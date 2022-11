Всего на реализацию лунной программы NASA Artemis США планируют потратить около 100 миллиардов долларов.

Космический корабль NASA Orion сделал великолепное селфи перед тем, как впервые приблизиться к Луне.

На фотографии высокого разрешения, сделанной в пятницу, запечатлен конусообразный рабочий модуль космического корабля во время его путешествия к нашей небесной соседке.

Orion сделал селфи с помощью камеры, установленной на крыле солнечной батареи, во время планового внешнего осмотра космического корабля на третий день миссии "Артемида I".

Космический селфи! Космический аппарат NASA Orion сфотографировал сам себя, перед тем как пройти за Луной. Dailymail

Спустя девять часов после начала своего эпического путешествия он уже запечатлел потрясающий "Голубой мрамор" Земли . После запуска в прошлую среду "Орион" приступил к первому облету Луны 21 ноября в 7:44 EST (12:44 GMT), а его ближайшее сближение произошло в 7:57 EST (12:57 GMT). По данным NASA, беспилотный космический корабль находился на высоте около 130 км над лунной поверхностью. Во время нахождения капсулы над обратной стороной Луны, произошла прогнозируемая потеря связи. Примерно через 34 минуты, с 08:01 EST (13:01 GMT), сигнал был восстановлен.

This photo, taken on the sixth day of the Artemis I mission with a camera mounted on one of Orion's solar panels, shows Earth drifting behind the far side of the Moon directly behind the Orion spacecraf. Dailymail

С помощью интерактивного онлайн-инструмента NASA посетители могут следить за полетом "Ориона" вокруг Луны и обратно в режиме реального времени.





NASA опубликовало селфи в Twitter с комментарием: "Всего через несколько дней после прибытия к Луне космический корабль NASA Orion сделал это селфи во время космического полета".

Манекен Хельга отправился на Луну без защиты, а вот на Зохаре (вверху) надет новый защитный антирадиационный костюм AstroRad. Dailymail

Миссия Artemis I проложит путь для высадки астронавтов на Луну в 2025-2026 годах

Artemis I — это летные испытания ракеты Space Launch System (SLS) и беспилотного космического корабля NASA Orion. Программа стартовала в минувшую среду из Космического центра Кеннеди на Мерритт-Айленде, штат Флорида.

Цель Artemis I – доказать, что SLS и капсула Orion готовы доставить астронавтов на Луну в последующих миссиях Artemis II и Artemis III. Если первая часть проекта будет успешной, в 2024 году будет осуществлен пилотируемый полет вокруг Луны в рамках программы Artemis II, а годом позже в ходе миссии Artemis III американские астронавты высадятся на поверхность нашего спутника.

