За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Как сообщают источники в Пентагоне, в момент атаки предположительно иранских беспилотников на одну из баз коалиции 23 марта, ключевая система противовоздушной обороны была не исправна. В результате погиб американский контрактник и несколько военнослужащих получили ранения.

реклама

Система обороны США "не сработала" против иранского беспилотника-камикадзе в Сирии. В США расследуют неудачу "Мстителей". Photo Journal Eurasiantimes.

Издание Eurasiantimes сообщило, что 24 марта поддерживаемые Ираном ополченцы нанесли серию ударов ракетами и беспилотниками по базам коалиции, что привело к эскалации конфликта на северо-востоке Сирии.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Два нападения на американские объекты в Сирии произошли с разницей примерно в 45 минут. Целью первой атаки, которая произошла в 22:39 по местному времени, были силы коалиции на базе Центра поддержки миссии в Коноко.

Во время второй атаки три одноразовых ударных дрона атаковали базу Green Village примерно в 11:23 вечера по местному времени. В Пентагоне заявили, средствами противовоздушной обороны союзников удалось сбить два БПЛА. Однако один из них проник на территорию комплекса и причинил ущерб одному из сооружений. Сообщений о раненых или убитых не поступало.

реклама

Удары, нанесенные в пятницу, пишет издание, стали последними в растущем числе ответных атак между Пентагоном и поддерживаемыми Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) вооруженными группировками. Этот конфликт, являющийся одним из наиболее масштабных в регионе, поставил под угрозу недавние усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что с 2021 года ополченцы, поддерживаемые КСИР, нанесли десятки ударов по объектам США в Сирии. При этом серия последних атак привела к гибели американского контрактника. Пять американских военнослужащих и еще один американский подрядчик получили ранения.

По данным Пентагона, эти потери явились следствием удара беспилотного летательного аппарата по базе коалиции стран, якобы ведущих борьбу с "Исламским государством"* на северо-востоке Сирии, недалеко от Хасаки, примерно в 13:38 по местному времени 23 марта.

В докладе, опубликованном The New York Times в пятницу, говорится, что основная система ПВО коалиционной авиабазы "не была полностью готова", когда произошла атака. Один из американских чиновников сообщил изданию, что во время налета система противоракетной обороны базы Avenger находилась на техническом обслуживании, то есть была не работоспособна.

реклама

В пятницу вечером пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил представителям прессы, что радары противовоздушной обороны на всех база работают в нормальном режиме, но воздержался от предоставления дополнительной информации объяснив это требованиями оперативной безопасности.

При этом неизвестно, пишут журналисты Eurasiantimes, обнаружила ли бы система угрозу, даже если бы она была полностью исправна, поскольку беспилотники и ракеты способны иногда передвигаться на малых высотах, что затрудняет их идентификацию радиолокационными системами.

Солдаты армии Соединенных Штатов загружают тренировочные модели ракеты Stinger в систему Avenger. Армия США. Photo Journal Eurasiantimes.

Представители Пентагона и ряда других американских ведомств заявили, что они не решаются раскрывать любые потенциальные недостатки или сбои в многоуровневой системе американских систем ПВО, опасаясь предоставить преимущество врагам США. Генерал Райдер заявил: "Мы принимаем различные меры, чтобы обезопасить наших людей. Но, повторюсь, Сирия — это очень опасное место по своей природе".

реклама

Аналитики американской разведки утверждают, что беспилотный летательный аппарат, участвовавший в инциденте, был произведён в Иране. Генерал Райдер добавил, что Соединенные Штаты нанесли авиаудары по объектам боевиков, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Два многоцелевых самолета F-15E из состава военно-воздушных сил США нанесли авиаудары по районам, где предположительно могли находиться аффилированные с КСИР формирования. Позже боевики, поддерживаемые Ираном, выпустили десятки ракет по базе Green Village на северо-востоке Сирии, где дислоцируются силы коалиции.

Системы ПВО Avenger

Avenger — это система противовоздушной обороны малой дальности (Short Range Air Defense - SHORAD), пишет EurAsianTimes. Она предназначена для защиты пехоты от беспилотников, крылатых ракет, вертолетов и низколетящих самолетов посредством ракет FIM-92 Stinger.

О развертывании таких комплексов в Сирии американские военные впервые сообщили в конце февраля 2021 года. Тогда, а оборонном ведомстве США заявили, что "Мститель" может обеспечить наземным войскам необходимую защиту практических от любых видов воздушных атак.

Система, M1097 Avenger - AN/TWQ-1, состоит из турели с двумя пусковыми установками ракет Stinger, каждая из которых может производить по четыре выстрела одновременно, пулемета M3P, способного стрелять патронами 50 калибра, и системы прицеливания, включающей инфракрасную камеру, оптический прицел и лазерный дальномер.

Вся система Avenger может быть демонтирована с мобильной платформы и использована на стационарных объектах. Однако как правило, она размещена на шасси автомобиля повышенной проходимости Humvee. Недавно такие системы противовоздушной обороны были переданы Соединенными Штатами Украине для борьбы с российскими беспилотниками.

В последние годы в Сирии и Ираке, пишет издание, неправительственные вооружённые формирования (боевики) резко увеличили использование современных ударных беспилотных летательных аппаратов. Ранее известная во всем мире террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ)* продемонстрировала свою способность превращать относительно простые коммерческие дроны в миниатюрные бомбардировщики.

В целом, учитывая воздушные угрозы, с которыми в настоящее время сталкиваются американские военные в Сирии, полноценные оперативные возможности ПВО Avengers крайне важны с точки зрения оперативной деятельности и поддержания боеспособности. Да вот только они не работают должным образом, подводит итог издание. Прогнило что-то в датском королевстве…



*Исламское государство, ИГИЛ - Запрещённая в России террористическая организация.