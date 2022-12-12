Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс на митинге в Нью-Йорке потребовал освободить Джулиана Ассанжа
В операции "Пеликан" по похищению Джулиан Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне участвовали 15 правительственных агентов Великобритании
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 MSI Gaming по цене Palit
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс принял участие в митинге с призывом освободить Джулиана Ассанжа перед консульством Великобритании в Нью-Йорке в минувшую субботу.   

реклама

Джордж Роджер Уотерс — британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, композитор, поэт, активист. Наиболее известен как один из основателей и лидеров группы Pink Floyd. (Al Mayadeen English Television Channel, Photo: Alberto Pezzali/AP).

На митинге присутствовало около 100 человек. Многие держали в руках транспаранты с надписью "Освободите Джулиана Ассанжа". "Мы живем, возможно, в самом безумном городе, и это определенно самая безумная страна в самом безумном мире", - обратилась Уотерс к участникам митинга.  

Уотерс и раньше принимал участие в акциях протеста с призывами освободить Ассанжа. Некоторые американские политики критиковали Уотерса за его недавние обвинения в адрес президента Джо Байдена в подстрекательстве Украины к войне.

В августе этого года, во время своего тура "This Is Not a Drill", Уотерс принял участие в митинге перед зданием Министерства юстиции в Вашингтоне, где выступил с предупреждением, о том, что пребывание Ассанжа в тюрьме ухудшает его здоровье и приближает его к смерти.  Рок-музыкант призвал протестующих "никогда, никогда не замолкать" и продолжать делать то, что они делают, пока Ассанж не будет освобожден.

Ассанж обвиняется в нарушении Закона США о шпионаже, опубликовав в 2010 году документы американских военных и дипломатических ведомств, относящиеся к войнам в Афганистане и Ираке. В действительности же, он разоблачил военные преступления Соединенных Штатов в этих странах, чем вызвал ярость Вашингтона. В настоящее время он борется против экстрадиции из Лондона в США.

Джулиан Пол Ассанж - австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks.  Хронология событий (Al Mayadeen English Television Channel, Photo: Alberto Pezzali/AP)

Дело Ассанжа вызвало резонанс среди защитников свободы СМИ, сторонники которой обвиняют Вашингтон в попытке воспрепятствовать реальным интересам безопасности.

Вашингтон хочет, чтобы Ассанж предстал перед судом за нарушение Закона США о шпионаже, поскольку в 2010 году предал огласке военную и дипломатическую информацию. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 175 лет лишения свободы, впрочем, точный срок наказания предсказать весьма сложно.

Министерство внутренних дел Великобритании ранее сообщило, что министр внутренних дел Прити Патель приняла решение об экстрадиции Ассанжа, но у журналиста есть 14 дней на подачу апелляции. Длительная юридическая эпопея началась в 2010 году после того, как Ассанж опубликовал более 500 000 засекреченных в Соединенных Штатах документов о военных преступлениях, совершенных в Ираке и Афганистане.

В операции "Пеликан" по задержанию Джулиан Ассанжа участвовали 15 правительственных агентов Великобритании. (Al Mayadeen English Television Channel, Photo: Alberto Pezzali/AP).

Сторонники Ассанжа неоднократно устраивали акции протеста против депортации, обвиняя Вашингтон в политически мотивированных преследованиях, после того как 50-летний журналист разоблачил военные преступления США и их сокрытие.

Сообщается, что Ассанж обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы оспорить свою экстрадицию в США из Великобритании, где он содержится в тюрьме строгого режима уже три с половиной года. Телеведущий и журналист австралийского происхождения содержится под стражей с тех пор, как в 2019 году он был вывезен из посольства Эквадора в Лондоне и задержан британской полицией.

 Согласно последней информации, правительство Великобритании поручило как минимум 15 своим агентам провести секретную спецоперацию по похищению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне.

Несмотря на то, что Ассанж получил политическое убежище от Эквадора еще в 2012 году, ему так и не удалось благополучно покинуть Великобританию, поскольку он стал объектом преследования со стороны американских властей.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Le Parisien.
1. (https://english.almayadeen.net/news/art-culture/pink-floyds-roger-waters-calls-for-freeing-julian-assange-at)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/operation-pelican-to-seize-assange-involved-15-uk-government)
3. (https://www.leparisien.fr/international/wikileaks-cinq-journaux-emblematiques-appellent-a-la-fin-des-poursuites-contre-julian-assange-28-11-2022-RHQDHUJV5VAITO43MPGCO4XO5Q.php)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #англия #военные преступления #джулиан ассанж #эквадор
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Пентагон "дал зеленый свет" Киеву на удары по территории России - западные СМИ
Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за «беспрецедентную» поддержку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг подает признаки жизни — все больше видеокарт начинают вновь приносить прибыль
75
Мыться и бриться станет дороже — власти вводят 35% налог на средства личной гигиены и другие
58
Китай активно скупает золото и сокращает долларовые активы страны
2
Компания Activision подала в суд на Калифорнию
1
В сети появились игровые тесты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX
27
Цена RTX 3070 в России дошла до 41 000 рублей
52
Объявлены зарплаты IT - специалистов в Даркнете
5
GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 6900 XT – стоит ли экономить 25 000р покупая видеокарту AMD
20
АвтоВАЗ анонсировал обновлённый ВАЗ-2102
20
Как купить недорогой геймерский процессор с максимальным жизненным циклом без переплат
2
На eBay был выложен лот с прототипом EVGA RTX 4090 и ставка дошла до $13200
5
Основателя обанкротившейся биржи FTX подозревают в намеренном крахе криптовалюты Terra
3
Видеокарта XFX Radeon RX 7900 XTX появилась на Amazon за 1099 долларов
43
NVIDIA: новая архитектура Blackwell будет названа в честь афроамериканца
57
6-ядерный Core i5-13400 может обнулить продажи процессоров AMD текущего поколения
68
Toyota проводит испытания водородного автомобиля Corolla Cross H2 на дорогах общего пользования
+
В CD Projekt RED объявили точную дату выхода бесплатного обновления для The Witcher 3
1
Пентагон "дал зеленый свет" Киеву на удары по территории России - западные СМИ
53
RTX 4080 начала дешеветь ниже РРЦ в Британии
2
Инсайдер раскрыл характеристики RTX 4070
+

Популярные статьи

Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
235
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
118
Лучшие комбинации процессора и материнской платы для игровых компьютеров в конце 2022 года
10
ТОП-11 видеокарт для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
3
В Швейцарии начинают запрещать электромобили для использования "в быту"
25
Зведные Войны: Андор - очередной провал или новая надежда франшизы
24
История создания клавиатуры Squidgeefish Rotary Keyboard
8
Мои впечатления от игры Alpha Protocol. Часть 1
+
Чимбальбом - 1: Макро коллекция
21
"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel
+

Сейчас обсуждают

Вежливый_N_A-S-A-M-S_
18:20
место проклятое(с) Пока украинцы собирают деньги на тепловизоры и автомобили, россияне решили развлечь своих военнообязанных. На десятом месяце полномасштабной войны с Украиной, когда потери РФ сост...
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
ВPretender
18:19
Это означает, что нужно уничтожать места дислокации баллистических ракет...
Россия и Индия активно переходят к расчётам в рупиях
Вежливый_N_A-S-A-M-S_
18:17
в совке перед развалом тоже нормально было а потом он сдох. СБУ идентифицировала шестерых российских генералов, которые отдавали приказы на захват украинских городов в Харьковской области
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
Дмитрий Юфа
18:16
Не надо фантазировать. Вы написали, я цитирую: "в европе сейчас +20% идет к цене по сравнению с США из-за того что евро просел". Я Вам ответил, что +20% это НДС и это так и есть.
Видеокарта XFX Radeon RX 7900 XTX появилась на Amazon за 1099 долларов
Andri Klin
18:15
Ты не представляешь насколько мне похрен на газовые запасы Европы и воображаемые репарации. У нас все нормально. Слушай, напомни-ка мне кто там кого шантажировал? А то я не в курсе. Вроде санкции ввод...
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
Вежливый_N_A-S-A-M-S_
18:14
а если не будет то очень хотелось да дaлбаеб? Пленные оккупанты признаются, что когда их доставляют на позиции где-то в лесополосах, офицеры приказывают подождать 12 часов, едут за провизией и боеком...
Похоже, Diablo IV обойдёт РФ и РБ стороной
Miki_Sambrero
18:13
В чем проблема начать массово строить зарядки хотя бы в мск и области? Откуда бред про быстрый износ аккума, если в новых моделях новые элементы рассчитаны на миллион км пробега .
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
Вежливый_N_A-S-A-M-S_
18:13
срана террорист не может плевать. ей еще репарации платить. Хранилища газа в Европе заполнены на 90%, шантаж России провалился, - фон дер Ляен
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
3000kyky Sakh
18:12
Байактары - штурмовики, а не камикадзе, как иранские шахиды.
Пентагон "дал зеленый свет" Киеву на удары по территории России - западные СМИ
REY_B_
18:11
Правительство Великобритании несколько непопулярно. Особенно учитывая что его вообще никто не избирал!
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс на митинге в Нью-Йорке потребовал освободить Джулиана Ассанжа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем