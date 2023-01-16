Минотавр: военный автомобиль, сбивающий лазером беспилотные летательные аппараты

Греческий предприниматель и изобретатель, занимающийся бизнесом последние 40 лет, изобрел машину, сбивающую беспилотники лазером. Константинос Соукос представил свой автомобиль Minotaur в прямой трансляции греческому блогеру Никосу Теологосу. "Минотавр" - это военная оборонительная машина, созданная греческой компанией Soukos Robots, расположенной в Ларисе. Он оснащен лазером и способен сбивать беспилотники, а также другие вражеские летательные аппараты. Journal Bulgarian_military. Soukos Group Robots Photo credit: YouTube.

реклама

Боевой автомобиль Minotaur оснащен лазером, который в течение трех секунд способен "поджарить зад" любому беспилотнику, летящему на определенной высоте. Эта военная технология была предложена Турции на выставке во Франции, и, как сообщает греческое издание News Auto, г-н Соукос согласился на предложение Турции о совместном сотрудничестве.

Читайте также: Тайваньские истребители Mirage 2000 сбили четыре самолета F-16 Fighting Falcons производства США

Minotaur не просто уничтожает беспилотные летательные аппараты с помощью лазерной пушки, он делает это без участия человека. Инженер рассказал, что работает над этим военным автомобилем около 13 лет. В данный момент прототип "Минотавра" находится на производственном предприятии г-на Сукоса. В последние месяцы греческие СМИ проявляют серьезный интерес к этой технологии. Однако на данный момент нет никакой информации о том, предлагался ли "Минотавр" греческому правительству, и если да, то на какой стадии находятся переговоры.

Soukos Group специализируется на разработке, производстве и продаже оборонных, промышленных и экологических систем. Journal Bulgarian_military. Photos Soukos Group Robots.

Константинос Соукос изобретатель

У Сукоса нет производственных мощностей. Он является изобретателем и продает свои патенты заинтересованным лицам. За свою 40-летнюю карьеру он разработал множество домашних роботов-слуг, которые, по его словам, "могут готовить, мыть посуду или подавать кофе".

Инженер считает, что одним из главных достижений и предметом его гордости является разработанная много лет назад технология уничтожения боеприпасов с истекшим сроком годности, включая боеприпасы повышенной опасности, например, химическое оружие. Эта система под названием Castalia была продана министерству обороны Соединенных Штатов Америки "за десятки миллионов евро".

Читайте также: На Западе назвали самое важное достижение малозаметных истребителей Су-57 ВКС РФ на Украине.

В видео к этой статье вы можете посмотреть развернутое интервью блогера Теологоса с греческим изобретателем и бизнесменом Константиносом Соукосом. В ролике демонстрируется воздействие пучка лазера на статичную мишень, которая после обстрела лучом загорается, после чего рабочий вынужден тушить огонь водой. Обязательно посмотрите, это весьма занятно.

Греческий инженер и изобретатель By Константинос Соукос всемирно известный человек, в том числе, благодаря своей "Castalia" - машине, которая утилизирует боеприпасы и даже опасные химические продукты. Более того, он заключил сотрудничество с американскими военными, с которыми успешно работает последние 15 лет. Journal Bulgarian_military. Soukos Group Robots.

Источники и ссылки: Journal Bulgarian_military, Youtube

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

1. (https://youtu.be/BE61I2F93vQ)

2. (https://www.soukosrobots.gr/en/defensive-en/cerberus-anti-rpg)

3. (https://bulgarianmilitary.com/2023/01/15/greek-invents-uav-killing-laser-shooting-vehicle-sells-it-to-turkey/)