкам, пишут западные журналисты, но и в Россию. Так, например, французский адвокат и политик Режис де Кастельно 20 июня прошлого года опубликовал сообщение в твиттере, в котором заявил, что две французские самоходные гаубицы "Цезарь "объявились на российском танковом предприятии "Уралвагонзавод". "Два французских самоходных орудия CAESAR (САУ) были в целости и сохранности перехвачены спецслужбами России. В настоящее время они находятся на уральском заводе "Уралвагонзавод" для исследования и, возможно, обратного инжиниринга. Спасибо тебе Макрон, но платим то мы", - гласит твит французского политика.

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Согласно инсайдерской информации, эти гаубицы были проданы за 120 000 долларов США каждая. Позже официальный Париж опроверг заявления Кастельно как ложные и не соответствующие действительности.

Журналист рассказывает о проблемах, которые США и весь мир могут получить от неконтролируемой продажи оружия. Journal BulgarianMilitary Magazin.

Киев признался в контрабанде

В какой-то момент в прошлом году Киев даже признал, факты незаконного вывоза оружия из страны. В середине июля Бюро экономической безопасности Украины заявило, что зарегистрировало неоднократные случаи продажи гуманитарной помощи, поступающей из западных стран, включая различные виды вооружений. Тогда об этом сообщил директор ведомства Вадим Мельник в эфире телеканала "Новости 24 Украина".

"Даже военные товары продаются за наличные. У нас есть такие факты", - заявил Мельник. По его словам, бюро расследует дела, связанные с продажей гуманитарной помощи, полученной от иностранных партнеров. Что касается продажи военной продукции и оружия, то ведомство уже зарегистрировало сотни уголовных дел. Мельник отметил, что это неполная статистика подобных преступлений, поскольку другие правоохранительные органы Украины регистрируют аналогичные правонарушения.

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Агентство озабоченности США

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На самом деле, не только Интерпол, но и Defense Security Cooperation Agency - агентство, отвечающее за продажу оружия США за рубеж - также выразило свою озабоченность по поводу незаконной торговли. Но в тоже время в агентстве заявляют, что у них нет никакой информации о поставленном оружии. Они полагаются исключительно на данные, предоставленные украинской стороной. Поэтому DSCA настаивает на контроле на местах (то бишь на Украине).

Летом прошлого года министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обратил внимание мировой общественности на то, что часть западного оружия, переданного Киеву, уже попала на черный рынок и "распространилась" по всему Ближнему Востоку. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что оружие, которое Украина получила от Пентагона, расползается " по рукам разномастных преступников по всему миру". В декабря прошлого года президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что оружие, поставляемое странами Запада на Украину, уже "просочилось" на африканский континент.

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