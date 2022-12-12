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Пентагон "дал зеленый свет" Киеву на удары по территории России - западные СМИ
Пентагон - катализатор военного конфликта на Украине
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Британская газета The Times пишет, что Пентагон не только негласно разрешил Украине наносить удары с воздуха по территории Российской Федерации, но планирует предоставить Киеву оружие большого радиуса действия.

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Пентагон является катализатором военного конфликта на Украине. Al Mayadeen English Television Channel

Пентагон, пусть и неявно, но одобрил нанесение Украиной ракетных ударов дальнего радиуса действия по целям на территории Российской Федерации. Такое развитие событий создает серьезные предпосылки для дальнейшей агрессии, поскольку военный конфликт на Украине, начавшийся в конце февраля 2022 года, сопровождался чрезмерной военной поддержкой Киева со стороны Вашингтона.

В последнее время, пересматривая свою политику в отношении специальной военной операции на территории Украины, США высказали новые суждения касательно экспорта вооружений и военной конфронтации - особенно между Российской Федерацией и блоком Североатлантического альянса. 

Согласно новой интерпретации, теперь Соединенные Штаты с большей вероятностью будут поставлять Киеву более мощные боеприпасы. 

"В своих прогнозах мы до сих пор используем те же эскалационные расчеты, но опасения по поводу обострения конфликта уже изменились", - рассказал американским медиа анонимный источник из Пентагона. "Теперь все выглядит совершенно иначе. Это объясняется тем, что калькуляция военных действий изменилась в результате страданий и жестокости, которым подвергаются украинцы со стороны русских".

В США считают, заявили, что теперь они меньше всего опасаются, что удары по российской территории приведут к резкой эскалации конфликта. По данным The Times, ранее Пентагон опасался, что в ответ Россия применит тактическое ядерное оружие. 

На прошлой неделе украинский беспилотник нанес удар по военному аэродрому в российском городе Курск. Al Mayadeen English Television Channel

Беспилотники постоянно использовались в атаках на территорию Российской Федерации, при этом Киев отрицает свою ответственность за эти инциденты.

При всем при этом Штаты не хотят обнародовать информацию о том, что они выдали Украине карт-бланш для осуществления атак по территории России.   Государственный секретарь США (англ. United States Secretary of State) Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не поощряют и не уполномочивают Украину наносить удары на территории РФ.

Источник из Министерства обороны США утверждает: "Мы не указываем Киеву: "Не наносите удары по русским (по территории России или Крыма)". Мы не можем диктовать Украине, что делать. Все зависит от их решений и от того, как они будут использовать свое оружие. Но в тех случаях, когда они задействуют оружие, поставленное нами, единственное, чего мы требуем, - чтобы ВСУ соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции".

"Это единственные ограничения, но они подразумевают отсутствие ударов по российским семьям и убийства. Насколько нам известно, Украина выполняет эти требования".

На фоне этих новостей Киев применяет более агрессивный и настойчивый подход к атакам на цели внутри РФ. До последнего момента Украина проявляла осторожность в использовании оружия, поставляемого США, для нанесения ударов. 

На прошлой неделе беспилотники Ту-141 "Стриж" трижды совершали налеты на российские военные базы, расположенные примерно в 500 км от границы России, а также на топливные склады в 128 км от границы Украины. Эти беспилотные летательные аппараты могут выполнять полеты на малой высоте со скоростью до 1000 километров в час.  Кстати, американские информационные агентства подтвердили, что атаки на российские авиабазы были осуществлены с помощью БПЛА Ту-141 "Стриж". При этом от официальных комментариев, по крайней мере, публичных, власти США отказались. Украина также отказалась брать на себя ответственность за нанесенные удары.

"Мы ничего не исключаем", - заявил высокопоставленный чиновник из министерства обороны США, отвечая на вопрос о возможных поставках Соединенными Штатами Киеву ракет и истребителей-бомбардировщиков.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, The Times & The Sunday Times, Journal Dailymail,

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1. (https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-drone-warfare-russia-732jsshpx)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/pentagon-green-lights-ukrainian-strikes-on-russia:-the-times)
3. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-11525195/Vladimir-Putin-sends-nuclear-threat-Ukraine-gets-green-light-drone-strikes-Russia.html)

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#сша #россия #украина #нато #пентагон
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