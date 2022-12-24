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Товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на 25% и может достичь $220 млрд
Товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на 25% и в ближайшее время может перешагнуть рубеж в $220 млрд, заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалка.
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С января по ноябрь этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Газопровод "Сила Сибири", или восточный маршрут газопровода Китай-Россия на российском направлении, уникален тем, что газ по нему поставляется исключительно в Китай, а не в несколько стран. Al Mayadeen English Television Channel.

На конференции, организованной Обществом российско-китайской дружбы (ОРКД) и Российско-Китайским деловым советом, заместитель главы Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалка в пятницу заявил, что товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в этом году может достичь беспрецедентной суммы в 220 миллиардов долларов.  

"В настоящее время между нашими странами реализуется около сотни инвестиционных проектов. Они вселяют уверенность, что в ближайшее время товарооборот между Россией и Китаем может достигнуть отметки в 220 миллиардов долларов", - заявил вице-президент ТПП РФ, выразив обеспокоенность ростом нелегального оборота контрафактной продукции в приграничных с Китаем районах.

"Мы будем решать эту проблему с таможенными и другими ведомствами, таким образом, чтобы предотвратить контрафакт и другие серые схемы движения товаров в одну и другую сторону", - сказал он.  

Trade and economic relations between Russia and China are developing so dynamically that in the near future the trade turnover between the countries will reach $220 billion, Vice President of the Russian Chamber of Commerce and Industry Vladimir Padalka said. Al Mayadeen English Television Channel.

По прогнозам российского таможенного ведомства, к концу 2022 года объем торговли между двумя государствами вырастет до 170 миллиардов долларов.  В период с января по ноябрь этого года объемы внешней торговли выросли более чем на двадцать пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Арабское интернет-издание Аль-Маядин по этому поводу пишет: "Растущая дружба между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным способствует укреплению дружеских отношений между двумя странами. Стремление положить конец тому, что Россия и Китай считают экономической и геополитической гегемонией Соединенных Штатов, еще больше укрепило дипломатические связи". 

"Это особенно ярко выражается в том, что две страны используют золото и национальные валюты для совершения торговых операций. Распространение этой практики на экономики других государств еще больше угрожает статусу американского доллара как доминирующей мировой резервной валюты".

В понедельник, 19 декабря, издание Al Mayadeen сообщило о достижении иранских ученых в создании электростатического генератора, или линейного ускорителя заряженных частиц. Исследователи заявили, что новая технология найдет применение в различных отраслях индустрии. Например, в медицине - лечение злокачественных новообразований, в автомобильной промышленности - в изготовлении шин, производстве кабельной продукции и т.д. 

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Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, 1prime, The New York Times
1. (https://1prime.ru/world/20221223/839290034.html)
2. (https://www.nytimes.com/2022/02/20/us/politics/russia-china-ukraine-biden.html)
3. (https://english.almayadeen.net/news/economics/russia-china-trade-could-reach-220bln:-russias-chamber-of-co)

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#китай #россия #товарооборот между россией и китаем
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