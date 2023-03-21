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Китай прокомментировал "Удар возмездия" России и уничтожение "Кинжалом" тайного бункера НАТО в Киеве

9 марта Вооруженные силы РФ нанесли мощный удар по украинской инфраструктуре с использованием ракет и БПЛА, уничтожив, по данным зарубежных СМИ, секретную штаб-квартиру Североатлантического альянса под Киевом
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Прошел год с начала специальной военной операции. Военный конфликт на Украине вызывает все большее беспокойство у международного сообщества, пишет азиатское издание Min News Military.

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По данным зарубежных средств массовой информации, российская армия выпустила ракеты "Кинжал", уничтожив секретный командный пункт НАТО на Украине. Десятки западных кураторов Киева были уничтожены включая британцев, поляков и американцев. Journal Min News Military.

Онлайн-журнал сообщает, что ранним утром 9 марта российская армия нанесла массированный авиаудар по крупным объектам инфраструктуры Украины, включая ТЭЦ-5 в Киеве, объекты во Львове, Одессе, Харькове, Житомире Николаевске и Запорожье. Согласно западным источникам, атака крылатых ракет и ударных дронов привели к обрушению интернета. Это повлекло за собой не только проблемы со связью и передачей информации, но и причинило серьезный экономический ущерб предприятиям, работающим в сфере IT-технологий. Кроме того, Киев оказался обесточен более чем на 15 процентов.

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Это известие быстро распространилось по информационному полю и за считанные дни обросло новыми деталями. Западные чиновники не находили себе места задавая друг другу вопросы. Почему Россия вдруг нанесла столь масштабный авиаудар по Украине именно в этот момент? Что именно хочет сказать этим Путин? Даже в Соединенных Штатах на первых порах высказывались самые противоречивые суждения.

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Российские официальные лица заявляли, что этот авиаудар явился "актом возмездия" на теракты, совершенные украинскими неонацистами в Брянской области. Главнокомандующий украинской армией Залужный сообщил, что на этот раз Вооруженные Силы РФ выпустили в общей сложности 81 ракету, 7 различных классов, включая гиперзвуковые "Кинжалы". Все цели - "объекты критической инфраструктуры".

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Но как гласит известная китайская мудрость, чтобы убить цыплёнка, не нужен нож мясника. Если речь идет только об уничтожении объектов энергоснабжения Украины, то зачем посылать ракеты "Кинжал", очевидно, что эффективными могут быть и обычные высокоточные боеприпасы, рассуждают китайские журналисты онлайн-журнала Min News Military.

Ответ кроется в высказываниях американских источников, цитируемых греческими СМИ. В действительности, главной целью ракеты "Кинжал", запущенной российской армией, являлся секретный подземный бункер НАТО на территории Украины. И, судя по всему, Вооруженные силы Российской Федерации достигли своей цели.

Напомним, что российские Военно-воздушные силы впервые применили гиперзвуковые комплексы "Кинжал" на Украине 18 марта прошлого года. Тогда "Кинжал" уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в поселке Делятин Ивано-Франковской области. Journal Min News Military.

Российские гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал" не только разнесла в хлам объединенный командно-коммуникационный центр Североатлантического альянса в районе Киева, но и уничтожила десятки офицеров НАТО, находившихся в этом бункере.

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По поводу этого заявления 12 числа сего месяца пресс-секретарь оперативного командования "Юг" ВС Украины отреагировала не совсем адекватно и не дала положительного ответа. Создается такое впечатление, пишут китайские журналисты, что все это не лишено оснований. В сущности, нет ничего удивительного в том, что в конфликте на Украине появились определённые структуры Североатлантического альянса. Являясь важным инструментом Соединенных Штатов по дестабилизации ситуации в Европе, NАТО уже давно играет активную роль в противостоянии с Россией. С самого начала конфликта западный альянс оказывает украинской армии существенную военную помощь.

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 При этом в развертывании персонала Североатлантический альянс всегда проявлял крайнюю осторожность неоднократно заявляя, что войска НАТО не будут вмешиваться в ход боевых действий на Украине. Поэтому, если эта новость соответствует действительности, то генералы НАТО повели себя крайне глупо и как говорит пословица, "съели китайский коптис" (очень горькое желчегонное растение - отсылка к пословице "Немой ест коптис, а горечь оставит в душe" прим. изд.). Впрочем, НАТО — это не та международная организация, которая позволяет выбить себе зубы и проглотить обиду, пишут эксперты из Китая. Вполне вероятно, что в будущем альянс предпримет еще более неадекватные действия против России разрушая себя изнутри.

Так например, вскоре после произошедшего инцидента стратегический бомбардировщик B-52H Военно-воздушных сил США вышел на позицию в районе острова Гогланд, расположенного всего в 200 километрах от второго по величине города России, Санкт-Петербурга, и провел имитационные учения по нанесению ядерного удара по территории России. 

Далее издание пишет, что ситуация в мире продолжит оставаться напряженной, поэтому России следует заблаговременно к этому подготовиться. При этом Китай будет по-прежнему выполнять обязанности мировой державы и активно содействовать в мирном урегулировании конфликта на Украине.

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Напомним, что ранее благодаря международной дипломатии Пекина бывшие противники Саудовская Аравия и Иран успешно пожали друг другу руки и договорились о нормализации отношений. Китайские эксперты считают, что благодаря постоянным усилиям КНР конфликт между Россией и Украиной в будущем будет разрешен мирным путем, а преступный заговор США и Запада потерпит сокрушительное поражение.

 

9 марта Вооруженные силы РФ нанесли мощный удар по украинской инфраструктуре с использованием ракет и БПЛА, уничтожив, по данным зарубежных СМИ, секретную штаб-квартиру Североатлантического альянса под Киевом Journal Military Pravda.

Источники и ссылки: Journal Min News Military, Journal Military Pravda, Телеканал Царьград, Newspaper Pronews.Gr, Journal Theinteldrop, Journal Avia.pro

1. (https://min.news/en/military/bece9e0c66548c0e073bef3366373fed.html)
2. (https://military.pravda.ru/news/1809393-unichtozheny_tenevye_oficery_nato/ )
3. (https://tsargrad.tv/news/russkie-vskryli-glavnyj-bunker-kieva-kinzhaly-unichtozhili-tenevoj-genshtab-nato_742834)
4. (https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/ektakto-tromaktiko-ktypima-se-120-metra-vathos-me-rosiko-yper-yperixitiko-vlima-kinzhal-sto-kentro-dioikisis-tou-nato-stin-oukrania/)
5. (https://www.theinteldrop.org/2023/03/09/disaster-russian-hypersonic-missiles-wipe-out-us-nato-secret-command-in-kiev-dozens-of-top-us-officers-vaporized/)
6. https://avia.pro/news/rossiyskoy-giperzvukovoy-raketoy-kinzhal-unichtozhen-shtab-vsu-s-inostrannymi-oficerami-i

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сша нато &quot;кинжал&quot; тайный бункер нато удар возмездия
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