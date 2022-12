В операции "Пеликан" по похищению Джулиан Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне участвовали 15 правительственных агентов Великобритании

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс принял участие в митинге с призывом освободить Джулиана Ассанжа перед консульством Великобритании в Нью-Йорке в минувшую субботу.

Джордж Роджер Уотерс — британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, композитор, поэт, активист. Наиболее известен как один из основателей и лидеров группы Pink Floyd. (Al Mayadeen English Television Channel, Photo: Alberto Pezzali/AP).

На митинге присутствовало около 100 человек. Многие держали в руках транспаранты с надписью "Освободите Джулиана Ассанжа". "Мы живем, возможно, в самом безумном городе, и это определенно самая безумная страна в самом безумном мире", - обратилась Уотерс к участникам митинга.

Уотерс и раньше принимал участие в акциях протеста с призывами освободить Ассанжа. Некоторые американские политики критиковали Уотерса за его недавние обвинения в адрес президента Джо Байдена в подстрекательстве Украины к войне.

В августе этого года, во время своего тура "This Is Not a Drill", Уотерс принял участие в митинге перед зданием Министерства юстиции в Вашингтоне, где выступил с предупреждением, о том, что пребывание Ассанжа в тюрьме ухудшает его здоровье и приближает его к смерти. Рок-музыкант призвал протестующих "никогда, никогда не замолкать" и продолжать делать то, что они делают, пока Ассанж не будет освобожден.

Ассанж обвиняется в нарушении Закона США о шпионаже, опубликовав в 2010 году документы американских военных и дипломатических ведомств, относящиеся к войнам в Афганистане и Ираке. В действительности же, он разоблачил военные преступления Соединенных Штатов в этих странах, чем вызвал ярость Вашингтона. В настоящее время он борется против экстрадиции из Лондона в США.

Джулиан Пол Ассанж - австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. Хронология событий (Al Mayadeen English Television Channel, Photo: Alberto Pezzali/AP)

Дело Ассанжа вызвало резонанс среди защитников свободы СМИ, сторонники которой обвиняют Вашингтон в попытке воспрепятствовать реальным интересам безопасности.

Вашингтон хочет, чтобы Ассанж предстал перед судом за нарушение Закона США о шпионаже, поскольку в 2010 году предал огласке военную и дипломатическую информацию. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 175 лет лишения свободы, впрочем, точный срок наказания предсказать весьма сложно.

Министерство внутренних дел Великобритании ранее сообщило, что министр внутренних дел Прити Патель приняла решение об экстрадиции Ассанжа, но у журналиста есть 14 дней на подачу апелляции. Длительная юридическая эпопея началась в 2010 году после того, как Ассанж опубликовал более 500 000 засекреченных в Соединенных Штатах документов о военных преступлениях, совершенных в Ираке и Афганистане.

В операции "Пеликан" по задержанию Джулиан Ассанжа участвовали 15 правительственных агентов Великобритании. (Al Mayadeen English Television Channel, Photo: Alberto Pezzali/AP).

Сторонники Ассанжа неоднократно устраивали акции протеста против депортации, обвиняя Вашингтон в политически мотивированных преследованиях, после того как 50-летний журналист разоблачил военные преступления США и их сокрытие.

Сообщается, что Ассанж обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы оспорить свою экстрадицию в США из Великобритании, где он содержится в тюрьме строгого режима уже три с половиной года. Телеведущий и журналист австралийского происхождения содержится под стражей с тех пор, как в 2019 году он был вывезен из посольства Эквадора в Лондоне и задержан британской полицией.

Согласно последней информации, правительство Великобритании поручило как минимум 15 своим агентам провести секретную спецоперацию по похищению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне.

Несмотря на то, что Ассанж получил политическое убежище от Эквадора еще в 2012 году, ему так и не удалось благополучно покинуть Великобританию, поскольку он стал объектом преследования со стороны американских властей.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Le Parisien.

