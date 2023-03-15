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Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада

Запад во главе с США крайне недоволен покупкой Ираном российских истребителей Су-35 и нормализацией отношений с Эр-Риядом.
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Недавно Иран совершил два крупных события, которые "удивили" Запад: первое - принял приглашение Китая, отправился в Пекин, где провёл успешные переговоры с Саудовской Аравией и решил восстановить двусторонние отношения; второе - закупил у России истребители Су-35.Исламская Республика Иран завершила сделку по приобретению российских многоцелевых истребителей Су-35. В ближайшее время ВВС КСИР получат модифицированные истребители Су-35 российского производства. Приобретение истребительной авиации этого класса значительно повысит боевые возможности иранских военно-воздушных сил. Newspaper Global Times NewsPaper Min.News.

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Как сообщает "Global Times" со ссылкой на заявления зарубежных СМИ, Иран завершил работу над контрактом на покупку у России 24 истребителей Су-35. Вмешавшись тем самым (пусть и косвенно) в российско-украинский конфликт.

Во-первых, покупка Ираном российских истребителей имеет для исламской республики большое значение. С одной стороны, Ирану срочно нужны новые истребители. Сегодня основными самолетами иранских ВВС являются истребители Grumman F-14 Tomcat", приобретенные у США во времена династии Пехлеви. К числу других типов боевых крылатых машин относятся F-4 "Phantom", F-5 "Tiger", небольшое количество советских МиГ-29 "Fulcrum", а также Су-24 и Су-25. Это морально и физически устаревшие истребители, которые все труднее адаптировать к современным оперативным условиям.

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В течение многих лет Иран находился под санкциями США и ООН. ВВС КСИР было непросто доставать необходимое количество запасных частей для самолетов, поэтому техническое обслуживания истребительной авиации было не на высоте. В плане обороноспособности Тегеран всерьез нуждался в новой технике. 24 истребителя скорее всего были приобретены для нужд обороны, нежели для удовлетворения чьих-то необоснованных амбиций.

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Во-вторых, Иран приобретает российские истребители, так? В определенном смысле у него нет выбора. На международном рынке не так много экспортеров, готовых предоставить истребители. Тегеран не может рассчитывать на поставки истребителей из стран Запада. Поэтому, кроме России, остается только Китай.

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Ранее ходило много слухов о том, что Иран проявляет огромный интерес к китайским истребителям J-10CE, однако в итоге Иран выбрал российскую продукцию, что может быть связано со множеством геополитических причин. Китай должен принимать во внимание озабоченность других стран Персидского залива. Конечно, J-10CE очень передовой самолет, но учитывая отношения между Ираном и другими странами Персидского залива, даже если он пожал руку Саудовской Аравии, это "примирение" на самом деле очень хрупкое. В этом контексте, если Китай предоставит Ирану передовой многоцелевой истребитель, политически это принесет больше вреда, чем пользы.

Почти все крупные средства массовой информации в Соединенных Штатах и других странах Запада признают, что историческое соглашение между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая о возобновлении дипломатических отношений при полном бездействии Вашингтона можно считать переломным моментом в жизни Ближнего Востока. Эти события свидетельствуют об ослаблении влияния США и о том, что дипломатическая философия Китая, направленная на укрепление мира и развития, получила широкое признание во всем регионе. На фотографии: флаги Саудовской Аравии и Ирана Фото:VCG Newspaper Global Times NewsPaper Min.News

Кроме того, J-10CE - не самый оптимальный вариант для Ирана. Одним из главных факторов является цена. Хотя китайская продукция всегда была известна своим высоким качеством и низкой стоимостью, техническая база J-10CE все-таки находится в Китае, да и цена этих самолетов не самая низкая. Для Ирана, который находится под санкциями США, экономическое давление весьма велико. Кроме того, Иран имеет не самую маленькую территорию, пишет Global Times, при этом его боевой потенциал пока несколько ограничен, да и дальность полета J-10CE оставляет желать лучшего. Для Ирана, который намерен потратить небольшую сумму на выполнение масштабных проектов, этого явно недостаточно.

Зато у Ирана появилась возможность приобрести Су-35. Ранее эти самолеты уже было купил Египет, но в связи с началом специальной военной операции на Украине и введением Западом жестких санкций против России, Каир отказался от этих истребителей. Однако Россия уже успела построить большую их часть, и поэтому Иран получил их довольно выгодной цене.

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Таким образом, это была взаимовыгодная сделка, в которой каждый получил то, что ему хотел, пишет издание. Однако многие западные СМИ "раздражены союзниками" и связывают покупку Ираном российских истребителей с конфликтом между Россией и Украиной. И дело не в том, что Иран самостоятельно закупает Су-35, а в том, что "какая-то страна осмелилась ослушаться приказов Запада и развивать нормальные отношения с Россией". Запад во главе с США сильно раздражены тем, что "у России все еще остаются свободные мощности для экспорта оружия", и это никак не вяжется с параллельной реальностью в их головах.

Несколько дней назад Тегеран и Эр-Рияд "пожали друг другу руки" в Пекине, заставив весь Запад ходить с "кислыми рожами". Можно предположить, что США непременно попытаются разрушить такое перемирие. Но! С Китаем это не получится; с Саудовской Аравией тоже. Единственный способ продолжать атаки на Иран. По мнению Вашингтона, это лучший способ и дальше пытаться разрушать путь к миру на Ближнем Востоке. Можно предвидеть, что в недалеком будущем Запад будет рассматривать Иран с увеличительным стеклом, придумывать все новые и новые оправдания и продолжать оказывать на него сильнейшее давление. "Ближний Восток не достоин мира" — вот суть всей политики Запада в отношении стран Ближнего Востока! 

Источники и ссылки: Russian State Federal News Agency TASS, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, NewsPaper Min.News, Newspaper Global Times

1. (https://min.news/en/military/f0cadd6f804763edce93b1ad105608a2.html)
2. (https://rg.ru/2023/03/12/iran-i-saudovskaia-araviia-dogovorilis-o-normalizacii-otnoshenij-kakova-reakciia-stran-regiona.html)
3. (https://www.globaltimes.cn/page/202303/1287129.shtml)
4. (https://www.globaltimes.cn/page/202303/1287157.shtml)
5. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17248467)

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россия сша китай иран саудовская аравия су-35 дипотношения с саудовской аравией
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запад посасывает
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
Xmast
23:13
Видяха эта 120к в днс. Да уж. Для настоящих ценителей! ))
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