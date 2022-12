Сегодня общий золотой запас Китая составляет 63,67 млн унций, что примерно соответствует $112 млрд.

Китай обнародовал информацию о своих золотых запасах, поскольку намерен сократить долю активов в долларах США.

В начале этого года страны по всему миру начали активно скупать золото, что, по мнению многих экспертов, может быть следствием обострения экономических проблем в мире. Золото давно используется странами в качестве валюты. Этот драгоценный металл пользуется популярностью благодаря тому, что он сохраняет свою ценность, несмотря на взлеты и падения экономики. Однако в промышленности золото также находит широкое применение.

Китай обнародовал информацию о своих золотых резервах, поскольку пытается сократить долю своих активов в долларах США. Agence France-Presse (AFP).

Государственная администрация Китая по валютным операциям недавно обнародовала статистику, согласно которой страна только что осуществила первую за три года закупку золота для пополнения своих резервов.

Согласно данным, представленным в начале месяца, Китай приобрел 1,03 миллиона унций золота, что эквивалентно 32 тоннам, на сумму в 1,8 миллиарда долларов.

Таким образом, теперь общие запасы золота в Китае составляют 63,67 млн унций, или почти 112 млрд долларов США, по сравнению с 62,64 млн унций до последней операции. Сегодня Китай по своим золотовалютным резервам занимает шестое место в мире, уступая США, Германии, Италии, Франции и России.

В третьем квартале 2022 года, с 1 июля по 30 сентября, был зафиксирован самый высокий объем закупок золота за все время - 399 тонн, об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (англ. World Gold Council). Эта организация, была основана в 1987 году основными производителями золота в мире с целью стимулирования спроса на драгоценный металл. Сегодня в число участников Всемирного золотого совета входят организации, на долю которых приходится порядка 60 процентов мирового производства и добычи золота. Благодаря огромному спросу уровень цен на золото в настоящее время колеблется в пределах 1 775 долларов США за унцию.

Gold bars and coins stacked in the vault of the Pro Aurum gold house in Munich, Germany, Aug. 14, 2019. REUTERS/Michael Dalder

Китайские средства массовой информации заявили, что Пекин пошел на столь значительные закупки отчасти для того, чтобы сократить долю активов в долларах США, которыми он владеет. В период до 3 квартала 2022 года Китай продал казначейские векселя США на сумму 113,9 млрд долларов.

Поскольку слухи о мировой рецессии в наступающем году продолжают усиливаться, покупка золота воспринимается как отражение растущей волатильности мировых рынков. В 2017 году Китай также закупил 1100 метрических тонн золота. Эта сделка поставила его в один ряд с крупнейшими потребителями золота в мире.

Этот ковкий металл имеет несколько промышленных применений, однако более 80% золота используется в электронике, где оно ценится за свою электропроводность и устойчивость к окислению.

Китай, на долю которого приходится 36% годового оборота, занимает первое место в мире по производству электрооборудования.

Сотрудники военизированной полиции охраняют здание перед штаб-квартирой Народного банка Китая, центрального банка (PBOC), в Пекине, Китай, 30 сентября 2022 года. Reuters/Tingdshu Wang,

Благодаря своему ключевому положению, Китай стал крупнейшим покупателем полупроводниковых чипов, используемых в электронике. В результате полупроводниковые чипы стали ключевым аспектом в эскалации конфликта между Пекином и Вашингтоном.

В конце прошлой недели СМИ писали о волнениях Соединённых Штатов касательно возросшего ядерного потенциала Китайской Народной Республики. Американцы подозревают, что Пекин вполне способен обогнать США по количеству ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах и, возможно, уже сделал это. Представители Конгресса США со стороны республиканцев заявили, что если Китай продолжит наращивать ядерные технологии такими темпами, то к 2035 году его арсенал "увеличится примерно до 1500 боеголовок".

Источники: Al Mayadeen English Television Channel, Reuters, Bloomberg

