Одна из самых смертоносных змей в мире - черная мамба - заползла под рождественскую елку "шокированной" семьи в ЮАР

Одна из самых смертоносных змей на свете - черная мамба - пробралась под рождественскую елку семьи в Квинсбурге, Южная Африка. Об этом происшествии сообщает британский ежедневный онлайн-таблоид Daily Mail.

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Смертоносная черная мамба проскользнула в дверь и спряталась под семейной рождественской елкой в Квинсбурге, Южная Африка. Journal Daily Mail.

Огромная двухметровая змея внимательно изучила праздничную композицию, а затем свернувшись в клубок, спряталась за колонкой у основания елки.

"Санта Клаус оставил мне неожиданный рождественский подарок", - написал об этом инциденте в Facebook охотник на змей Ник Эванс. Это далеко не первый случай, когда змеи попадают на праздничные мероприятия. Жаль, что она не дождалась меня возле елки. Получились бы классные фотографии!".

Змеи черные мамба обитают в Африке. Этих красавец можно встретить в скалистых районах, у болот или в лесных массивах. Journal Daily Mail.

Черная мамба (Dendroaspis polylepis) - самая смертоносная змея на африканском континенте. За один укус пресмыкающиеся вводит до 400 миллиграмм быстродействующего яда. При этом, 10-15 мг достаточно, чтобы убить взрослого человека. Если в течении 15-20 минут не ввести противоядие вероятность летального исхода составит сто процентов.

Родиной этих змей является Южная и Восточная Африка. Их можно встретить в скалистых районах, болотах или лесных массивах. К сожалению, иногда змеи попадают в жилые районы в поисках пищи - например, крыс, мышей или птиц.

Именно это животное попало в дом после того, как его обнаружил рабочий. "На самом деле, змея была за пределами дома, когда ее потревожил садовник. Видимо она его испугалась, увидела открытую дверь и пробралась внутрь", - сказал Эванс.



Эванс захватил змею щипцами и вытащил из-под елки, под которой она пряталась. "Как вы можете себе представить, семья была сильно шокирована", - сказал змеелов. "Это одно из самых забавных мест, где я когда-либо находил африканскую черную мамбу. Я уверен, что многие из вас, читающих эти строки, уже придумали множество шуток на эту тему".

Однако некоторых комментаторов под его постом в Facebook это не позабавило.

"Это совершенно не то, что все хотят увидеть под своей рождественской елкой. Вау", - написал один из комментаторов.

"Да... После такого Рождество можно отменять", - написал другой.

"Ух ты, какая красавица, жаль, что вы не сфотографировали ее на фоне стены, вы могли бы назвать ее "змея на полке"!!!", - пошутил другой пользователь.

Австралийская семья получила неожиданный подарок от своего домашнего любимца, который подбросил ядовитую змею в кучу подарков, сложенных под рождественской елкой. Journal Daily Mail.

Тем временем, семья из австралийского штата Квинсленд в начале прошлой недели принимала в своем доме непрошеного гостя в виде краснобрюхой змеи, которую их кошка подбросила под рождественскую елку.

Кошка поймала краснобрюхую черную змею (Pseudechis porphyriacus) на улице, а затем спрятала ее под елкой среди подарков. Специалист по змеям Гюнтер Глассер из компании Darling Downs Snake Catchers рассказал, что его вызвали на участок в Хэмптоне, к западу от Брисбена, чтобы поймать пресмыкающееся.

Кошке удалось избежать укусов, а 60-сантиметровая краснобрюхая черная змея вскоре была отправлена в более безопасное место. Journal Daily Mail.

Ловец змей рассказал австралийскому изданию 9News, что этот экземпляр был небольшим, чуть более полуметра в длину. "Кошка не пострадала и очень гордилась собой", - сказал Глассер. Вся семья - большие любители змей, и они не стали трогать животное".

"Это был неожиданный рождественский подарок", - добавил он.

Источники и ссылки: Wikipedia, Journal Daily Mail, Youtube, Facebook

1. (https://www.facebook.com/photo/?fbid=477608634519876)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрная_мамба)

3. (https://www.youtube.com/watch?v=01zRWsi22Vs)

4. (https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11569521/Deadly-black-mamba-snake-slithers-familys-Christmas-tree-South-Africa.html)

5. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-11560881/Cat-puts-red-bellied-black-snake-Christmas-tree-presents-Hampton-Queensland-home.html)

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