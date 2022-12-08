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Первая гиперзвуковая ракета ARRW почти готова поступить на вооружение ВВС США - заявили в Пентагоне
Согласно пресс-релизу ВВС США, планируемая гиперзвуковая ракета ARRW очень близка к тому, чтобы поступить на вооружение.
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По данным ВВС США, Командование глобальных ударов (AFGSC) продвигается вперед в разработке первого гиперзвукового оружия для военно-воздушных сил страны.

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Artistic rendering of the AGM-183A airborne hypersonic rapid-response missile. US AIR FORCE

В заявлении штаба базы ВВС Барксдейл говорится, что в настоящее время предприняты первые шаги по созданию первого гиперзвукового оружия ВВС США, запускаемого с воздуха. Ожидается, что уже осенью 2023 года оружие Air-Launched Rapid Response Weapon, или сокращенно ARRW, будет полностью готово к развертыванию.

AGM-183 ARRW — это гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", которую планируют использовать ВВС США. Компания Lockheed Martin уже разработала разгонный блок. Он оснащен ракетным двигателем, который разгоняет его до скорости более 5 Махов, после чего он плавно скользит в сторону цели.

В августе 2018 года ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт стоимостью 480 миллионов долларов на разработку гиперзвукового оружия воздушного базирования. В июне 2019 года разработанная ракета AGM-183A ARRW ("Arrow") прошла первые летные испытания на борту стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress ВВС США. 

После завершения строительства ARRW будет установлен на бомбардировщике B-52. US Air Force/Christopher Okula/Wikimedia Commons 

В феврале 2020 года военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили, что планируют приступить к закупкам AGM-183A. Это произошло в том же месяце, когда администрация Трампа предложила увеличить бюджет на разработку гиперзвукового оружия на 23 процента.

По словам Майкла Д. Гриффина, заместителя министра обороны по научным и инженерным исследованиям, Соединенные Штаты "близки к тому", чтобы иметь гиперзвуковое оружие с ускоренным скольжением. Оно должно было быть готово к эксплуатации в марте 2020 года.

Ракета AGM-183A будет способна развивать максимальную скорость почти 24 000 км/ч (20 Махов) и использовать механизм ускоренного скольжения "boost-glide", с помощью которого она разгоняется до гиперзвуковой скорости, а затем скользит к цели.

Ракета уже почти готова к установке на Boeing B-52

US crews have already standardised loading procedures for the new missile. US AIR FORCE

Недавно процедуры погрузки новейшего оружия для B-52H Stratofortress были протестированы пилотами 2-й группы технического обслуживания 307-й эскадрильи Aircraft Maintenance Squadron и гражданскими специалистами из ARRW и Управления системных программ B-52H Stratofortress.

Стандартные процедуры установки оружия на самолет и снятия его с самолета были отработаны военнослужащими и гражданскими лицами опытным путем.

Поскольку скорость полета ARRW в пять раз превышает скорость звука, оперативное командование может легко поражать уязвимые цели.

"Мы постоянно демонстрируем широкий потенциал B-52, а с системой ARRW боевые возможности самолета становятся еще больше", - пояснил мастер-сержант Калеб Нолен, менеджер по системам вооружения B-52 Global Strike ВВС.

В соответствии с программой Rapid Prototyping, Rapid Fielding раздела 804 Закона об аутентификации национальной обороны, которая позволяет быстро разрабатывать оружие в определенных обстоятельствах, создание этого гиперзвукового оружия было значительно ускорено, говорится в пресс-релизе.

The ARRW is the US Air Force first hypersonic missile and is scheduled to enter service in autumn 2023. US AIR FORCE

По словам Брета Беррихилла, начальника отдела материально-технического обеспечения ARRW, "в NDAA за 2016 финансовый год был введен раздел 804 как средство для программ быстрого прототипирования оружия в пределах пяти лет. Затем будет принято решение об эффективности программы, чтобы в будущем перейти к этапу быстрого производства".

ARRW будет рассмотрена на предмет быстрого производства и должна начать боевые испытания до конца этого года.

ARRW — это первое гиперзвуковое оружие воздушного базирования, разработанное для ВВС США, благодаря которому командиры боевых подразделений смогут поражать чувствительные к времени цели быстрее, чем когда-либо. После утверждения процедур по загрузке и выгрузке оружия могут начаться боевые испытания, и только после этого начнется производство. Ожидается, что осенью 2023 года оружие будет готово к использованию.

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, U.S. Air Force, Journal Air and Space Forces.

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1. (https://interestingengineering.com/innovation/us-air-force-hypersonic-missile)
2. (https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/article/104465/b-52h-stratofortress/)
3. (https://www.airandspaceforces.com/arrw-beat-hcsw-because-its-smaller-better-for-usaf/)
4. (https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/3234145/afgsc-takes-next-steps-in-making-air-forces-first-hypersonic-weapon/)

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#ввс сша #arrw #agm-183 arrw #гиперзвуковая ракета #гиперзвуковая ракета arrw
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