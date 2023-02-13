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В США не исключают инопланетного происхождения сбитых объектов, а Канада вводит налог на инопланетян

Оборонное ведомство США не исключает причастность инопланетян к запуску неопознанных высотных объектов над территорией Соединенных Штатов. А Канада тем временем вводит "налог на инопланетян".
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По словам официального источника в оборонном ведомстве, Пентагон до сих пор не может оценить природу объекта из-за отсутствия необходимой информации.

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В своем заявлении пресс-служба Пентагона сообщила, что в воскресенье по указанию президента США Джо Байдена в районе озера Хурон, штат Мичиган, был сбит очередной воздушный объект. Это было сделано по соображениям безопасности, связанных с потенциальными разведывательными возможностями этого аппарата. 

"В воскресенье в 14:40 по указанию президента Байдена и в рамках консультаций с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином, а также военным руководством, истребитель F-16 Fighting Falcon уничтожил воздушный объект. Ракета AIM9x успешно поразила цель на высоте около шести тысяч метров в воздушном пространстве Соединенных Штатов над озером Гурон в штате Мичиган. Траектория движения неопознанного летального аппарата и высота полета могли создать угрозу для гражданской авиации", - отмечается в сообщении минобороны США.

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По информации из официальных источников в оборонном ведомстве, Пентагон до сих пор не может оценить природу объекта из-за отсутствия соответствующей информации.

"Нам пока не удалось однозначно определить, что из себя представляют все эти недавно появившиеся объекты. Мы действовали из чувства осторожности, чтобы защитить интересы безопасности нашей страны", - заявила помощник министра обороны Соединенных Штатов по вопросам национальной обороны по Западному полушарию Мелисса Далтон в рамках воскресного брифинга в Пентагоне.

               

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Еще один источник сообщил, что Пентагон пока не в силах установить связь между недавними воздушными объектами в Северной Америке и какими-либо конкретным государством.

"Мы пока ни в чем не уверены и призываем вас не ассоциировать эти события с какой-либо конкретной страной. Нам ничего не известно", - сообщил генерал военно-воздушных сил Соединенных Штатов Глен Ванхерк во время воскресного брифинга в Пентагоне. 

"Мы ничего не исключаем"

В Пентагоне заявили, что не исключают внеземное происхождение неопознанных объектов, включая три предыдущих, которые были сбиты за последние несколько дней. "Мы считаем, что этими вопросами должны заниматься разведка и контрразведка. Но я ничего не исключаю", - ответил ВанХерк на вопрос о возможной связи этих НЛО с инопланетянами.

Джастин Трюдо: NORAD вновь поднял в воздух истребители, чтобы сбить неопознанный летающий объект над озером Хурон. Наше правительство готово принять меры для защиты Канады. Именно поэтому мы вводим "налог на инопланетян", который должны будут платить все канадцы, чтобы сдерживать инопланетное вторжение. Al Mayadeen English Television Channel, Twitter.

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В воскресенье вечером американский конгрессмен Джек Бергман сообщил, что Соединенные Штаты утром 12 февраля сбили НЛО над озером Хурон, недалеко от канадской границы. Таким образом, это уже четвертый объект, который американские военные сбили над Северной Америкой менее чем за две недели.

"Я нахожусь в постоянном контакте с Министерством обороны Соединенных Штатов касательно военной операции, проводившейся сегодня в районе Великих озер. Вооруженные силы США обезвредили еще один "объект" над озером Хурон. Я выражаю признательность решительным действиям наших военных летчиков. Американский народ заслуживает гораздо больше ответов, чем мы имеем сегодня", - написал в своем Твиттере в воскресенье член Палаты представителей Бергман.

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Американский политик и член Палаты представителей США Элисса Слоткин (округ Мичиган) сообщила в воскресенье в Твиттере, что ВВС США следят за объектом.

Позднее, в понедельник утром, она заявила, что неопознанный объект уничтожен, и пообещала обратиться в Конгресс с просьбой прояснить природу и предназначение этого НЛО на основе изучения его обломков. 

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Все эти события произошли спустя пару дней после того, как канадские ВВС подтвердили факт уничтожения неизвестного объекта над Юконом американскими истребителями. Однако природу этого объекта установить пока не удалось, так же, как и доказать, что он имеет отношение к китайскому воздушному шару, сбитому на прошлой неделе или к объекту, уничтоженному над Аляской в пятницу.

Американскому истребителю General Dynamics F-16 Fighting Falcon удалось сбить восьмиугольный объект над озером Гурон на высоте порядка 20 000 футов. Al Mayadeen English Television Channel,  Russian information agency TASS, Twitter.

Первый китайский метеозонд, о котором стало известно общественности, был обнаружен 28 января Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки на Аляске, после чего его заметили парящим над военными ракетными базами в Монтане. Несколько дней спустя, проследив его траекторию, Пентагон принял решил уничтожить объект над акваторией Атлантического океана. 

Соединенные Штаты уверяли весь мир, что воздушные метеозонды использует армия НОАК в разведывательных целях. Однако в Китае заявили, что они предназначены для мониторинга погоды и в связи с форс-мажорными обстоятельствами случайно попали в воздушное пространство Соединенных Штатов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что "КНР... никогда не нарушала территориальную целостность и воздушное пространство какой-либо суверенной страны", добавив при этом, что "некоторые политики и средства массовой информации в Соединенных Штатах использовали случай с воздушным шаром как повод в очередной раз напакостить Китаю и оклеветать китайский народ".

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel,  Russian information agency TASS, Twitter
       
1. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17032659)
2. (https://twitter.com/Trudeaus_Ego/status/1624921861640572928)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/pentagon-does-not-rule-out-suspicion-of-alien-activity-over)

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