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B-21 Raider vs B-2 Spirit: Military Watch сравнил два стратегических стелс-бомбардировщика США

Эксперты американского военно-аналитического журнала Military Watch Magazine провели сравнительный анализ двух стратегических стелс-бомбардировщиков Соединенных Штатов
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Церемония презентации межконтинентального стратегического бомбардировщика Нортроп Грумман B-21 "Рейдер", состоявшаяся 2 декабря, стала важным событием как для ВВС США, так и для потенциала Североатлантического альянса в целом, поскольку этот уникальный летательный аппарат должен произвести революцию в области американских стратегических и тактических ударов по всему миру, рассказывают эксперты Military Watch.

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После презентации самолета многие аналитики, да и простые обыватели, пытались сравнить его потенциал с известными типами бомбардировщиков. Cреди них самолеты ВВС США: Б-2 "Дух" , Рокуэлл B-1 "Лансер" и Боинг Б-52 "Стратофортресс", а также бомбардировщики ВКС России: Ту-160 и Ту-95. Все эти машины тоже разрабатывались с целью нанесения ядерных авиаударов на очень большие дистанции. Однако из всех этих самолетов по своим конструктивным особенностям и потенциалу B-21 наиболее близок к B-2, также был создан компанией Нортроп Грумман. Его первый полет состоялся более 33 лет назад 17 июля 1989 года.

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В отличии от других бомбардировщиков, эти самолеты в меньшей степени, зависят от запуска крылатых и баллистических ракет большой дальности. Оба бомбардировщика были задуманы как носители гравитационных бомб, позволяющие атаковать хорошо защищенные цели расположенные глубоко на территории противника. Пентагон по-прежнему высоко ценит такой потенциал, поскольку сброс бомб не только позволяет доставлять значительное количество боевых грузов (как правило по более низкой цене), но и обеспечивает применение боеприпасов с гораздо более мощными боевыми частями, включая противобункерные авиационные бомбы, типа Massive Ordnance Penetrator или GBU-57.

Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 сбрасывает противобункерную бомбу GBU-5

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Если говорить о конструкции B-21, то он в большой степени является эволюцией B-2, (тоже самое можно сказать о самолетах F-18E/F Супер Хорнет и F-18 Хорнет, или о F-18 и F-5) при этом внешнее сходство между этими машинами выходит далеко за рамки общей концепции летающего крыла. Тем не менее, B-21 заметно меньше и легче. Эксперты считают, что это результат усилий по снижению затрат на обслуживание и снижению стоимости строительства, впрочем, это может быть связано и с его малозаметностью. Хотя Б-2 существенно старше, он отличается большей выносливостью и боевой нагрузкой. Это приобрело особый смысл, когда стало ясно, что эти машины не могут размещаться за пределами Соединенных Штатов в силу их специфических эксплуатационных характеристик.

B-21 "Рейдер" — перспективный американский стратегический бомбардировщик нового поколения, разрабатываемый компанией Northrop Grumman

В отличие от него, Рейдер характеризуется более низкой дальностью полета, нежели любой другой класс американских бомбардировщиков, но ожидается, что эти самолеты будут использовать зарубежные авиабазы, подобно B-52 и B-1B. Современный бомбардировщик более универсален, поскольку был разработан для сбора информации, ведения оборонительного огня с воздуха и, возможно, для выполнения ограниченных функций в качестве воздушного командного пункта. Вероятно, самым значительным преимуществом B-21 будет его ремонтопригодность и количество вылетов. B-2 был печально известен тем, что на каждый летный час ему требовалось 60 человеко-часов технического обслуживания, а его стоимость превышала 170 000 долларов за час пребывания в воздухе. Производитель утверждает, что B-21 более удобен в обслуживании, а также менее уязвим, чем B-2. Если в случае с B-2 из-за проблем и перерасходом бюджета было построено всего 20 машин, то в ситуации с B-21 ожидается, что  только военно-воздушные силы Соединенных Штатов получат более сотни, а возможно, и более двухсот самолетов, причем потенциально может быть рассмотрен вопрос об экспорте.

Б-2 или "Дух" был первым современным серийным тяжёлым самолётом со схемой "летающее крыло".

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Из-за небольшой дальности полета B-21, скорее всего, будет базироваться либо за пределами США, либо на территориях передового базирования, таких как Гуам или остров Уэйк, поскольку ему не хватает выносливости для нанесения ударов с баз расположенных на материковой части Соединенных Штатов. Такая ситуация может поставить самолет в более уязвимое положение, поскольку возможности противника нанесения ударов по ключевым зарубежным объектам будут стремительно расширяться. Кроме того, это может увеличить нагрузку на парк самолетов-заправщиков ВВС США для обеспечения дозаправки в воздухе. Однако тот факт, что самолет может нести меньше боеприпасов, не окажет существенного влияния на большинство миссий, поскольку этой полезной нагрузки (в два раза меньшей, чем у B-2) все еще достаточно для поражения большинства целей.

Большая численность B-21 создаст гораздо больший вызов обороне противника. Впрочем, тот факт, что территория Китая гораздо меньше территории Советского Союза, говорит о том, что в случае войны оборона, скорее всего, будет более концентрированной. Кстати, ранее для сопровождения B-21 предлагалось несколько проектов по созданию пилотируемых или беспилотных ведомых летательных аппаратов, но трудности, возникшие в ходе испытаний, привели к их отмене. Другими словами, B-21 буду проникать на вражескую территорию без сопровождения.

B-21 Raider — Первый в мире стратегический бомбардировщик шестого поколения

В свое время B-2 был совершенно уникальной машиной, однако сегодня подобные технологии уже стоят на вооружении России, Китая, и Ирана. Все они успешно прошли испытания, причем китайский конкурент B-21 - H-20 - должен поступить на вооружение примерно в то же время, в 2026-28 годах. Возможно, самым большим преимуществом B-2 стало то, что он появился в то время, когда самолетов-невидимок практически не существовало. 

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В отличие от него, B-21 поступит на вооружение через 39 лет после появления первого стелс-истребителя (Lockheed F-117 Nighthawk). Это произойдет в то время, когда в технологии противодействия стелс-самолетам, начиная от китайских квантовых радаров и заканчивая мощнейшими российскими многодиапазонными интегрированными радиолокационными сетями, десятилетиями вкладывались огромные средства, направленные на борьбу с широким спектром угроз.

И хотя B-21 будет гораздо более живучим самолетом с гораздо более высоким стелс-потенциалом, он будет летать в эпоху, когда малозаметность стала привычным делом как для истребителей ВКС России, так и для самолётов ВВС Китая, да и системы ПВО этих стран способны эффективно противостоять этой технологии.

Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Портал Airwar
http://www.airwar.ru/enc/bomber/b2.html
https://militarywatchmagazine.com/article/b21-raider-vs-b2-spirit-comparing 

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