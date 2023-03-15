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Поставки второго пакета российских дивизионов ПВО С-400 "Триумф" в Турцию приостановлены из-за возражений Анкары против пункта контракта, запрещающего реэкспорт комплекса в третьи страны.

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Турция может обойтись без российских С-400 для своей защиты, поскольку разрабатывает собственные системы ПВО. Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Journal Aydinlik

Об этом пишет в среду турецкий онлайн журнал Aydınlık ссылаясь на собственные компетентные источники и отмечая, что подобная оговорка в контрактах является обычным делом в мировой практике военно-технического сотрудничества.

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В рамках первой части сделки, пишут журналисты издания, Анкара досрочно получила четыре дивизиона ЗРК C-400 в ноябре 2019 года. Однако второй этап, предоставляющий льготы, еще не стартовал. При этом в договоре, подписанном в 2017 году, предусмотрено, что Вооружённые Силы Турции получат комплексы в два этапа. Первый пакет - прямая закупка. А вот второй должен выполнять такие требования, как обмен технологиями, модернизация программного обеспечения и совместное производство.

Как отмечает издание, помимо подписания соглашения, Рособоронэкспорт направил Турции несколько позитивных сигналов, тогда как Анкара взяла паузу.

Нам не нужны системы С-400!

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С другой стороны, за день до этого представители компании ASELSAN заявили: "Нам не нужны С-400". Генеральный директор оборонной компании Халук Гёргюн сказал: "Мы сами способны производить системы противовоздушной обороны. Нам не нужны ни С-300, ни С-400. Мы отказываемся от них". Журналист издания Milliyet Абдулла Каракаш, посетивший завод вместе с Гёргюном, разделил мнение руководителя компании ASELSAN.

При этом военный эксперт, предоставивший информацию Aydınlık, заявил, что у Турции пока нет своих средств противовоздушной обороны уровня С-400. Наша собственная система ПВО дальнего радиуса действия SİPER во время испытательных стрельб успешно поражала цели на расстоянии только до 100 километров. Однако дальность действия С-400 достигает 400 километров, что в два раза больше, чем у "Пэтриотов".

Санкции конгресса Соединённых Штатов против Турции за покупку комплекса С-400 у России

США, включившие Турцию в санкционный список CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) и исключившие ее из проекта F-35 за покупку С-400, уже несколько лет оказывают давление на Анкару с требованием "вернуть комплексы С-400 России или продать их третьей стране или предоставить письменную гарантию, что они не будут использованы". В 2020 году Конгресс Соединенных Штатов даже добавил пункт в ежегодное бюджетное планирование, предоставив правительству полномочия на покупку С-400 у Турции в целях предосторожности.

Ранее Соединенные Штаты уже приобретали военную технику российского производства у третьих стран. Так В 1997 году Вашингтон выкупил у Молдавии советские истребители МиГ-29, предотвратив их попадание в руки Ирана и позволив Соединенным Штатам детально изучить авиационную технологию, чтобы лучше понять технический потенциал крылатых машин.

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Россия готова делится технологиями

Подход России к таким вопросам, как передача технологий, совместное производство и интеграция программного обеспечения, которые ВВС Турции хотят получить во втором пакете, по мнению Анкары, является весьма позитивным сигналом.

24 июля 2017 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на заседании Великого национального собрания Турции заявил: "Когда есть возможность совместного производства, это повод для предпочтений". Он объявил, что они достигли соглашения с Россией по ЗРК С-400, и сообщил о подписании контракта.

Два дня спустя пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, участвовавший в программе проекта, сказал: "Такое решение не только удовлетворит потребности Турции в области безопасности и системах обороны, но и позволит передавать эти технологии. В контракте, которое мы заключили с РФ, этот момент очень четко и ясно изложен."

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Кроме того, в 2018 году президент Российской Федерации Владимир Путин заявил: "Вопрос совместного производства и передачи технологий для нас не находится в плоскости доверия или политического сотрудничества. Это исключительно коммерческие задачи, которые решаются на уровне предприятий. У нас нет никаких военно-политических соображений или ограничений по этому вопросу".

Выступая на авиасалоне в Дубае 16 ноября 2021 года, Александр Михеев, генеральный директор российской военно-экспортной компании "Рособоронэкспорт", заявил, что компания уже приступила к сотрудничеству с Турцией по передаче технологий, касающихся С-400, а также ведет работу по локализации некоторых компонентов комплекса и производства.

Профессор д-р Исмаил Демир, президент компании "Оборонная промышленность", в интервью телеканалу TGRT сделал следующие заявления: "Во второй системе будет предпринят ряд шагов, таких как совместное производство, обмен технологиями, интеграция программного обеспечения. Полученная при этом выгода будет учтена первой стороной. Польза для Турции будет определяться процессами второго этапа".

Источники и ссылки: Information portal Foreign economic relations, Russian State Federal News Agency TASS, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Journal Aydinlik, Newspaper Gazeta.Ru



1. (https://eer.ru/article/obshchestvo/u64/2023/03/15/12209)

2. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6665204)

3. (https://rg.ru/2017/07/28/vlasti-turcii-zaiavili-o-sdelke-po-pokupke-u-rossii-s-400.html)

4 (https://www.aydinlik.com.tr/haber/ikinci-s-400-anlasmasinin-milli-savunma-bakani-hulusi-akarin-masasinda-bekledigi-ogrenildi-374822)

5. (https://www.gazeta.ru/army/news/11370920.shtml)