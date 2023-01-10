Автономный транспорт для всех и каждого: На выставке CES 2023 состоялась мировая премьера автомобиля Holon

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Итальянский дизайнерский дом Pininfarina, как правило, ассоциируется с производством эксклюзивных суперкаров, таких как Ferrari. Однако теперь компания объединилась с австрийской фирмой Benteler для создания автономного электрического автобуса получившим название Holon.

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Новый автобус-челнок будет изготавливаться и продаваться под брендом Holon компании Benteler. Journal New Atlas. Benteler.

Автомобиль оснащается системой Mobileye Drive, сочетающей множество бортовых камер, датчиков LiDAR и радаров обеспечивая автономность четвертого уровня. Другими словами, бортовой компьютер Holon в идеальных условиях способен выполнять все задачи по управлению транспортным средством, но при необходимости его может заменить человек. В салоне могут одновременно разместиться до 15 пассажиров. Удобное, немного смещенное расположение кресел обеспечивает чувство уединения, отвечая при этом всем требованиям безопасности.

Пассажиры садятся и выходят из салона автобуса через электрические двустворчатые двери, активируемые фотоэлектрическими датчиками. Пандус автоматически выдвигается и опускается на каждой остановке, позволяя комфортно путешествовать инвалидам-колясочникам. Встроенные механизмы автоматически фиксируют кресла во время движения автомобиля, не давая им развернуться или сместиться.

Для слепых пассажиров предусмотрены дисплеи Брайля и аудиовизуальные системы, которые не только отображают, но и объявляют названия остановочных пунктов.

Новое транспортное средство будет производиться и поставляться компанией Benteler под брендом Holon. Journal New Atlas. Benteler.

"Дизайн автомобиля сочетает в себе две черты характера - дружелюбие и привлекательность, а также технологичность и прозрачность. Это касается как экстерьера, так и интерьера. Это сразу делает HOLON mover иконой дизайна", - объясняет Сильвио Пьетро Ангори, генеральный директор знаменитой итальянской дизайнерской компании Pininfarina. "Каждая деталь автомобиля разработана так, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортнее и безопаснее, чем в каком-либо ином виде транспорта".

Максимальная скорость Holon составит 60 километров в час (37 миль в час), а запас хода на одном заряде аккумуляторной батареи, по утверждению производителя, равен примерно 290 километрам (180 милям). Благодаря возможности обновления прошивки и программного обеспечения по воздуху (over-the-air, OTA) автобус можно будет периодически апгрейдить даже во время эксплуатации.

Это интересно. Toyota проводит испытания водородного автомобиля Corolla Cross H2 на дорогах общего пользования.

Конструкторы Toyota разработали опытный образец водородного автомобиля - Corolla Cross H2 Concept. Journal New Atlas. Credit: Toyota.Планируется, что новое транспортное средство будет использоваться в качестве такси, а также для регулярных транзитных перевозок или доставки грузов на "последней миле". Первоначально автомобиль станет объектом пилотных проектов в Германии и Соединенных Штатах, где он будет тестироваться транспортной компанией Hochbahn и провайдером мобильных услуг Beep, соответственно. Ожидается, что коммерческое производство шаттла начнется в США в 2025 году, а затем дополнительные производственные мощности будут построены в Европе и на Ближнем Востоке/Азии.

Между прочим, слово "Holon" (греческий философский термин), нечто, одновременно являющееся и целым само по себе, и частью чего-то еще".

Источники и ссылки: Benteler, Journal New Atlas.

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1. (https://newatlas.com/urban-transport/pininfarina-benteler-holon-autonomous-shuttle/)

2. (https://www.benteler.com/fileadmin/user_upload/benteler-corporate/Media_neu/Press___Media/Pressemeldungen_2023/Press_Release_World_premiere_of_HOLON_mover_at_CES_2023.pdf)

3. (https://www.benteler.com/en/press-media/news-and-press-releases/detail/The%20autonomous%20mover%20for%20everyone:%20World%20premiere%20of%20HOLON%20vehicle%20at%20CES%202023/)



