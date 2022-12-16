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Киты могут стать секретным инструментом в борьбе с изменением климата - считают учёные
"Благодаря огромным размерам и большой продолжительности жизни киты способны оказывать мощное влияние на механизмы углеродного цикла"- заявили эксперты
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Сегодня, когда многие усилия по борьбе с изменением климата, направленные на защиту природы, сосредоточены на таких решениях, как посадка деревьев или восстановление водно-болотных угодий, небольшая группа исследователей призывает понять важность поглощения углерода самыми крупными животными нашей планеты - китами.

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Киты играют огромную роль в круговороте углерода. Journal Interesting Engineering. ALLVISIONN/iStock. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Trends in Ecology and Evolution 15 декабря, группа специалистов изучила, как эти морские гиганты могут влиять на количество углерода в нашем воздухе и океанах. При этом ученые выяснили, как киты потенциально могут способствовать снижению содержания углекислого газа в атмосфере нашей планеты.

Самые большие резервуары живого углерода в пелагическом бассейне

Ученые во главе с Хайди Пирсон, биологом из Юго-Восточного университета Аляски, в своем пресс-релизе отметили: "Понимание роли китов в углеродном цикле — это динамичная и развивающаяся область, которая может принести пользу как сохранению морской среды, так и стратегиям борьбы с изменением климата".

"Для этого потребуется междисциплинарное сотрудничество между морскими экологами, океанографами, биогеохимиками, специалистами по моделированию углеродного цикла и экономистами", - добавили авторы проекта.

Киты могут достигать размеров гигантских самолетов, весить до 150 тонн и жить почти сотню лет. Важно отметить, что они представляют собой крупнейшие живые резервуары углерода в пелагиали - зоне океана, в которой хранится около двадцати двух процентов углерода на Земле.

Как и другие живые существа, значительная биомасса китов состоит в основном из углерода. "Их размеры и продолжительность жизни позволяют китам оказывать сильное влияние на углеродный цикл, накапливая углерод более эффективно, чем более мелкие животные, поглощая огромное количество добычи и производя большие объемы отходов", - объясняют члены команды.

Процессы гниения на морском дне

Прямые и опосредованные пути круговорота питательных веществ и углерода у китов. Journal Interesting Engineering / Trends in Ecology & Evolution/Pearson.

"Учитывая, что у китов самые длинные сезонные миграции на планете, они потенциально могут влиять на динамику питательных веществ и круговорот углерода в масштабах океанического бассейна".

Криль и фотосинтезирующий планктон ежедневно составляют более 4-5 процентов массы тела китов. Например, синие киты съедают по 7-12 тонн криля в день. Отходы жизнедеятельности китов богаты питательными веществами, они благоприятствуют жизнедеятельности криля и планктона, стимулируя фотосинтез и поглощение (удаление) углерода из атмосферы.

В качестве примера можно опять-таки привести синих китов, продолжительность жизни которых по разным источникам составляет от 90 до 110 лет. Содержащийся в них углерод после смерти животных опускается и остается на морском дне. Этот процесс служит дополнением к биологическому углеродному насосу, который включает в себя сложные биогеохимические пути перемещения питательных веществ и химических соединений между океаном и атмосферой.

Потенциал китов зависит от бережного отношения к природе

В результате промысла популяция китов сократилась на 81%. Это самая главная причина сокращения численности животных, которая имеет далеко идущие последствия для биологического углеродного цикла.

 "Восстановление популяции китов потенциально может обеспечить продолжительное стабильное поглощение углекислого газа в океане", - заявили авторы. "Роль китов (и других организмов) в снижении выбросов углекислого газа будет полностью реализована только при условии принятия эффективных мер по сохранению и рациональному использованию популяций, которые непосредственно будут способствовать их увеличению".

Как уже сообщали ученые, уникальная проблема китов заключается в том, что они находятся на более низкой ступени пищевой цепи, чем можно было бы ожидать, учитывая их огромные размеры. Таким образом, они оказываются в непосредственной близости от того места, где пластик попадает в воду, а учитывая их непомерный аппетит, они проглатывают до 10 миллионов частиц микропластика в день.

При этом большая часть микропластика поступает от поглощаемых микроорганизмов, а не из морской воды, которую они заглатывают, охотясь за добычей. Поэтому, по крайней мере, должны быть приняты меры по защите китов и их потенциальной добычи от такого антропогенного загрязнения. В конце концов, животным для того, чтобы выжить, нужно здоровое и полноценное питание, не так ли?

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, Wikipedia, Journal Trends in Ecology and Evolution, Eurekalert

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1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Пелагиаль)
2. (https://www.eurekalert.org/news-releases/973777)
3. (https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(22)00279-8)
4. (https://interestingengineering.com/science/whales-secret-weapon-climate-change)

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#изменение климата #природа #киты #океаны #секвестрация #синий кит #углеродный цикл #удаление
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