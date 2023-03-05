Израиль планирует нанести удар по ядерным объектам Ирана, но опасается российских С-400 и Су-35
На фоне укрепления военного сотрудничества между Россией и Ираном власти Израиля опасаются, что приобретение Тегераном российских комплексов противовоздушной обороны С-400 сильно ограничит возможность нанесения ударов по ядерным объектам исламской республики.
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Согласно источнику в израильской разведке, Иран запросил у России новейшую систему ПВО С-400, и это может обернуться катастрофой для Израиля, сообщила 2 марта газета The Jerusalem Post. Далее в статье отмечается, что, хотя Россия официально не подтвердила эту информацию, система может быть развернута на территории Ирана примерно через два года после ее поставки.
С-400 "Триумф" - мобильный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), способный противостоять самолетам, беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), крылатым ракетам и баллистическим ракетам на подлете к цели. Это уже четвертое поколение ЗРК российского производства большой дальности, которые также эксплуатируют Китай, Индия и Турция, пишет газета.
Возможность приобретения Ираном подобных комплексов, вызвала истерику не только в Израиле, но и в Вашингтоне. Bloomberg со ссылкой на неназванных источников в Моссаде и ЦРУ, знакомых с ситуацией, сообщил, что перспектива передачи Тегерану ЗРС С-400 ускорит принятие решения о возможном нападении Израиля на Исламскую Республику.
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Более того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции по безопасности в Тель-Авиве на прошлой неделе на вопрос про удар по Ирану сказал: "Чем дольше мы будем ждать, тем сложнее нам будет это сделать. А ждали мы очень долго. Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помешать Ирану завладеть ядерным вооружением".
Уместно напомнить, пишет издание Eurasian Times Magazine, что Иран сегодня уже эксплуатирует комплексы противовоздушной обороны С-300 производства РФ. При этом российский посол в ИРИ в 2020 году неоднократно намекал, что Тегеран в ближайшие годы может стать эксплуатантом систем C-400.
По мнению западных аналитиков, Иран также разработал свою систему противовоздушной обороны Bavar-373, которая предположительно является отечественным аналогом комплекса С-300, но обладает большей мобильностью и меньшим временем для подготовки к запуску ракет
В ноябре прошлого года в Иране была представлена модернизированная версия Bavar-373 с дальностью обнаружения 450 километров и дальностью сопровождения 400 километров. Многие эксперты в США и Израиле считают, что чем больше систем ПВО будет развернуто в Иране, тем сложнее будет Тель-Авиву наносить удары по его объектам. Именно поэтому даже сама возможность приобретения С-400 вызывает серьезные опасения, пишет издание.
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Вместе с тем, некоторые военные эксперты скептически отнеслись к перспективе развертывания Ираном систем С-400. В интервью журналу Eurasian Times эксперт по Ближнему Востоку Сет Францман заявил следующее: "Любые поставки С-400 займут очень много времени, потому что иранцев придется обучать, а доставка самих систем в Иран - довольно длительное мероприятие".
"Сотрудничество Москвы и Тегерана потенциально может изменить расклад сил на Ближнем Востоке, особенно после того, как Иран передал России свои беспилотные дроны", - добавил Францман. "Россия всегда поддерживала Иран в прошлом, но пока любые заявления о том, что Москва отправит в Иран военные самолеты или другие системы, не были реализованы. Россия действует осторожно и скорее всего нуждается в ресурсах внутри страны".
В декабре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что на фоне укрепления военных отношений между двумя государствами Москва может заключить соглашение на поставку Тегерану зенитно-ракетных комплексов С-400. Примерно через пару недель после этого Иран анонсировал получение российских Су-35 уже весной 2023 года.
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Израиль считает, что такие поставки значительно сузят "окно" для нанесения ударов по быстро развивающейся ядерной программе Ирана. Если ЗРК С-400 будут поставлены Тегерану в этом году, то их полное развертывание завершится уже через два года в 2025, заявили в Тель-Авиве.
Израиль продолжает угрожать ударами по Ирану
Израильские лидеры и военные эксперты считают ядерную программу Ирана и возможность создания Тегераном ядерного оружия самой большой угрозой безопасности своей страны. Эти опасения усилились после того, как наблюдатели МАГАТЭ недавно обнаружили уран, обогащенный до чистоты 84%, что всего немного меньше 90%, необходимых для создания ядерного оружия.
По словам высокопоставленного чиновника из Израиля и экс-разведчика ЦРУ, к концу 2023 года у Ирана будет достаточно обогащенного урана, чтобы построить десять ядерных бомб, сообщают журналисты Bloomberg. Следовательно, в обозримом будущем призывы для нанесения удара по Ирану будут звучать все громче.
В начале февраля, во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во Францию, местное французское издание опубликовало статью, в которой говорилось, что Израиль планирует создать военную коалицию с западными державами для нанесения удара по Ирану. В этой публикации утверждалось, что уже идентифицировано около 3 000 целей, которые Израиль уже готов атаковать хоть сегодня.
Далее, в репортаже говорится, что план нападения на Иран уже готов - Израиль тщательно изучил свою стратегию. Впрочем, эти утверждения не получили официального подтверждения. Пока же Тель-Авив постоянно сигнализирует о намерении нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью стелс-самолета F-35I "Адир".
Кроме того, поскольку к 2025 году Израиль получит от США самолет-заправщик KC-46A, у него появятся дополнительный арсенал средств дальнего радиуса действия, который позволит нанести удар по военным и ядерным объектам Ирана, если Исламская Республика продолжит придерживаться своей программы.
На вопрос, может ли присутствие в стране зенитно-ракетных комплексов С-400 осложнить ситуацию для Израиля, иранский военный эксперт Патарамес в интервью EurAsian Times заявил: "Иран находится на пороге создания ядерного оружия. Если Израиль сочтет нужным вступить в конфликт, чтобы остановить ее, он конечно может попытаться это сделать. Апогеем такого конфликта станет нападение Ирана на жизненно важные израильские цели, на что Тель-Авив может ответить примерно 3-4 ядерными ударами по ядерным объектам Ирана. Так что, нет. С-400 не станет для них причиной для нападения на Иран".
"Единственная загвоздка заключается в том, что истребители Су-35 просто превратят любую попытку ЦАХАЛа (армия обороны Израиля) атаковать Иран в очень дорогостоящую операцию. Су-35 будут преследовать израильские истребители или препятствовать их дозаправке".
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Далее в статье отмечается, что для нанесения удара по Ирану Израиль пытается заручиться поддержкой Соединенных Штатов. Однако Вашингтон, по уши погрязший в конфликте на Украине, предпочел бы не поддерживать эту авантюру. Военные эксперты также предупреждают, что любая подобная атака против Ирана может перерасти в крупный региональный конфликт.
Тем не менее, США и Израиль продолжают развивать военное сотрудничество. В конце января самолеты F-35 ВВС Соединенных Штатов, запущенные с корабля ВМС США "Джордж Хью Буш", совершили перелет на сотни миль над Средиземным морем и вместе с израильскими F-35I "Адир сымитировали совместную атаку на ракетные батареи класса "земля-воздух" в пустыне Негев.
По итогам этих учений некоторые западные аналитики и бывшие американские чиновники отметили, что многие из представленных возможностей были удивительным образом похожи на те, которые необходимы Израилю для нанесения дальних ударов по ядерным объектам Ирана и которые продемонстрировали необычайное мастерство пилотов.
В Вашингтоне считают, что призывы нанести удары по территории Израиля будут звучать все громче, особенно в свете растущего сотрудничества между Россией и Ираном, которое вызывает все большую тревогу на Западе.
Источники и ссылки: Journal Eurasian Times Magazine, News Agency Xinhua, Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Youtube, Journal Bloomberg, Journal Al-monitor.
1. (https://eurasiantimes.com/su-35s-would-hunt-down-returning-israeli-fighters-iranian-exper/)
2. (https://russian.news.cn/20221107/a7634c77c6544657a7302bbc46c58dd4/c.html)
3. (https://rg.ru/2022/02/23/raketnaia-batareia-na-sverhzvuke-mw-rasskazal-ob-arsenale-su-35.html)
4. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-03/israels-rethink-iran-strikes-scenarioss-on-nuclear-program-because-of-russia-s-400)
5. (https://www.al-monitor.com/originals/2023/02/us-centcom-pulls-closer-israeli-military-mossad-tests-iran)
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