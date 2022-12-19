Кроме всего прочего, устройство будет использовано в перспективном методе лечения онкологических заболеваний.

Иран представил первый в стране электростатический ускоритель частиц. Проект был разработан и профинансирован научно-исследовательским институтом ядерной науки и технологии (Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI) Ирана.

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Иран представил первый отечественный ускоритель Dynamitron. Научно-исследовательский институт ядерной науки и технологий (НИИЯТ) Ирана. Al Mayadeen English Television Channel.

Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) представила первый в стране отечественный ускоритель электростатических частиц. Эксперты считают, что он позволит ускорить различные производственные процессы.

В субботу генеральный директор AEOI Мохаммад Эслами и министр высшего образования Ирана Мохаммад Али Золфигол приняли участие в торжественной презентации ускорителя типа Dynamitron, разработанного и финансируемого Иранским научно-исследовательским институтом ядерной науки и технологии.

По данным местного новостного телеканала Press TV, никаких дополнительных подробностей или изображений установки, которая, по словам властей, будет в первую очередь использоваться для промышленности Ирана, получено не было.

Директор NSTRI Амир Хоссейн Фехи в начале прошлой недели сообщил, что институт поставил один ускоритель в лабораторию тегеранского Университета Шахида Бехешти, чуть позже еще две машины будут переданы в Тегеранский технологический университет Шариф и Университет Язд в центральном Иране.

По словам Фекхи, ускоритель является ярким примером использования академических исследований для содействия промышленному развитию Ирана.

Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) сообщило, что ускоритель частиц, представленный в субботу, будет использоваться для облучения пищевых продуктов, при изготовлении кабелей и проводов, автомобильных шин, очистке сточных вод и стерилизации медицинских изделий.

Кроме того, разработчики считают, что установка будет крайне полезна в лечении онкологических заболеваний. Для этого будет использоваться относительно технология бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ).

Бор-нейтронозахватная терапия - перспективный метод избирательного уничтожения злокачественных опухолевых клеток путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего облучения их нейтронами. Суть технологии: поглощение нейтронов бором вызывает ядерную реакцию с интенсивным выбросом энергии в клетку, что приводит к ее гибели.

В минувшую субботу научно-аналитический а журнал Inceptive Mind рассказал о новом прорыве немецких учёных из университета Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf. Экспертам удалось создать уникальный катализатор, способный увеличить плотность энергии воздушно-цинковых аккумуляторных батарей до рекордных показателей.

Источники и ссылки: Nuclear Science and Technology Research Institute Iran(NSTRI), Al Mayadeen English Television Channel.

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1. (https://english.almayadeen.net/news/technology/homegrown-electrostatic-particle-accelerator-unveiled-in-ira)

2. (https://aeoi.org.ir/en/portal/home/?47916/صفحه-nuclear-science-and-technology-research)