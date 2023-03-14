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Генерал, находящийся под санкциями США за покупку у России Су-35 и С-400, возглавил Минобороны Китая

В Вашингтоне считают, что новый министр обороны Китая Ли Шанфу представляет угрозу для национальной безопасности США и их союзников
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Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) на недавнем пленарном заседании единогласно утвердило в качестве нового министра обороны генерала Ли Шанфу, известного тем, что в 2018 году он отвечал за поставку в Китай истребителей Су-35С и систем ПВО С-400 из России. Об этом сообщает издание EurAsianTimes.Су-35С - китайский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++ производства России. Китай стал первым иностранным покупателем истребителя Су-35 российского производства ( via Twitter). Journal EurAsianTimes.

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Генерал Ли Шанфу - аэрокосмический инженер и ветеран Народно-освободительной армии (НОАК). Его назначение на пост министра обороны Китая вызвало истерику в Вашингтоне (ну, это уже стало традицией - США вообще возглавляют очень нервные люди), поскольку он входит в число тех политических деятелей Китая, против которых Соединенные Штаты ввели соответствующие санкции.

 EurAsianTimes отмечает, что еще до того, как генерал Ли принял на себя командование китайской обороной, он стал объектом очередного американо-китайского скандала. Генерал Ли Шанфу попал под санкции Министерства финансов Соединенных Штатов в 2018 году, когда он курировал военные технологии страны в качестве директора Департамента развития оборудования Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

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 По данным Госдепартамента США, Ли занимался закупками боевых самолетов Су-35 и комплектующих для зенитно-ракетных комплексов С-400 у российской государственной корпорации по экспорту и импорту всего спектра военной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения - компании "Рособоронэкспорт".

Директива Госдепа гласила: "По согласованию с министром финансов США государственный секретарь наложил санкции на китайскую компанию Equipment Development Department (EDD) и ее директора Ли Шанфу за участие в крупных сделках с лицами, включенными в LSP. Эти сделки включали передачу Россией Китаю боевых самолетов Су-35 и оборудования для зенитно-ракетных комплексов С-400".

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ВВС Народно-освободительной армии Китая стали первым импортёром российских самолётов Су-35С. Переговоры начались еще в 2011 году, сделка была подписана в 2015 году, а уже с 2016 года Пекин начал получать из России первые многоцелевые истребители Су-35С.

В апреле 2018 года Министерство национальной обороны (МО) Китая подтвердило, что Су-35 официально поступили на вооружение, а вскоре после этого вступили в действие санкции Вашингтона.

К 2019 году Россия завершила поставку всех 24 самолетов, которые теперь составляют неотъемлемую часть Воздушных сил НОАК и являются самыми современными истребителями, имеющимися в распоряжении службы не считая J-20.

EurAsianTimes пишет, что истребители Су-35 ВВС НОАК неоднократно пугали своих противников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так в августе 2022 года китайские истребители Су-35, оснащенные ракетами "воздух-воздух" большой дальности, согласно имеющейся информации, заставили пилотов тайваньских F-16 вернуться в свое воздушное пространство острова.

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Этот контракт вызвал бурю недовольства в Вашингтоне, особенно если учесть, что это самые передовые системы ПВО в российском арсенале, и на тот момент они предназначались исключительно для использования российскими военными.

С-400 "Триумф" зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. В январе 2020 года компания "Рособоронэкспорт" завершила поставку в Китай второго полкового дивизиона комплекса ЗРК С-400. Journal Military Watch Magazine. Journal EurAsianTimes.

Обе эти системы (истребители Су-35С и комплексы С-400), приобретенные у России, по мнению Пентагона стали большой проблемой для НОАК, которая по-прежнему находится в состоянии военно-политической напряженности с Тайванем, Соединенными Штатами и некоторыми другими региональными противниками. Генерал Ли, пишет EurAsianTimes, в силу своего высокого положения, принял на себя основную тяжесть этих приобретений, которые усилили НОАК и укрепили китайско-российские отношения в области обороны.

По мнению западных экспертов, техническая специализация Ли позволит ему сыграть важную роль в продвижении поставленных председателем Си Цзиньпином ключевых ориентиров НОАК.

Санкции в отношении Шанфу могут серьезно осложнить переговоры с США

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Новый министр обороны Ли Шанфу - эксперт в области аэрокосмической промышленности и бывший высокопоставленный сотрудник китайского космического проекта. Он был одним из ведущих участников миссий по исследованию Луны и занимал должность директора главного китайского космодрома в Сичане, (провинция Сычуань, юго-запад КНР).

Он был заместителем командующего Силами стратегической поддержки НОАК после их учреждения в конце 2015 года, а в 2017 году возглавил Департамент развития оборудования Центральной военной комиссии.

За время работы в Центральной военной комиссии, пишет издание Ли обратил на себя внимание США благодаря своим связям с Си Цзиньпином, который ужесточил контроль над вооруженными силами. К тому же, в последние годы президент Си провел масштабную военную модернизацию НОАК. Благодаря этой реконструкции несколько чиновников-ветеранов получили выгодные должности, и генерал Ли - один из них.

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"Я думаю, что он был выдвинут на эту должность, потому что он сыграл важную роль в модернизации НОАК", - сообщил агентству Reuters сингапурский эксперт по вопросам безопасности Александр Нилл, научного сотрудника гавайского аналитического центра "Тихоокеанский форум". "Это человек, который умет держать себя в руках перед лицом международной общественности"

По мнению западных экспертов, предполагается, что генерал Ли будет также участвовать в налаживании отношений с другими азиатскими государствами на уровне личных отношений. Так, например, он регулярно принимает участие в совещаниях руководителей оборонных ведомств стран Азии и в неформальном диалоге Шангри-Ла по вопросам безопасности в Сингапуре.

Срок полномочий генерала Ли в качестве министра обороны Китая приходится на то время, когда Вашингтон пытается наладить военные связи и переговоры, ухудшившиеся после жесткой реакции Пекина на визит Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. В дополнение к этому, и без того натянутые отношения между двумя государствами резко ухудшились после того, как ВВС США сбили предполагаемый китайский шпионский аэростат.

Министр обороны Китая генерал Ли Шанфу. Journal EurAsianTimes

Хотя санкции не являются глобальным препятствием для будущих переговоров, некоторые военные эксперты подчеркивают, что они создают определенные сложности и могут оказать давление на военное руководство Китая. По словам Мейнерса, открытые каналы связи между военными ведомствами двух стран могут помочь в регулировании рисков, предотвращении ошибок и управлении этической конкуренцией.

Однако риторика о том, что на эту должность назначен генерал, находящийся под санкциями, не нашла понимания в Китае. Вскоре после того, как западные медиа опубликовали подробную информацию, китайские военные специалисты заявили государственному изданию Global Times, что США как обычно могут заниматься лишь грязными разборками. Кроме того, в Китае решительно призвали Вашингтон снять санкции, "произвольно" наложенные на китайских чиновников, включая вступающего в должность министра обороны.

Источники и ссылки: Journal EurAsianTimes, Journal The Diplomat, Newspaper Global Times, Journal Reuters

1. (https://eurasiantimes.com/credited-for-getting-su-35-fighters-s-400-missiles-from-russia-sanctioned-pla-general-is-chinas-new-defense-minister/)
2. (https://thediplomat.com/2019/04/russia-completes-delivery-of-24-su-35-fighter-jets-to-china/)
3. (https://www.globaltimes.cn/page/202303/1287140.shtml)
4. (https://www.reuters.com/world/china/us-sanctioned-general-become-public-face-chinas-growing-military-2023-03-12/)
5. (https://eurasiantimes.com/su-35-fighter-jets-prove-their-taiwanese-f-16/)

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