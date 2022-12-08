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Китай мог обогнать США по количеству ядерных боеголовок на МБР — Defense News
В США считают, что Китай вполне может обогнать Соединенные Штаты по количеству ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах
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Согласно данным Стратегического командования, осуществляющего надзор за ядерным арсеналом США, Соединенные Штаты больше не имеют численного преимущества перед Китаем в некоторых элементах программы межконтинентальных баллистических ракет.

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Chinese DF-41 nuclear-powered intercontinental ballistic missiles at a military parade in Beijing's Tiananmen Square on October 1, 2019 to mark the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China. (Photo: GREG BAKER / AFP) (Photo: GREG BAKER / AFP via Guetta Images)

Недавно StratCom направило в Конгресс секретное заключение в соответствии с параграфом Закона о полномочиях в области национальной обороны на 2022 финансовый год, который требует уведомить Конгресс, если Китай обойдет США хотя бы в одном из трех составляющих, касающихся запасов МБР.

Джеймс Инхоф - политик-республиканец, сенатор США от штата Оклахома, в письме, направленном в понедельник командующему STRATCOM адмиралу Чарльзу Ричарду, настаивал на том, чтобы Пентагон рассекретил это заключение, как этого требует закон.

"Мы увидели только верхушку айсберга, когда речь идет о растущей военной мощи Китая", - написал Инхоф в Твиттере, где он опубликовал письмо. "Администрация [Байдена] должна быть открытой и честной с американским народом по поводу угрозы, которую Пекин представляет для мирового порядка и нашего образа жизни".

Майк Роджерс из Алабамы - республиканец, член палаты представителей США, также подписал это письмо вместе с высокопоставленными членами комитетов по стратегическим силам обеих палат: сенатором Дебом Фишером и представителем Дугом Ламборном. 

Согласно закону, StratCom обязан известить Конгресс, если КНР развернет больше МБР или пусковых установок МБР, чем Соединенные Штаты. Данные, собранные Пентагоном в ежегодном докладе по Китаю, и документ Исследовательской службы Конгресса указывают на то, что США по-прежнему сохраняют численное преимущество перед Китаем по количеству развернутых МБР и пусковых установок МБР. Это говорит о том, что данные два условия не являются основанием для уведомления со стороны StratCom.

Третий пункт закона предусматривает уведомление, в том случае, если Китай имеет больше ядерных боеголовок на своих МБР, чем США.

Джеффри Льюис, руководитель проекта по проблемам нераспространения ядерного оружия в Восточной Азии, в своем интервью изданию Defense News заявил. "Засекреченное уведомление, скорее всего, свидетельствует о том, что Китай установил на свои МБР больше ядерных боеголовок, чем Соединенные Штаты". Льюис входит в состав Консультативного совета по международной безопасности при госдепе, однако у него нет доступа к секретной оценке StratCom.

"Несомненно, речь идет о боеголовках", - сказал Льюис. "В докладе о военной мощи Китая говорится, что ядерный запас Пекина превысил 400 единиц".

В этом документе говорится, что если Китай продолжит наращивать ядерный потенциал такими темпами, как сейчас, то к 2035 году он "скорее всего, будет располагать запасом примерно в 1500 боеголовок". Доклад утверждает, что с 2020 года Китай вдвое увеличил свои запасы межконтинентальных баллистических ракет.

В США считают, что сейчас у Китая 300 МБР и пусковых установок. Но это все равно меньше, чем у Соединенных Штатов, у которых 400 МБР и 450 пусковых установок МБР.

  

Льюис заметил, что китайская ракета Dongfeng-41 может "нести несколько боеголовок, так что 300 ракет могут дать вам несколько больше 400 боеголовок". Между тем, все 400 американских ракет Minuteman III в настоящее время несут только одну боеголовку на МБР.

На запрос журнала Defense News законодатели и их сотрудники не смогли предоставить доказательства того, что количество боеголовок МБР в Китае послужило основанием для подачи уведомления, учитывая секретный характер вопроса.

"Мы не имеем права комментировать ситуацию из-за вопросов секретности", - сообщил на условиях анонимности помощник члена Конгресса.

Позже он добавил, что ведущие законодатели-республиканцы, написавшие письмо Ричарду в STRATCOM, "настоятельно рекомендуют администрации проработать связанные с этим вопросы секретности, чтобы предоставить предусмотренное законом раскрытое уведомление и обеспечить максимально возможное информирование общественности о растущей ядерной угрозе Китая".

По данным Исследовательской службы Конгресса, по состоянию на сентябрь 2021 года у США было 1389 боеголовок на 665 развернутых МБР, баллистических ракетах подводных лодок и тяжелых бомбардировщиках.

Генри Сокольски, исполнительный директор Образовательного центра политики нераспространения ядерного оружия, задался вопросом, смогут ли США сохранить свое численное преимущество перед китайским ядерным арсеналом, если Пекин продолжит нынешние темпы ядерной модернизации в дополнение к противостоянию с российским арсеналом.

"Я не знаю, сколько времени потребуется нашей системе, чтобы установить еще 1500 боеголовок на наши ракеты", - сказал Сокольски. "Это может занять много времени и стоить очень дорого. Если вы идете в этом направлении, есть ли основания полагать, что другая сторона будет просто сидеть и ждать, пока мы ее догоним? Я так не думаю".

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Источники:Journal Defense News
1. (https://www.defensenews.com/congress/2022/12/07/china-may-have-surpassed-us-in-number-of-nuclear-warheads-on-icbms/)

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#китай #сша #пентагон #госдеп
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