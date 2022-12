Товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на 25% и в ближайшее время может перешагнуть рубеж в $220 млрд, заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалка.

С января по ноябрь этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Газопровод "Сила Сибири", или восточный маршрут газопровода Китай-Россия на российском направлении, уникален тем, что газ по нему поставляется исключительно в Китай, а не в несколько стран. Al Mayadeen English Television Channel.

На конференции, организованной Обществом российско-китайской дружбы (ОРКД) и Российско-Китайским деловым советом, заместитель главы Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалка в пятницу заявил, что товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в этом году может достичь беспрецедентной суммы в 220 миллиардов долларов.

"В настоящее время между нашими странами реализуется около сотни инвестиционных проектов. Они вселяют уверенность, что в ближайшее время товарооборот между Россией и Китаем может достигнуть отметки в 220 миллиардов долларов", - заявил вице-президент ТПП РФ, выразив обеспокоенность ростом нелегального оборота контрафактной продукции в приграничных с Китаем районах.

"Мы будем решать эту проблему с таможенными и другими ведомствами, таким образом, чтобы предотвратить контрафакт и другие серые схемы движения товаров в одну и другую сторону", - сказал он.

По прогнозам российского таможенного ведомства, к концу 2022 года объем торговли между двумя государствами вырастет до 170 миллиардов долларов. В период с января по ноябрь этого года объемы внешней торговли выросли более чем на двадцать пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Арабское интернет-издание Аль-Маядин по этому поводу пишет: "Растущая дружба между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным способствует укреплению дружеских отношений между двумя странами. Стремление положить конец тому, что Россия и Китай считают экономической и геополитической гегемонией Соединенных Штатов, еще больше укрепило дипломатические связи".

"Это особенно ярко выражается в том, что две страны используют золото и национальные валюты для совершения торговых операций. Распространение этой практики на экономики других государств еще больше угрожает статусу американского доллара как доминирующей мировой резервной валюты".

В понедельник, 19 декабря, издание Al Mayadeen сообщило о достижении иранских ученых в создании электростатического генератора, или линейного ускорителя заряженных частиц. Исследователи заявили, что новая технология найдет применение в различных отраслях индустрии. Например, в медицине - лечение злокачественных новообразований, в автомобильной промышленности - в изготовлении шин, производстве кабельной продукции и т.д.

