На программу B-21 минобороны США зарезервировало более $19 млрд. Презентация завершилась фразой: "В следующий раз увидите его в воздухе".

2 декабря компания Northrop Grumman представила первый прототип межконтинентального стратегического бомбардировщика B-21 Raider - самолета, который, как ожидается, заменит в ВВС США парк самолетов B-1B и B-2, и в перспективе, позволит сформировать совершенно новые бомбардировочные подразделения. Об этом событий рассказывает американский военно-аналитический журнал Military Watch Magazine.

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Межконтинентальные стратегические бомбардировщики ВВС США самолеты B-52 (слева) и B-2

Raider первый бомбардировщик, продемонстрированный в США с 1988 года, с тех пор как B-2, также разработанный компанией Northrop Grumman, был впервые публично показан на заводе ВВС № 42 в Палмдейле, штат Калифорния. Предполагалось, что первый полет "Рейдера" состоится в 2021 году, однако теперь из-за многочисленных задержек это случится не раньше 2023 года. Вполне вероятно, это произойдет в один год с появлением конкурента - китайского бомбардировщика нового поколения H-20.

В свое время ВВС США закупили лишь 20 бомбардировщиков B-2. Отчасти это было связано с серьезными проблемами в эксплуатации, прежде всего, с техническим обслуживанием. Однако, теперь, по прогнозам военных экспертов, планируется приобрести не менее 100 самолетов B-21. При этом некоторые источники сообщают, что в конечном итоге на вооружение может поступить более 200 машин. Постепенно они должны заменить старые бомбардировщики B-52H. Кроме того, был затронут вопрос о создании нескольких модификаций самолета, в том числе предназначенных для выполнения задач раннего предупреждения о ракетном нападении или даже для дозаправки в воздухе.

Northrop Grumman B-21 UnveilingNorthrop

Выступая на презентации, министр обороны Ллойд Остин заявил, что самолет был "тщательно разработан, чтобы стать самым ремонтнопригодным бомбардировщиком из когда-либо построенных в США". Другими словами, Raider был сконструирован с учетом устранения известной проблемы B-2, связанной с повышенными затратами на ремонт и техническое обслуживание. (Стоимость одного часа эксплуатации B-2 Spirit, составляет более 170 тысяч долларов США, таким образом, он занимает первое место в рейтинге стоимости летного часа среди всех самолетов ВВС США. Кроме того, устаревание деталей - не забывайте, что он был построен на основе технологий 1980-х годов- и крошечный парк являются основными причинами низкой оперативной готовности).

B-2 быстро устаревают, как и любой другой самолет, и каждые девять лет нуждаются в серьезном капитальном ремонте от производителя. Благодаря уникальной, практически экспериментальной конструкции, этот процесс является очень трудоемким и сложным.

Глава Пентагона особо подчеркнул, что B-21 Raider построен с использованием открытой архитектуры, которая значительно упрощает его модернизацию и позволяет использовать преимущества самолета на протяжении десятилетий. Рассказывая о других преимуществах этой машины, помимо доставки полезной нагрузки, Остин добавил: "B-21 многофункционален. Этот самолет может выполнять любые задачи - от сбора разведданных до управления ходом сражений... Он будет бесперебойно работать во всех областях, на всех театрах и всех операциях объединенных сил".

Несмотря на то, что жизнеспособность современных бомбардировщиков ВВС США все чаще подвергается сомнению со стороны высокотехнологичных противников, заявления о том, что B-21 объединяет в себе повышенную ремонтопригодность, улучшенную авионику и стелс-технологии, могут означать, что он является идеальным активом, поскольку Соединенные Штаты столкнулись с самым мощным геополитическим вызовом своему превосходству.

И если B-2 был создан в период распада Советского Союза, то разработка B-21 происходила, на фоне становления Китая, который по уровню экономики, затратам на вооружение и исследованиям в области ключевых стратегических технологий опередил Соединенные Штаты. Стремительная модернизация ядерных сил и средств противовоздушной обороны России, Китая и даже Северной Кореи, в сочетании с деградацией сил наземного ядерного сдерживания заставила американских военных почувствовать острую необходимость наличия современного флота стратегических бомбардировщиков - вопроса жизненно важного для безопасности США.

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Источники: Journal Military Watch Magazine

https://militarywatchmagazine.com/article/first-new-american-bomber-since-the-cold-war-unveiled-stealthy-b-21-raider-fixes-issues-with-troubled-b-2