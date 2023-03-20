В Интернете появилось любопытное видео о перевозке ядерной боевой части межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Как утверждает автора этого ролика, боеголовка перемещается из Грейт-Фолс, штат Монтана, на базу Военно-воздушных сил США в Малмстроме.
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В воздухе постоянно находятся два боевых вертолета вооруженных пулеметами M134 Minigun. Они движутся вслед за конвоем, но при этом контролируют гораздо большую территорию, комментирует видео издание Bulgarian Military Magazin. На земле военную колонну эскортирует несколько полицейских машин и восемь армейских бронеавтомобилей с установленными наверху пулеметами M60 или 240B. Конвой сопровождает военный грузовик с огромным герметичным контейнером. Именно в таких условиях перевозятся ядерные боеголовки для межконтинентальных баллистических ракет, сообщает издание.
Конвой с ядерной боеголовкой никто не имеет права остановить или задержать.
Видео было выложено в начале марта и уже набрало почти 1,5 миллиона просмотров. Из ролика нельзя с уверенностью сказать, в каком году он был снят. Однако, судя по следам снега на земле, это произошло в зимнее время. "Если вы живете в Грейт-Фолс, штат Массачусетс, вы знаете, что это такое. Если вы проживаете не в Грейт-Фолс или другом городе, где есть военные базы, обслуживающие подобную технику, то скорее всего вы никогда не видели ничего подобного", - написал автор видеоролика.
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В комментарии под видео утверждается, что, по словам инсайдеров, этот конвой ни перед кем не останавливается, пока не достигнет конечного пункта назначения. Неясно, откуда привезли боеголовку, запечатленную на видео, известно лишь, что поблизости от города Грейт-Фолс находится военно-воздушная база Малмстром. Расстояние от центра города до этого объекта составляет чуть более 30 километров.
Военно-воздушная база Мальмстром
Авиабаза Малмстром, пишет издание Bulgarian Military Magazin, одна из самых известных военных баз Соединенных Штатов. На территории этого военного объекта расположено 341-е ракетное крыло. Всего в США существует три военные базы, персонал которых занимается обслуживанием, ремонтом и обеспечением безопасности межконтинентальных баллистических ракет [МБР] Minuteman III. База ВВС Мальмстром - одна из них. Она входит в состав Командования глобальных ударов ВВС США со штаб-квартирой на авиабазе Барксдейл, штат Луизиана.
Персонал базы Malmstrom AFB насчитывает около 4 000 человек: 3 400 военнослужащих и 600 гражданских специалистов. Во время Карибского кризиса 1962 года именно эта база была первой приведена в боевую готовность, включая межконтинентальные баллистические ракеты "Минитмен I". Спустя год арсенал базы насчитывал уже 150 МБР с ядерными боевыми частями.
Согласно официальной информации ВВС США, на базе Malmstrom AFB в течение многих лет одновременно эксплуатировались системы Minuteman II и III. Это единственная база в США, обслуживающая оба типа ракет одновременно. В настоящее время 341-е ракетное крыло находится в ведении Космического командования ВВС в рамках Командования глобальных ударов ВВС и эксплуатирует МБР Minuteman III.
Перемещение ядерной боеголовки МБР ВВС США через Грейт-Фолс, штат Монтана, на базу ВВС Мальмстром. "Если вы живете в городке Грейт-Фолс, штат Массачусетс, вам известно, что это такое. Если вы не живете в Грейт-Фолс или другом городе, где есть военные базы обслуживающие такие машины, то вероятно, никогда не видели ничего подобного. На обеих вертушках по бокам установлены пулеметы M134 Minigun, а на всех бронетранспортерах сверху стоят пулеметы M60 или M240L. Довольно часто такие машины проезжают через город Грейт-Фолс, направляясь на базу ВВС Малмстром. Приятного просмотра".
Источники и ссылки: Journal Bulgarian Military Magazin, YouTube, wikipedia
1. (https://www.youtube.com/watch?v=KRB4ocyZSE8)
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/03/19/watch-how-an-icbm-nuclear-warhead-is-transported-in-great-falls-mt/)
3. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Командование_глобальных_ударов_ВВС_США)