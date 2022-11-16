Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета к Луне на скорости более 8000 км/ч
Капсула NASA Orion сделала первый потрясающий снимок Земли из космоса
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Капсула NASA Orion запечатлела потрясающий "Голубой мрамор" Земли чуть более чем через девять часов после начала эпического путешествия к Луне. Это первый случай, когда человек увидел подобный снимок со времен последней лунной миссии Apollo 17, которая состоялась почти 50 лет назад.Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета на Луну. Это первый случай с 1972 года, когда корабль с человеком запечатлел вид нашей планеты. 

реклама

На снимке на фоне черного космического пространства видны элементы системы орбитального маневрирования и крыло солнечной батареи, установленные на корабле Orion, а также круглая планета, которую мы обычно называем своим домом, с клубящимися белыми облаками и голубыми океанами.

Капсула находилась на расстоянии почти 320 000 км от Луны, когда она сделала первое историческое селфи. Ожидается, что аппарат достигнет естественного спутника Земли примерно 22 ноября, приблизившись к Луне на расстояние чуть менее 100 км во время пролета по окончательной орбите.

Orion стартовал на борту самой мощной в мире ракеты Space Launch System (SLS) незадолго до двух часов ночи по восточному времени из Космического центра Кеннеди во Флориде. Это первый этап миссии по возвращению человека на Луну.

Это испытательный полет проходит без экипажа, но внутри "Ориона" находятся три манекена, один из которых одет в скафандр, который сейчас проходит испытания в космосе. Он обеспечит безопасный полет для будущих астронавтов.

Оранжевый цвет скафандра выбран на тот случай, если астронавтам придется приводняться в океан - он достаточно яркий, чтобы его могли заметить спасательные команды. Астронавты также получат перчатки с сенсорным экраном для работы с дисплеями внутри капсулы.

Манекен - или муникин - был назван Кампосом в честь Артуро Кампоса, который был американским инженером-электриком в НАСА и ключевой фигурой в возвращении домой провалившейся миссии "Аполлон-13".

В 10:45 утра по восточному времени NASA провело прямой брифинг, ожидая появления снимков Земли, а также показало первое изображение капсулы Orion в космосе спустя немногим более девяти часов после старта.

NASA также поделилось фотографией интерьера космического корабля, демонстрирующей небольшое окно с правой стороны, через которое люди будут десантироваться на поверхность Луны. В случае успеха миссии в 2024 году будет осуществлен полет человека вокруг Луны, а через год после этого по стопам Нила Армстронга могут пойти первая женщина и первый цветной человек.  Камнем преткновения на этом пути стали многочисленные задержки новой мега-лунной ракеты NASA, дата первого запуска которой неоднократно переносилась.

Однако после того, как ракета SLS стоимостью 4 миллиарда долларов пережила проблемы с утечкой топлива, неполадки с двигателем и избежала не одного, а двух ураганов, она наконец-то отправилась на орбиту. И усилия НАСА окупились, поскольку оно получило первые эпические снимки этого путешествия. 

NASA показало в прямом эфире, как в поле зрения появляется Земля, а также система орбитального маневрирования и крыло солнечной батареи, установленное на корабле Orion. Земля все еще находится вне фокуса и выглядит как светящаяся сфера в космосе

Всего на SLS и Orion установлено 24 камеры, четыре из них установлены на капсуле, которая запечатлела эпическое селфи капсулы с Землей, и они же будут делать снимки Луны. Четыре камеры на SLS расположены на двигателе и направлены вверх на Orion.   

Кроме того, на ракете установлены две камеры в межбаковых отсеках в верхней части ускорителей, (зафиксировавшие отделение ускорителей), и две камеры на адаптере ступени ракеты-носителя, заснявшие отделение основной ступени/ Во время запуска и подъема восемь камер циклически выполняли заранее запрограммированные процедуры. NASA поделилось снимком внутреннего пространства корабля Orion. Слева сидит манекен в скафандре для выживания экипажа Orion, который впервые испытывается в космосе.

На корабле Orion внешняя камера, установленная на адаптере служебного модуля, показывала момент запуска ракеты SLS.   Другая камера обеспечивает обзор сброса панелей служебного модуля и развертывания крыльев солнечной батареи.  Еще четыре камеры, прикрепленные к солнечным батареям, помогут инженерам оценить общее состояние обшивки корабля Orion.

Дэвид Мелендрез, руководитель программы по интеграции изображений корабля Orion в NASA Johnson Space Center в Хьюстоне, сказал: "У многих людей представление о восходе Земли основано на классическом снимке Apollo 8. Изображения, полученные в ходе миссии, будут отличаться от того, что человечество видело во время полетов "Аполлонов", но запечатлеть такие знаковые события, как восход Земли - первоочередная задача".

 Источники: Wikipedia, Dailymail

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Восход_Земли)
2. (https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11435285/NASAs-Orion-snaps-stunning-blue-marble-image-Earth-heads-moon.html)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nasa #sls #orion #снимки #nasa artemis #nasa artemis 1 moon
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Самый большой в мире айсберг — в 2 раза больше Санкт-Петербурга — плывет к экватору
NASA успешно запустило свою самую большую в истории ракету Space Launch System
НАСА разрабатывает бесшумный экспериментальный самолет X-59 с реактивным двигателем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
10
Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России, за глумление над героем СВО
23
Новенькую GeForce RTX 3060 можно приобрести всего за 26 тысяч рублей, RTX 3050 больше не нужна
22
Власти США сделают ощутимый даунгрейд беспилотников MQ-1C Gray Eagle перед отправкой в Украину
2
Магазин DNS заподозрили в искусственном подогревании спроса на RTX 4080 и создании дефицита
23
На Украине начали продавать билеты на поезд в Донецк, Луганск и Симферополь
22
Южная Корея решила присоединиться к технологическому альянсу, возглавляемому США
7
Покупатели God of War Ragnarok жалуются на отсутствие диска в коробке игры
3
Разработчики Modern Warfare 2 добавят новый тип косметики
2
Lanius: Израильская компания Elbit Systems представила небольшой барражирующий беспилотник
+
Realme 10 Pro получит рамку 1мм, стереовибрацию, 120Гц 6,7" Amoled, 5000mAh батарею, цену около 20тр
1
Предварительная загрузка Warzone 2 поставила игроков в тупик
1
2 британские фирмы разрабатывают космические мусоровозы для утилизации неработающих спутников
1
Бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 NASA получил собственный двигатель
1
В сети появился первый случай расплавления 16-контактного разъема на RTX 4090 Founders Edition
7
Ученые: Ваши кости могут быть черными, и вы можете даже не знать об этом
+
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
58
Уоррен Баффетт оказался обладателем крупного пакета акций TSMC
3
Американские военные компании пользовались российским сервисом уведомлений Pushwoosh
1
Вышли многочисленные обзоры видеокарты NVIDIA RTX 4080 - пожалуй лучший выбор для геймера
17

Популярные статьи

Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
50
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
75
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
42
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
8
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
27
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
15
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
23
Thymesia: еще один малобюджетный "соулслайк"
1

Сейчас обсуждают

НеБрат Шеши
23:59
почитай это интересней для тебя, гордишься содеянным?: Республиканка Тейлор Грин обвинила армию Украины в убийстве мирных жителей Польши, Член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила в...
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Neuromantic
23:57
молодец! иди "Блэтгород" почитай
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
НеБрат Шеши
23:51
ты гений среди далбаебов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%...
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Neuromantic
23:51
БНР - белгородская народная республика. Это даже последний ванька-дурак знает! А ты пробил очередное дно))
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Neuromantic
23:48
Твои братья последнего коня за Уралом доедают)) Нахрен ваши освободители тут никому не нужны. Но если еще раз сунутся, встретим, не сомневайся. Только встреча эта им точно не понравится ;)
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
НеБрат Шеши
23:48
С-300 может прицельно бить по наземным целям если известны точные координаты. Дальность 120 км может немного больше 150 например. От БНР до Харькова 450 км. Что то у тебя не сходится, получается если ...
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Анатолий Павлюшин
23:41
Это рефаб. Снимают бу чипы и помещают на новую обвязку. Но чипы ужаренные.
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
Дмитрий
23:37
Жаба душит даже 4090 за такие деньги брать а уж это и подавно
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
Дмитрий
23:34
Выглядит хуже чем самая бомжовская асус прайм
Biostar анонсировала материнскую плату Z790A-SILVER для мощных игровых систем
Палец Шеши
23:32
Скоро Харьков придём освободим. держись брат
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем