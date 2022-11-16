Капсула NASA Orion сделала первый потрясающий снимок Земли из космоса

Капсула NASA Orion запечатлела потрясающий "Голубой мрамор" Земли чуть более чем через девять часов после начала эпического путешествия к Луне. Это первый случай, когда человек увидел подобный снимок со времен последней лунной миссии Apollo 17, которая состоялась почти 50 лет назад. Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета на Луну. Это первый случай с 1972 года, когда корабль с человеком запечатлел вид нашей планеты.

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На снимке на фоне черного космического пространства видны элементы системы орбитального маневрирования и крыло солнечной батареи, установленные на корабле Orion, а также круглая планета, которую мы обычно называем своим домом, с клубящимися белыми облаками и голубыми океанами.

Капсула находилась на расстоянии почти 320 000 км от Луны, когда она сделала первое историческое селфи. Ожидается, что аппарат достигнет естественного спутника Земли примерно 22 ноября, приблизившись к Луне на расстояние чуть менее 100 км во время пролета по окончательной орбите.

Orion стартовал на борту самой мощной в мире ракеты Space Launch System (SLS) незадолго до двух часов ночи по восточному времени из Космического центра Кеннеди во Флориде. Это первый этап миссии по возвращению человека на Луну.

Это испытательный полет проходит без экипажа, но внутри "Ориона" находятся три манекена, один из которых одет в скафандр, который сейчас проходит испытания в космосе. Он обеспечит безопасный полет для будущих астронавтов.

Оранжевый цвет скафандра выбран на тот случай, если астронавтам придется приводняться в океан - он достаточно яркий, чтобы его могли заметить спасательные команды. Астронавты также получат перчатки с сенсорным экраном для работы с дисплеями внутри капсулы.

Манекен - или муникин - был назван Кампосом в честь Артуро Кампоса, который был американским инженером-электриком в НАСА и ключевой фигурой в возвращении домой провалившейся миссии "Аполлон-13".

В 10:45 утра по восточному времени NASA провело прямой брифинг, ожидая появления снимков Земли, а также показало первое изображение капсулы Orion в космосе спустя немногим более девяти часов после старта.

NASA также поделилось фотографией интерьера космического корабля, демонстрирующей небольшое окно с правой стороны, через которое люди будут десантироваться на поверхность Луны. В случае успеха миссии в 2024 году будет осуществлен полет человека вокруг Луны, а через год после этого по стопам Нила Армстронга могут пойти первая женщина и первый цветной человек. Камнем преткновения на этом пути стали многочисленные задержки новой мега-лунной ракеты NASA, дата первого запуска которой неоднократно переносилась.

Однако после того, как ракета SLS стоимостью 4 миллиарда долларов пережила проблемы с утечкой топлива, неполадки с двигателем и избежала не одного, а двух ураганов, она наконец-то отправилась на орбиту. И усилия НАСА окупились, поскольку оно получило первые эпические снимки этого путешествия.

NASA показало в прямом эфире, как в поле зрения появляется Земля, а также система орбитального маневрирования и крыло солнечной батареи, установленное на корабле Orion. Земля все еще находится вне фокуса и выглядит как светящаяся сфера в космосе

Всего на SLS и Orion установлено 24 камеры, четыре из них установлены на капсуле, которая запечатлела эпическое селфи капсулы с Землей, и они же будут делать снимки Луны. Четыре камеры на SLS расположены на двигателе и направлены вверх на Orion.

Кроме того, на ракете установлены две камеры в межбаковых отсеках в верхней части ускорителей, (зафиксировавшие отделение ускорителей), и две камеры на адаптере ступени ракеты-носителя, заснявшие отделение основной ступени/ Во время запуска и подъема восемь камер циклически выполняли заранее запрограммированные процедуры. NASA поделилось снимком внутреннего пространства корабля Orion. Слева сидит манекен в скафандре для выживания экипажа Orion, который впервые испытывается в космосе.

На корабле Orion внешняя камера, установленная на адаптере служебного модуля, показывала момент запуска ракеты SLS. Другая камера обеспечивает обзор сброса панелей служебного модуля и развертывания крыльев солнечной батареи. Еще четыре камеры, прикрепленные к солнечным батареям, помогут инженерам оценить общее состояние обшивки корабля Orion.

Дэвид Мелендрез, руководитель программы по интеграции изображений корабля Orion в NASA Johnson Space Center в Хьюстоне, сказал: "У многих людей представление о восходе Земли основано на классическом снимке Apollo 8. Изображения, полученные в ходе миссии, будут отличаться от того, что человечество видело во время полетов "Аполлонов", но запечатлеть такие знаковые события, как восход Земли - первоочередная задача".

Источники: Wikipedia, Dailymail

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1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Восход_Земли)

2. (https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11435285/NASAs-Orion-snaps-stunning-blue-marble-image-Earth-heads-moon.html)