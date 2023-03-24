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По словам министра обороны Тайваня Чиу Куо-ченга, Тайвань, скорее всего, позволит разместить на острове американские базы и склады боеприпасов, чтобы помочь Вашингтону решить проблему материально-технического обеспечения в западной части Тихого океана в борьбе с Китаем. Об этом рассказывают журналисты EurAsianTimes.

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Авианосец ВМС США USS Nimitz

Если переговоры между Вашингтоном и Тайбэем пройдут успешно, это событие сделает Тайвань третьим государством в Первой островной цепи, в которую входят Япония и Филиппины, размещающим боеприпасы для использования в случае начала войны с Китаем.

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Япония уже развернула свою четвертую базу на южных островах Нансэй (или Рюкю), которые включают Окинаву и простираются на юго-запад к Тайваню. Что касается Филиппин, то США пытаются внести изменения в подписанное с Манилой соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA), чтобы также разместить на этих четырех островах свои военные базы.

Это связано с тем, что доступ к филиппинским военным базам, разрешенный EDCA для "совместного обучения, предварительного размещения оборудования и строительства таких объектов, как взлетно-посадочные полосы, хранилища топлива и жилье для военных, не является постоянным присутствием", сообщает Reuters.

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По данным издания Asia Sentinel, это могут быть два или три острова в провинциях Кагаян или Исабела на севере страны - недалеко от южного побережья Тайваня.

В докладе приводится цитата из выступления контр-адмирала в отставке Роммеля Онга ВМС Филиппин. В частности, он сказал, - "хотя наиболее вероятным объектом могут быть склады боеприпасов, филиппинская сторона еще не определилась с выбором и местоположением этих баз в рамках EDCA". "Тип объекта в зоне EDCA, безусловно, должен стать предметом еще одного обсуждения между нашими странами", - сказал Онг.

Данная мера является частью более широких попыток США и их союзников по НАТО устранить свои многолетние логистические проблемы в снабжении боевых частей и кораблей топливом, продовольствием и огневой мощью в западной части Тихого океана.

Рассеянные военные базы - разбросаны, но не неуязвимые?

Однако, если исходить из логики Вашингтона, базы боеприпасов, скорее всего, будут атакованы, поэтому заявления этих стран свидетельствуют о том, что их предназначение в большей степени направлено на сдерживание удара со стороны Китая.

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Тем не менее, пишет издание EurAsianTimes эти усилия направлены на то, чтобы дать возможность США и их союзникам противостоять Китаю внутри его грозной системы система A2/AD. Согласно китайской доктрине A2/AD, противокорабельные и наземные ракеты большой дальности должны сдерживать американский флот, не позволяя ему приблизиться к китайским берегам.

Говоря о хранилищах боеприпасов, Чиу назвал их "резервным запасом" США на острове, что, по мнению Asia Sentinel, автоматически поднимет Тайвань до уровня, эквивалентного статусу "крупного союзника, не входящего в НАТО".

Ранее издание Eurasian Times уже затрагивало вопросы логистики, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники в противостоянии с Китаем. В рамках программ на Тайване, в Японии и на Филиппинах Пентагон предлагает более масштабно рассредоточить объекты с боеприпасами. Это не позволит уничтожить их одним ударом и усложнит приоритеты китайских целей.

На фоне СВО: Соединенные Штаты намерены разместить на Тайване военные базы и склады боеприпасов на случай войны с Китаем. Но в случае затяжного конфликта они будут бесполезны.

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Откровения Чиу прозвучали на фоне недавних военных учений, проведенных американским Центром стратегических международных исследований (CSIS), которые показали, что у Америки быстро закончатся жизненно важные противокорабельные ракеты большой дальности (LRASM) в попытке остановить китайское вторжение на Тайвань.

LRASM - это противокорабельный вариант ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). Согласно прогнозам CSIS, война за Тайвань может разразиться уже в 2026 году, при этом для противостояния Китаю будет доступно всего 450 LRASM в сравнении с 3650 JASSMs-ER (Extended Range).

Новые базы и ракеты Японии

Между тем, 16 марта в Японии была развернута новая база на юго-западном острове Исигаки в префектуре Окинава. Это уже четвертый подобный военный объект в стране. Три других находятся на острове Амами-Осима префектуры Кагосима и островах Мияко и Йонагуни префектуры Окинава.

Йонагуни, последний японский остров, входящий в цепь Рюкюс/Нансей, находится примерно в 100 км от северо-запада Тайваня и угрожает северному флангу армады ВМС Народно-освободительной армии (НОАК).

Япония также активно укрепляет свои вооруженные силы, разрабатывая и закупая новое ракетное вооружение. Токио уже заказала такие ракеты воздушного базирования, как норвежские Joint Strike Missile (JSM), американские Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) дальностью 1000 км и Long Range Anti-Ship Missile (LRASM). Они являются частью среднесрочной оборонной программы (MTDP) с 2019 года.

Кроме того, Япония постоянно модернизирует свою противокорабельную ракету Type-12 с дальностью поражения до 1 500 км и намерена развернуть ее к 2026 году. Также к 2027 году планируется развернуть пять сотен американских "Томагавков". Самым амбициозным проектом является программа создания собственного гиперзвукового глиссадного аппарата с дальностью полета до 3 000 км, который планируется развернуть к середине 2030-х годов.

Китайские военные эксперты отмечают, что недавно сформированные в США литоральные полки морской пехоты (MLR) могут использовать остров Рюкю на севере Тайваня и Филиппинские острова (Итбаят, Кагаян или Исабела) на юге Тайваня для нападения на китайские военные корабли.

Грант Ньюшем, бывший морпех офицер США, объяснил, что такое базирование вокруг Китая и Тайваня не удержит Пекин от нападения, но все же высказался за их использование, чтобы по-прежнему противостоять Пекину и оттачивать "навыки ведения боевых действий". "(Базы РСЗО) можно обойти, "перепрыгнуть" или проникнуть в страну с помощью грубой силы и это всего лишь одна часть более сложной оборонной проблемы", - написал Ньюшем в статье в Asia Times.

Блицкриг против затяжной войны

Размещение военных сил США или складов боеприпасов так близко к Тайваню может заставить Китай действовать быстро и вовлечь Японию в конфликт на самых ранних этапах. Занимая жесткую позицию в отношении Китая (а также России и Северной Кореи), Токио все же поддерживает "сдерживание" как основную цель развития своей военной инфраструктуры и технологического строительства, пишет Asia Times.

Что же касается складов боеприпасов, то, если следовать рассуждениям Ньюшэма, они смогут обеспечить американские войска только на несколько дней, и сложно представить, что их арсеналов хватит дольше чем на пару недель. В какой-то момент Пентагону придется ввести в строй свои танкеры для снабжения и дозаправки, которые станут прекрасной мишенью для НОАК. Что еще хуже, рассредоточенные склады боеприпасов могут быть в конечном итоге обнаружены и мгновенно уничтожены в результате китайского ракетного удара, сетуют журналисты издания.

"Вооруженные силы могут более оперативно развертываться на месте и быстрее вступать в боевые действия, имея наготове склады с боеприпасами. И, конечно, такие базы, в зависимости от их масштабов, будут иметь жизненно важное значение для поддержания сил на месте во время конфликта высокой интенсивности", - цитирует Коха газета Asia Sentinel.

Командир Ашок Биджалван, отставной подводник индийских ВМС, согласился с тем, что передовые склады боеприпасов весьма уязвимы. "Но они также предназначены для сокращения времени первоначального реагирования на атаку или для нанесения упреждающего удара, чтобы застать противника врасплох", - сказал он в интервью EurAsian Times.

Отсутствие потенциальных противников в зоне боевых действий или стратегическая пустота в операционной зоне часто используется военными для быстрого достижения своих географических целей и постановки задач на местах.

Это усложняет задачу по вытеснению нападающей стороны. Любое действенное военное решение будет лишь серьезным и эскалационным испытанием для региона, от которого страны обычно воздерживаются. Биджалван не согласен с тем, что наличие на передовой складов боеприпасов устраняет необходимость в миссиях по переброске боеприпасов.

По словам экс-офицера индийских ВМС, уязвимость складов боеприпасов на передовых позициях может быть решена с помощью инфраструктуры, например, укрепленных железобетонных убежищ, которые защищают от "повреждений в большой степени". Кох и Биджалван считают, что динамика, при которой любой военный шаг Китая будет своевременно обнаружен и отражен, не позволит Народно-освободительной армии (НОАК) достичь многих тактических целей.

Таким образом, пишет EurAsian Times, исход войны за Тайвань может решить ее продолжительность: блицкриг - острая и интенсивная война, выгодная в первую очередь США и их союзникам, а затяжная - Китаю. Далее Бижалван повторился, заявив, что уязвимость складов боеприпасов на передовых позициях может быть решена с помощью инфраструктуры, такой как укрепленные укрытия способные защитить от "повреждений в значительной степени".

Кох и Биджалван предполагают динамику, при которой любой военный шаг Китая будет обнаружен и парирован на ранней стадии, что не позволит Народно-освободительной армии (НОАК) достичь многих своих тактических целей.

Таким образом, похоже, что исход войны за Тайвань может решить ее продолжительность: короткая, острая и интенсивная вспышка будет выгодна Вашингтону и их союзникам по Североатлантическому альянсу, а затяжная – Пекину.