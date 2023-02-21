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На фоне СВО Польша перевооружила свою армию и получила от США сотни новых танков Abrams M1A1
США модернизирует польские Abrams M1 новыми комплектами башенной брони в рамках проекта FMS
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Польша получит в 2023 году от США первые танки Abrams M1A1. В видеоролике, опубликованном на YouTube, показан военный поезд, запечатленный на железной дороге BNSF во Фресно. Железнодорожный состав перевозит американские танки Abrams M1A1, а само видео было снято в январе.

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Американская корпорация General Dynamics Land Systems (GDLS) поставит Варшаве боевые танки Abrams по заказу FMS (Foreign Military Sales) на сумму 1,1 миллиарда долларов. Journal Bulgarian Military Magazin.

По словам источника, поезд направлялся на танковый завод в Лиме. На заводе все эти танки, будут модернизированы до версии FEP. Вариант FEP - польская модификация танков, заказанная Варшавой. Модернизация включает установку новых элементов брони на башню танка.

Lima Army Tank Plant - единственный танковый завод в Соединенных Штатах, способный производить танки Abrams. В настоящее время там ведется модернизация танков Abrams до версии M1A2C

Кроме того, в рамках программы Firepower Enhancement Program (FEP), танки Abrams M1 получают более современные приборы для ведения боя в дневное и ночное время. Программа предусматривает увеличение дальности обнаружения и уничтожения целей. 

Главным компонентом программы является интеграция нового тепловизионного прицела. Новое устройство позволит экипажу танка более эффективно осуществлять поиск, идентификацию и распознавание цели. Также будет серьезно увеличен угол обзора [Field of view - FOV].

Польские танки Abrams M1 с новыми комплектами башенной брони FMS (Foreign Military Sales). Journal Bulgarian Military Magazin.

Прицел наводчика и панорамный командирский прицел оснащены тепловизионными приборами IFLIR. На рабочих местах командира и наводчика установлены жидкокристаллические дисплеи повышенного разрешения. Интегрирован дистанционно управляемый боевой модуль CROWS-LP с пулемётом M2HB

Польша заключила с США контракт на поставку 250 танков M1A2 SEP версии v3. Согласно предварительным прогнозам, первые танки будут готовы не ранее 2025 года. Кроме этого, Варшава получит дополнительно 116 танков Abrams M1A1 FEP, взамен 200 танков Т-72, которые Польша передала Киеву весной 2022 года.

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Напомним, что первая партия Abrams M1A1 FEP уже прибыла в Польшу. Однако эта поставка была немногочисленной и носила скорее символический характер, пишут западные медиа. Это произошло в июле прошлого года. Далее последует еще несколько партий. При этом в ближайшее время ожидается самая крупная поставка из 116 танков Abrams M1A1 FEP.

На фоне военного конфликта Варшава умудрилась провести масштабную модернизацию своей армии. В настоящее время Вооруженные силы Польши насчитывают 247 танков Leopard 2. Танки Abrams существенно увеличат танковый потенциал страны. Однако Варшава не ограничивается американской бронетехникой. В прошлом году Польша заказала 1000 лучших в своем классе южнокорейских танков K2 Black Panther.

Lima Army Tank Plant - the only tank plant in the U.S. capable of producing Abrams, now upgrading Abrams tanks to the M1A2C. It is assumed that American tanks will be delivered to the 18th Mechanized Division and 1st Tank Brigade in Warsaw, and deliveries will be completed by 2026. Poland will receive used tanks previously used by U.S. soldiers Journal Bulgarian Military Magazin.

Причем первые 10 машин "Черная пантера" Варшава уже получила. Они были торжественно продемонстрированы общественности в польском порту Гдыня в конце прошлого года. В соответствии с условиями контракта, небольшая часть танков будет произведена и поставлена Южной Кореей, а остальная бронетехника будет выпускаться в Польше.

Sources and links: Journal Bulgarian Military Magazin, Portal Gazeta, Website The Joint Armed Forces.

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1. (https://www.gazeta.ru/army/news/2022/07/18/18148544.shtml?updated)    
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/20/us-upgrades-polish-abrams-m1-with-new-fms-turret-armor-packages/)    
3. (https://www.joint-forces.com/defence-equipment-news/57064-gdls-1-1-billion-fms-abrams-tank-order-for-poland)

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#сша #польша #abrams
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