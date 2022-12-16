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Пентагон беспардонно расшатывает мировые механизмы режима нераспространения ядерного оружия - СМИ

Глобальные гегемонистские амбиции - вот движущая сила военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов
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Ссылаясь на "китайскую угрозу" в качестве оправдания для разработки ядерных малозаметных бомбардировщиков, аппарат безопасности Вашингтона сегодня безрассудно проводит стратегии сдерживания в интересы партии демократов.

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В 2022 году Соединенные Штаты демонстративно подрывают международный режим нераспространения ядерного оружия. Al Mayadeen English Television Channel.

Решение Пентагона продемонстрировать свой новейший бомбардировщик в 2022 году в очередной раз подрывает международный договор о нераспространении ядерного оружия. Безосновательно ссылаясь на "китайскую угрозу" в качестве оправдания разработки малозаметных стратегических бомбардировщиков, Вашингтон в настоящее время безрассудно преследует стратегию сдерживания в интересах демократической партии. Новейший B-21 Raider является ярким примером того, как региональная стабильность и баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе подвергаются систематической угрозе. Заявления министра обороны Ллойда Остина о том, что Соединенным Штатам необходима военная мощь для защиты американских ценностей путем противодействия Китаю как "ядерной угрозе", также не учитывают собственный вклад Вашингтона в подрыв концепции нераспространения.

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Это хорошо видно на примере бомбардировщика B-21, который является ярким свидетельством вопиющего пренебрежения США международными нормами, регламентирующими ядерное оружие. Этот самолет является первой за последние 30 лет разработкой такого рода и представляет собой часть усилий Пентагона по модернизации ядерной триады, включающей боеголовки, размещенные на подводных лодках, и ядерные баллистические ракеты шахтного базирования. Нацеленный против Китая, B-21 Raider продемонстрирован в период обострения напряженности между Вашингтоном и Пекином. Поэтому было бы уместно рассматривать подобные события как яркий пример подготовки к войне против Китая. По словам Кэти Уорден, председателя совета директоров, генерального директора и президента аэрокосмической и военно-промышленной компании Northrop Grumman, B-21 Raider открывает новую парадигму  в разработке, производстве, эксплуатации и совершенствовании самолетов с чрезвычайно передовыми оперативными возможностями. 

Более того, такие стратегические стелс-бомбардировщики способны блокировать электромагнитное излучение, обходить радиолокационные средства обнаружения и использовать технологии, которые представляют собой экзистенциальную угрозу для стран-членов ООН, которых США голословно называют противниками, включая Китай.

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Пентагон представил новый малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider в рамках противодействия Китаю. Al Mayadeen English Television Channel.

В свете этих реалий становится ясно, что военные амбиции Пентагона, направленные на необоснованное сдерживание Китая, идут в ущерб международной и региональной ядерной безопасности. Рассматривая варианты применения ядерного оружия в случае возникновения кризисной ситуации с Китаем, Соединенные Штаты игнорируют принципы договора о нераспространении ядерных вооружений, которые, как считают в самом Вашингтоне, другие страны должны строго соблюдать. 

Как верно подметил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, Соединенные Штаты намеренно раздувают тему ядерной угрозы со стороны Китая в качестве предлога для наращивания своего ядерного арсенала и продвижения военной гегемонии. Ярким подтверждением такого агрессивного поведения является подписание в 2021 году трехстороннего пакта AUKUS с Великобританией и Австралией, согласно которому последняя, как страна, присоединившаяся к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1970 году, получает лицензию на строительство атомных подводных лодок. Кроме того, AUKUS придерживается антикитайской политики и подрывает стратегическую стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В результате такие страны, как Малайзия и Индонезия, выразили обеспокоенность тем, что подобные пакты могут спровоцировать гонку вооружений. Очевидно, что США являются главным виновником ослабления безопасности в АТР. 

Чжао Лицзянь Заместитель генерального директора Департамента информации МИД Китая. Al Mayadeen English Television Channel.

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Стремление Пентагона продемонстрировать B-21 в 2022 году говорит о том, что Соединенные Штаты не соблюдают основные положения Договора о нераспространении ядерного оружия, который они подписали в 1968 год. Этот документ включает обязательства по разоружению, продвижению мирного использования ядерных технологий и укреплению механизма сдерживания распространения ядерного оружия. Военная стратегия Пентагона в отношении Китая также резко расходится с предыдущими заверениями США о продолжении работы по ДНЯО путем коллективных и устойчивых усилий всех участников. Об этом говорил посол США и специальный представитель президента Джо Байдена по договору Эндрю Шейнман на Десятой конференции по рассмотрению действия ДНЯО в августе 2022 года в Нью-Йорке. К сожалению, для сторонников и защитников урегулирования глобальных конфликтов реальность заключается в том, что решение о демонстрации самолетов и подводных лодок с ядерным оружием остается односторонней прерогативой Пентагона, который открыто попирает мирные принципы.

По словам министра обороны Ллойда Остина, Соединенные Штаты планируют создать стратегические бомбардировщики в количестве, соответствующем грядущей стратегической обстановке. Это заявление не дает никаких намеков на то, как США будут использовать B-21 Raider в качестве оперативной стратегии, в качестве оборонительной меры или как-то иначе. Согласно международному законодательству, государство-член ООН может воспользоваться правом на самооборону только при наличии непосредственной, ощутимой угрозы для страны. Пентагон же даже и словом не обмолвился о каких-либо подобных установленных критериях, прежде чем голословно объявить Китай экзистенциальной ядерной угрозой. Правда заключается в том, что такие военные меры не соответствуют международному праву.

Гиперзвуковые ракеты Китая способны свести на нет авианосную мощь Соединенных Штатов. (На фото: Авианосная группа ВМС США "Нимиц". Strike Carrier Group Mass Communication Specialist 1st Class Michael D. Cole/Released.)

К тому же в мире не наблюдается особого интереса к подобному ядерному авантюризму. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые Соединенные Штаты пытаются разделить на "за" и "против Китая", уже выразили обеспокоенность по поводу явной нуклеаризации региона. Такие пакты, как AUKUS, скорее подрывают, чем решают реальные проблемы безопасности. Военные доктрины США также не заслуживают особого доверия, учитывая историю Стратегического командования США, продвигающего ложные идеи ядерного давления на Китай и одновременно пытавшегося ввести в действие программу разработок ядерных крылатых ракет морского базирования, которая в итоге была отменена в 2022 году после жарких дебатов в Конгрессе Соединенных Штатов. 

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Очевидно, что решение Пентагона заявить о "китайской угрозе" и тут же продемонстрировать новейший стратегический стелс-бомбардировщик представляет собой реальную опасность для глобального режима нераспространения, норм и принципов международного права. Глобальные гегемонистские амбиции - вот движущая сила военно-промышленного комплекса США.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Wikipedia, Journal Sandboxx.

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_о_нераспространении_ядерного_оружия)
2. (https://www.sandboxx.us/blog/how-the-b-21-raider-could-shift-power-in-the-pacific/)
3. (https://english.almayadeen.net/articles/analysis/the-pentagon-brazenly-weakens-the-global-non-proliferation-r)

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