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Французский строительный ритейлер Леруа Мерлен продает все 113 магазинов и уходит из России
"Ашан" и "Декатлон" пока останутся
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Французская компания Leroy Merlin, специализирующаяся на розничной продаже строительных материалов (товаров DIY) после 18-лет работы, заявила в пятницу 24 марта о своем намерении уйти из России.

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Leroy Merlin объявила о намерении покинуть Россию, Auchan и Decathlon пока остаются

В отличие от многих других западных компаний, которые поспешили покинуть Россию сразу после начала СВО, Leroy Merlin демонстративно сопротивлялась призывам Запада закрыть бизнес, заявив, что она обязана обеспечивать клиентов товарами, а местный персонал - работой.

Доля российского рынка в общем объеме выручки компании составляет примерно 20 процентов. В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют 113 гипермаркетов "Леруа Мерлен" в 66 городах. Однако многие западные политики раскритиковали ритейлера за его позицию, обвинив его в спонсировании Вооруженных сил России и специальной военной операции. 

Материнская компания Adeo заявила, что передаст контроль над Leroy Merlin российскому менеджменту. Об этом говорится в официальном сообщении французской группы. Adeo заявила, что этот шаг " позволит сохранить рабочие места 45 000 сотрудников и гарантирует, что компания продолжит свою работу на благо общества".

"Этот процесс является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами", - заявило руководство компании, добавив, что сделка должна быть согласована с компетентными органами России. "Мы думаем, надо подождать несколько месяцев". "Пока мы не знаем, какое решение примут власти России", - сообщила в пятницу французская ежедневная газета La Voix du Nord со ссылкой на неназванный источник в руководстве Leroy Merlin. "Другие компании, такие как Danone или Schneider, уже просили о подобной передаче контроля над бизнесом. Они уже несколько месяцев ждут ответа".

Напомним, что в прошлом году в связи с началом СВО на Украине и последующими санкциями Запада, сотни иностранных компаний покинули российский рынок или приостановили свою деятельность в стране. Однако семья Мюлье, владеющая Leroy Merlin и другими крупными французскими брендами, включая сеть супермаркетов Ашан и сеть спортивных магазинов Декатлон, осталась в России.

После 18 лет работы сеть Леруа Мерлен покидает Россию

В прошлом году представители материнской компания Adeo заявили, что приостанавливают новые инвестиции в страну. При этом в компании также предупредили, что любой отказ от существующих обязательств будет сопряжен с риском "экспроприации" со стороны российских властей.

В феврале этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил "Ашан" в том, что он является "оружием российской агрессии", после того как в средствах массовой информации появились сообщения о том, что его магазины использовались для поставок товаров российской армии.

В сообщениях говорилось, что сотрудники российского "Ашан" собрали в магазинах товары на сумму два миллиона рублей ($27 000), включая шерстяные носки и газовые баллончики, которые были отправлены солдатам с пометкой "гуманитарная помощь". Компания заявила, что она " крайне удивлена" этими обвинениями.

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До начала СВО в защиту Донбасса в России работали около 500 французских компаний. По данным министерства экономики Франции, они являлись крупнейшими иностранными работодателями в стране с общим числом сотрудников 160 000 человек.

До начала специальной военной операции на Донбассе в России работали около 500 французских компаний. По данным министерства экономики Франции, они являлись крупнейшими иностранными работодателями в стране с общим числом сотрудников 160 000 человек.

Компания семьи Мюлье, со штаб-квартирой в промышленном северном городе Рубе, заявила, что "Ашан" остался для того, чтобы продавать "необходимые продукты питания" российским потребителям.

Несмотря на несколько громких уходов, лишь небольшое количество западных компаний действительно покинули Россию в прошлом году, согласно исследованию, опубликованному в январе известной швейцарской аналитической компанией.

По данным экспертов из Университета Санкт-Галлена и института IMD в Лозанне, менее 10 процентов компаний из Евросоюза и стран Большой семерки, имеющих российские филиалы, отказались от инвестиций в российский бизнес.

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Как показывает практика при выводе активов из российского бизнеса многие западные компании несут серьезные потери. Так, например, французскому банку Societe Generale пришлось списать на убытки более трех миллиардов евро (3,2 миллиарда долларов США) в связи с продажей российских активов, а именно Росбанка и страхового бизнеса группе "Интеррос" Владимира Потанина.

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#сво #специальная военная операция #ашан #давление запада #декатлон #леруа мерлен #санкиции
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