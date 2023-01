Нидерланды больше не будут по одному лишь требованию Соединенных Штатов запрещать экспорт технологий для производства микросхем в КНР.

Нидерланды заявили, что больше не намерены мириться с ограничениями США на экспорт оборудования и технологий для производства полупроводников в Китай в свете торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Голландская фирма ASML, специализируется на производстве фотолитографического оборудования, необходимого для производства компьютерных микросхем (ASML) Al Mayadeen English Television Channel / Euronews.

Нидерланды не намерены безоговорочно соглашаться с ограничениями, наложенными Соединенными Штатами на экспорт в Китай оборудования и технологий для производства микросхем, заявила в понедельник министр торговли Нидерландов Лизье Шрайнемахер, подчеркнув, что в настоящее время Амстердам находится в контакте со своими европейскими и азиатскими партнерами по этому вопросу.

В попытке убедить Нидерланды ввести экспортные рестрикции, которые еще больше должны ограничить доступ Китая к передовым полупроводникам, президент Джо Байден намерен встретиться с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте для обсуждения этого вопроса.

С тех пор как в октябре прошлого года Министерство торговли США ввело дополнительные экспортные санкции против Китая, администрация Байдена пытается склонить Нидерланды на свою сторону. Ограничения призваны ограничить доступ Китая к мощным вычислительным чипам, созданию и обслуживанию суперкомпьютеров, а также производству современных полупроводников.

Холдинг ASML, крупнейшая голландская компания в сфере производства микросхем и ключевой поставщик производителей полупроводникового оборудования по всему миру, оказался в эпицентре бури, когда дело дошло до спора между США и Китаем. Компания ASML производит не сами полупроводники, а литографическое оборудование экстремального ультрафиолетового излучения (EUV), с помощью которого эти чипы изготавливаются.

Dutch Secretary of Commerce says the United States will not impose regulations on Chinese exports overnight , Al Mayadeen English Television, Thonson Reuters 2023.

Такие американские гиганты чип-индустрии, как Lam Research и KLA Corporation, которые также производят оборудование для производства кристаллов, прекратили продажи и обслуживание китайских чипмейкеров. Одновременно с этим оказанное давление заставило ASML Holding призвать своих сотрудников в Соединенных Штатах прекратить экспорт оборудования в КНР.

Напомним, что в 2019 году, под жестким давлением администрации Трампа, Амстердам отказал ASML в экспорте современного оборудования в Китай. Однако, несмотря на это, в 2021 году компания все же продала Пекину старое оборудование на сумму 2 млрд евро.

ASML подчеркнула, что американские правила могут повлиять только на 5% продаж ее группы.

По словам Шрайнемахер, у США есть "все основания" для беспокойства в связи с чрезмерной зависимостью от Азии, где производится 80% современных чипов, и угрозой того, что они могут найти военное применение или будут использованы против Голландии.

"Мы уже давно ведем переговоры с американцами, но в октябре они ввели новые правила, и это полностью меняет правила игры", - объясняет она. "Поэтому не надо утверждать, что они давили на нас эти два года, а теперь мы должны поставить свою подпись под этим документом. А мы этого не сделаем".

Кроме того, министр сообщил, что Нидерланды ведут переговоры с Японией, Южной Кореей, Тайванем, Германией и Францией по данному вопросу.

Министр подчеркнула, что у Германии есть экономический интерес, поскольку она является ключевым партнером ASML, и что "если мы включим определенную технологию в список продукции, которую трудно экспортировать, то это сделают и другие страны".

Сотрудники ASML позируют перед полностью готовой конструкцией новейшего продукта компании в Вельдховене, Нидерланды, в октябре 2022 года, на снимке, предоставленном компанией ASML. Стоимость инструмента "High NA EUV", который пока находится в стадии разработки, оценивается примерно в 400 миллионов долларов и будет использоваться для создания схем нового поколения компьютерных чипов. Al Mayadeen English Television Channel, ASML/Handout via REUTER.

Все это происходит на фоне обострения соперничества между Вашингтоном и Пекином в Индо-Тихоокеанском регионе, ровно, как и в секторе полупроводников. Пытаясь сравняться с китайскими достижениями в этой области, президент США Джо Байден в августе подписал закон о предоставлении субсидий в размере 52 миллиардов долларов на внутреннее производство полупроводников.

Кроме того, в сентябре Джо Байден подписал еще один документ, предусматривающий более тщательную проверку иностранных инвестиций в технологии, в частности в производство полупроводников и цепочки поставок.

Приоритеты, о которых идет речь в документе, включают удержание ведущей роли Соединенных Штатов в технологической отрасли, защиту конфиденциальных данных граждан США и повышение устойчивости внутренней цепи поставок, - подчеркнули в Белом доме.

В тексте этого исполнительного документа отсутствует какие-либо указания на счет Пекина, однако такое решение было принято спустя месяц после того, как Байден подписал закон о поддержке американского производства полупроводников в попытке противостоять Китаю.

Санкции США на продажу технологий в Китай уже начали оказывать свое влияние: в конце прошлого года американский разработчик чипов компания Nvidia сообщила, что американские чиновники приказали ей прекратить экспорт в КНР двух топовых вычислительных чипов для работы с искусственным интеллектом.

Глобальная нехватка компьютерных микросхем, вызванная пандемией коронавируса и конфликтом на Украине, привела к глобальным задержкам производства технологических компаний и других производителей.

Однако, учитывая возросшую геополитическую важность индустрии чипов, существует мнение, что действия компании Intel являются очередным шагом Соединенных Штатов по деиндустриализации Европейского Союза.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Journal Euronews, Journal Indian Express.

