Система Drive Pilot позволит водителям сосредоточиться на других задачах и будет требовать вмешательства только в случае необходимости

Немецкая автоконцерн Mercedes Benz планирует стать первой компанией, предлагающей технологию автономного вождения 3-го уровня в США. Планируется, чья система Drive Pilot будет сертифицирована в штате Невада, а затем в Калифорнии. Анонс был сделан на выставке потребительской электроники (CES) 2023, в рамках которой было представлено огромное количество новейших технологий.

Mercedes autonomous car Sundry. Journal Interesting Engineeri. Photography/iStock

По словам немецкого автопроизводителя, Департамент автотранспорта (DMV) Невады одобрил заявку, а необходимая сертификация, как ожидается, будет получена в ближайшие пару недель. "Mercedes-Benz станет первым OEM-производителем, предлагающим систему уровня 3 в США. "Мы с оптимизмом ожидаем, что Калифорния присоединится к этой тенденции в самое ближайшее время", - говорится в пресс-релизе концерна.

Напомним, что в мае прошлого года Mercedes-Benz стал первым в мире OEM-производителем, получившим международную сертификацию условно автоматизированного вождения. Компания уже продает автомобили с системами автономного вождения 3-го уровня в Германии.

Насколько продвинута система автономного вождения 3-го уровня

Система Drive Pilot способна взять на себя управление автомобилем в пределах разрешенной скорости в 60 км/ч. Эта система может эксплуатироваться на соответствующих участках автомагистралей в условиях высокой плотности движения. "Благодаря новой технологии у клиентов появляется свободное время, и они могут сосредоточиться на некоторых второстепенных делах, таких как общение с коллегами через In-Car Office, просмотр веб-страниц или просто расслабиться за просмотром кинофильма".

Mercedes-Benz is the first in the U.S. to get Level 3 approval for drones: They can drive the car without driver input. Journal Interesting Engineering.

SAE определяет третий уровень автономности как "eyes off" или "условный автопилот". Другими словами, третий уровень предлагает возможности автономного вождения, но при этом водитель должен быть готов в любой момент по требованию системы взять управление на себя. В настоящее время Mercedes предлагает свою технологию Drive Pilot в Европе на седанах S-класса и EQS.

Ассистент смены полосы движения автомобиля

В этом году Mercedes также предложит функцию автоматического изменения полосы движения (ALC) на североамериканском рынке. Эта технология позволяет автомобилю "автоматически изменять полосу движения и обгонять более медленные транспортные средства при включенном круиз-контроле".

ALC — это продвинутая функция, добавленная к существующей системе автоматического вождения SAE Level 2, предлагаемой автопроизводителем. При выполнении поставленных задач ALC в большей степени использует функции адаптивного круиз-контроля и активной помощи при рулении. "Автомобиль постоянно следит за окружающей обстановкой с помощью радаров и камер, обгоняя на автостраде более медленные транспортные средства". После завершения обгона система возвращает автомобиль обратно на исходную полосу.

Благодаря этой системе автомобиль может автоматически перестраиваться, следуя "активным указателям маршрута во время приближения к съездам с трассы или дорожным развязкам".

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, Business Wire, Mercedes Benz.

1. (https://interestingengineering.com/transportation/mercedes-to-offer-level-3-autonomous-driving)

2. (https://www.businesswire.com/news/home/20230105005414/en/Mercedes-Benz-Reveals-New-Charging-Network-and-Tech-Updates-at-CES-2023)