Западные чиновники проявляют все больший пессимизм по мере того, как ВС РФ все активнее продвигаются вглубь территории Украины.

Запад становится все более пессимистичен в своих прогнозах касательно ситуации на Украине, на фоне того, как Вооружённые Силы России все интенсивнее продвигаются вглубь украинской территории. При этом многие западные чиновники утверждают, что Россия одерживает верх.

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Кадр из видеосюжета, опубликованного Министерством обороны Российской Федерации в январе 2023 года, демонстрирующего работу 152-мм самоходных гаубиц "Мста-Б" в Донецкой области (Министерство обороны Российской Федерации). Al Mayadeen English Television Channel.

Некоторые официальные лица на Западе полагают, что в военном конфликте на Украине время может быть на стороне России. И такие мнения кардинально расходятся с их прошлогодними заявлениями, когда они утверждали обратное, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, еще прошлой весной правительства большинства стран Запада были убеждены, что чем дольше длится военный конфликт, тем выше вероятность победы Киева. Однако сегодня, по мнению WSJ, эта уверенность постепенно сошла на нет.

В настоящее время ситуация в корне изменилась: Запад опасается, что Москва сумеет "одержать верх" в затяжном военном конфликте. По этой причине, пишет WSJ, Запад решил нарастить военную поддержку Киеву.

Одновременно с этим некоторые чиновники не уверены, что увеличение поставок оружия на Украину может стать "реальным" способом "быстро и успешно" завершить конфликт, пишет газета. Более того, нет никаких оснований полагать, что Украина в 2023 году сможет провести наступательные операции, аналогичные тем, что были проведены в прошлом году.

В декабре глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Москва готовится к затягиванию спецоперации на Украине, и предупредил, что потенциал России опасно недооценивать.

Пару дней назад издание Politico опубликовало информацию о том, что Пентагон и Госдеп США добиваются одобрения Белого дома на отправку истребителей F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon) на Украину.

Недавно Киев повторно обратился к Вашингтону с просьбой предоставить ему современные истребители. В субботу один из высокопоставленных украинских чиновников подтвердил, что Украина и ее западные союзники ведут "ускоренные" переговоры о вероятных поставках военных самолетов и реактивных ракет дальнего радиуса действия.

Белый дом согласился отправить Киеву 31 танк M1 Abrams американского производства в ближайшие несколько месяцев. Ранее в тот же день пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт заявил, что Берлин решил передать Украине 14 танков Leopard 2. Al Mayadeen English Television Channel. На фотографии основной боевой танк США M1A2 Abrams производства американской военно-промышленной корпорации General Dynamics Land Systems.

По данным газеты, в то время как Киев готовится начать новое наступление весной, кампания Пентагона по передаче ВСУ истребителей стремительно набирает обороты.

Один из высокопоставленных сотрудников Пентагона на условиях анонимности сообщил Politico, что, по его мнению, Министерство обороны США (МО) не возражает против этой идеи, отметив, что окончательного решения о возможных поставках пока нет. При этом, Киев должен четко обозначить, что истребители F-16 являются "его главным приоритетом", подчеркнул чиновник.

В среду президент Украины Зеленский в очередной раз заявил, что Запад должен предоставить Киеву истребители и ракеты дальнего радиуса действия, чтобы помочь в борьбе с Россией. Он подчеркнул, что страна крайне нуждается в реактивных самолетах, чтобы иметь возможность дать отпор российским вооруженным силам. "Это мечта. И это задача", - заявил предводитель укронацистов.

Его заявление прозвучало сразу после того, как Соединенные Штаты и Германия объявили о том, что они в ближайшее время передадут Украине свои самые современные "основные боевые танки" - M1A2 Abrams (США) и Leopard 2 (ФРГ).

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Journal Newsweek, Journal Politico, RT Television Channel, Journal Newsweek.

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1. (https://russian.rt.com/ussr/news/1103608-zapad-chinovniki-vremya)

2. (https://www.politico.com/news/2023/01/28/pentagon-send-f-16s-ukraine-00080045)

3. (https://www.wsj.com/articles/some-western-backers-of-ukraine-worry-that-time-might-be-on-russias-side-11674969063)

4. (https://www.newsweek.com/west-cannot-afford-ukraine-defeat-russia-weapons-ex-security-chief-oleksandr-danylyuk-1776088)